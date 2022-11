Cortez Masto, la senadora latina que ha conseguido que Biden mantenga el control del Senado

La senadora Catherine Cortez Masto es la demócrata que ha conseguido que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, mantenga el control del Senado tras las elecciones de mitad de mandato celebradas el pasado martes. Ella ha sido la ganadora en Nevada tras imponerse al republicano Adam Laxalt, el exfiscal general de Nevada que ayudó a Donald Trump en la carrera de las presidenciales de 2020.

¿Pero quién es Cortez Masto? Esta mujer de 58 años nació y se crio en Las Vegas y ha dedicado su carrera política a luchar por la clase trabajadora del estado de Nevada. Fue fiscal general del estado durante dos legislaturas. Y en noviembre de 2016 hizo historia al convertirse en la primera mujer latina del estado de Nevada en salir elegida como representante del Senado de EEUU sustituyendo al también demócrata Harry Reid, que ayudó a aprobar importantes leyes durante la administración Obama.

Cortez Masto se licenció en Dirección y Administración de Empresas en la Universidad de Reno (Nevada) en 1986 y se doctoró en la Universidad de Derecho de Gonzaga en 1990. Es una entusiasta del senderismo y de la naturaleza y vive en Las Vegas junto a su marido Paul, un agente jubilado del servicio secreto.

La senadora se ha convertido en la tabla de salvación del Partido Demócrata (y de Joe Biden) tras derrotar al republicano Laxalt y conseguir los 50 senadores necesarios para mantener el control de la Cámara Alta. Queda por decidir el ganador de Georgia, que se conocerá tras la segunda vuelta que se celebrará el próximo 6 de diciembre. Pero este escaño ya no es decisivo porque, aunque los republicanos se alzaran con la victoria, el voto de calidad de Kamala Harris (demócrata, vicepresidenta de EEUU y presidenta del Senado) será determinante siempre en caso de empate.

Adiós a la 'marea roja'

Así pues, mientras los demócratas celebran la victoria después de haber retenido el control del Senado, el Partido Republicano busca a quién señalar y echar la culpa de unos resultados que se alejan de la esperada "marea roja" con la que pretendían inundar el país.

El compromiso de la latina Cortez Masto con las energías limpias y el medioambiente ha cortado las alas de los conservadores. Parece que su mensaje en favor de una sanidad asequible y de calidad ha calado entre sus electores, que ven en ella a una política preparada para afrontar los retos del siglo XXI. Entre sus principales objetivos está la creación de empleo estable, la protección del entorno, la sostenibilidad de la economía y su ambicioso paquete de medidas conocido como 'Iniciativa de Innovación Estatal'.

Propuestas coherentes y acordes con el sentir de las nuevas generaciones, con las que Cortez Masto ha conseguido conectar y a las que ha prometido proteger del crimen, de la explotación y de los abusos.

"Los estadounidenses rechazaron el extremismo de los Republicanos MAGA ('Make America Great Again', el eslogan de campaña del expresidente Donald Trump)", aseveró el senador Chuck Schumer el sábado por la noche, poco después de conocerse los resultados. El legislador adelantó además que será reelegido como líder de la mayoría demócrata del Senado en la próxima sesión legislativa, que comienza en enero.

El presidente Joe Biden, que está ahora mismo en Indonesia en la cumbre del G20, llamó el domingo a Schumer y a Cortez para felicitarles. El resultado preliminar de estos comicios (todavía no ha terminado el recuento) significa un espaldarazo a la gestión de Biden, que se enfrentaba a un referéndum sobre su liderazgo en estas elecciones de mitad de mandato.

A pesar de la celebración demócrata, el recuento de papeletas en todo el país continúa y todavía quedan por definir el control de la Cámara de Representantes y un escaño del Senado, que se decidirá en una segunda vuelta electoral el 6 de diciembre en Georgia.

Rechazo a Trump

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, no ha querido hacer comentarios sobre cuál será su futuro político. "Por ahora no quiero dar declaraciones hasta que las elecciones terminen", aseguró la legisladora en el programa de la cadena ABC 'News This Week'.

Pelosi, que representa al estado de California, respaldó una futura candidatura del presidente Biden en las presidenciales del 2024 y dijo que, si Trump se presenta, sería una "mala noticia". El republicano "ha minado la integridad de nuestras elecciones", subrayó la congresista.

Los republicanos, quienes esperaban una gran "marea roja" de votantes que les devolviera el control de ambas Cámaras, buscan todavía comprender por qué no han obtenido los resultados esperados.

Trump culpa a Mitch McConell, el presidente de la minoría republicana del Senado: "arruinó las elecciones de mitad de mandato y todos le odian", escribió el exmandatario en la plataforma Truth Social.

Sin embargo, han crecido las voces entre los republicanos que comienzan a cuestionar el liderazgo de Trump, en especial de cara a las presidenciales del 2024. El magnate ha insinuado en múltiples ocasiones que se presentará como candidato y está previsto que esta semana realice un "anuncio especial" desde su residencia en Florida. El rechazo al trumpismo aumenta, pero Trump (de momento) hace oídos sordos.

