Los polémicos buzones para abandonar bebés promovidos por los conservadores en EEUU

Tras la anulación de la sentencia 'Roe vs. Wade' de 1973, que reconocía el derecho constitucional de la mujer al aborto y lo legalizaba en todo el país, algunas organizaciones pretenden ampliar las leyes de refugio seguro que permiten a las mujeres entregar a sus bebés en estos polémicos buzones bajo el anonimato y sin ningún tipo de represalia.

Estos buzones empezaron a utilizarse en EEUU hace años, impulsados por los antiabortistas, pero en el último lustro más de 12 estados han aprobado leyes que los permiten o que amplían las opciones de refugio seguro de otras maneras.

Además, expertos en salud reproductiva y bienestar infantil consultados por el diario The New York Times sostienen que es probable que la entrega de bebés en refugios seguros sea algo cada vez más frecuente en el país después de que la Corte Suprema decidiera anular el fallo del caso 'Roe vs. Wade'.

Inauguración de una caja para dejar a los bebés. Facebook

Al borrar el aborto como derecho constitucional, la sentencia restablece la capacidad de los estados para aprobar leyes que lo prohíban. Se considera que 26 estados tienen la certeza de prohibir el aborto.

Ante esta situación, la organización estadounidense Safe Haven Baby Boxes ha instalado "cajas" en diferentes lugares del país para dejar a niños recién nacidos que no son deseados por sus padres. El objetivo principal es evitar las muertes provocadas por el abandono de bebés en las calles.

Monica Kelsey, fundadora de la organización, fue abandonada por sus padres cuando era un bebé y considera que es un problema cada vez más grave. Ahora dedica su vida a intentar que los bebés no deseados puedan estar en un lugar seguro y no peligren sus vidas.

En Estados Unidos una madre puede dejar a su hijo en los llamados "refugios seguros", pero la ley obliga a que se haga cara a cara con algún responsable del refugio. El Departamento de Familia y Servicios de Texas, que fue el primer estado en implantar el sistema en 1999, ha recibido 131 bebés desde 2004.

En muchas ocasiones, las madres son mujeres jóvenes que dan a luz solas y no quieren que nadie se entere. A esto le acompaña muchas veces el sentimiento de vergüenza y culpa por dejar a sus bebés.

En algunas ocasiones, para evitar ese "cara a cara", deciden abandonar a los bebés a las puertas de un hospital, una comisaría o una estación de bomberos. El problema es que a veces pasan horas hasta que alguien se percata del recién nacido y ha habido casos en los que el bebé muere por frío o desnutrición.

Monica Kelsey, fundadora de Safe Haven Baby Boxes, junto a una de las cajas. Facebook

En estos casos en los que la madre quiera permanecer en el anonimato, podrá utilizar estas cajas y dejar al bebé en un lugar seguro. Estos "buzones" cuentan con una alarma silenciosa en el interior que contacta con emergencias 30 segundos después de que el recién nacido sea depositado.

Según explican en su página web, este sistema permite que los niños sean atendidos por los servicios de emergencias entre tres y cinco minutos y así, como dice Monica Kelsey, "se salvarán las vidas de bebés inocentes".

Ya han instalado cajas en varios estados: seis en Indiana, dos en Ohio y cinco en Arizona. También están trabajando para que la ley permita su instalación en otros estados como Georgia, Arkansas y Michigan, y están recaudando dinero para construir 100 cajas más.

La organización asegura que por el momento no están teniendo problemas para llevar a cabo la instalación. Ante la polémica que ha suscitado esta iniciativa, Safe Haven Baby Boxes ha querido aclarar que esta "es la última alternativa para mujeres en crisis".

Las entregas de "refugios seguros" siguen siendo escasas, según informa The New York Times. La Alianza Nacional de Refugios Seguros calcula que en 2021 se produjeron 115 entregas legales. En los últimos años, se han concretado más de 100.000 adopciones al año en el país y más de 600.000 abortos. Los estudios demuestran que la gran mayoría de las mujeres a las que se les niega el aborto no están interesadas en la adopción y siguen criando a sus hijos.

