Las cinco profecías fallidas de Biden sobre la retirada de EEUU de Afganistán

¿La toma de Afganistán por los talibanes es inevitable? Le preguntaban al presidente de Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, el pasado 8 de julio durante una rueda de prensa en La Casa Blanca. "No", contestaba de forma tajante.

"No es inevitable porque el Ejército afgano cuenta con 300.000 efectivos bien equipados. Tan bien equipados como cualquier Ejército del mundo y también tienen una Fuerza Aérea, y se enfrentan a unos 75.000 talibanes. No es inevitable", sentenciaba.

A continuación, otra periodista interpelaba a Biden: "Señor presidente, sus servicios de inteligencia prevén que el Gobierno afgano probablemente colapsará". La reacción de Biden fue inmediata y categórica: "Eso no es verdad". El presidente de EEUU pretendía transmitir seguridad pero no pudo evitar traslucir que realmente se sentía incómodo.

Biden diciendo que no habrá un estado talibán en Afganistán

"¿Puede aclarar lo que le han dicho sobre si eso ocurrirá o no?", insistía la periodista.

"Eso no es cierto, los servicios de inteligencia no llegaron a esa conclusión", sostuvo Biden.

La periodista volvió a la carga: "Entonces, ¿cuál es el nivel de confianza que tienen de que no va a colapsar?"

Al ver las imágenes de la rueda de prensa parece, por momentos, que el líder estadounidense quisiera desaparecer. Pero siguió en su huida hacia adelante con sus explicaciones: "El Gobierno y los dirigentes afganos tienen que unirse. Está claro que tienen la capacidad de mantener el Gobierno en funciones. La cuestión es: ¿generarán el tipo de cohesión para hacerlo? No se trata de si tienen la capacidad. Tienen la capacidad. Tienen las fuerzas. Tienen el equipo. La cuestión es: ¿lo harán?"

Más adelante, otra reportera inquirió: "Señor presidente, algunos veteranos de Vietnam ven ecos de su experiencia en esta retirada de Afganistán. ¿Ve algún paralelismo entre esta retirada y lo que ocurrió en Vietnam, con algunas personas sintiendo...?"

No pudo terminar la pregunta. La agresividad de Biden era patente: "Ninguna en absoluto. Cero. Lo que pasó fueron brigadas enteras rompiendo las puertas de nuestra Embajada... seis, si no me equivoco. Los talibanes no son el Ejército de Vietnam del Norte. No son ni remotamente comparables en términos de capacidad. No va a haber ninguna circunstancia en la que vean a gente siendo rescatada del techo de una Embajada de EEUU en Afganistán. No es en absoluto comparable. Así que la pregunta es: ¿Qué van a hacer a partir de ahora? Eso... aún no se sabe. Pero la probabilidad de que los talibanes se apoderen de todo y sean dueños de todo el país es muy poco probable".

El presidente de EEUU no pudo estar más desafortunado aquel 8 de julio, pero desde la Casa Blanca siguen defendiendo que la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán es una decisión acertada.

Reafirmación

Treinta y nueve días después de aquella rueda de prensa, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha asegurado este lunes que el presidente estadounidense, Joe Biden, no consideraba "inevitable" que los talibanes controlaran Kabul tras la retirada de las tropas de EEUU y culpó a las fuerzas afganas de no haber querido defender su país de los insurgentes.

En una entrevista en la cadena ABC, Sullivan salió al paso de las críticas que afronta Biden por la abrupta caída de Afganistán bajo control talibán y las escenas de pánico en la capital, donde miles de personas tratan de abandonar el país.

Sullivan acusó a las fuerzas afganas de "no dar un paso al frente" para defender Afganistán, pese a "los miles de millones de dólares" que Washington ha aportado en entrenamiento y equipamiento militar.

No obstante, subrayó que Biden sigue considerando la decisión de ordenar la retirada militar de Afganistán como la correcta tras más de 20 años de guerra.

"La cuestión que encaró el presidente en abril (...) es si deberíamos enviar a hombres y mujeres de EEUU a una guerra civil en otro país cuando su propio Ejército no lucha por defenderlos. Y la respuesta a esa pregunta es no", afirmó Sullivan.

Las palabras del alto funcionario estadounidense coinciden con las informaciones sobre el caos en el aeropuerto de Kabul, con miles de personas que tratan de abandonar el país por avión y que ha dejado al menos seis muertos.

Sullivan indicó que Biden se dirigirá "pronto" al pueblo estadounidense para comentar los acontecimientos en Afganistán, aunque no dio más detalles al respecto.

EEUU culminó el domingo el traslado al aeropuerto de Kabul de todo el personal de su embajada en Afganistán, horas después de iniciar una evacuación aérea desde ese complejo que recordó a la desarrollada durante la caída de Saigón en 1975.

A última hora del domingo en Washington (cerca de las 06.00 de la madrugada del lunes en Kabul), el Departamento de Estado confirmó que había "completado" el proceso para transportar al aeropuerto a los aproximadamente 4.000 empleados de su embajada en la capital afgana.

Por su parte, el Pentágono autorizó también este domingo el envío de 1.000 soldados más a Kabul, lo que significa que, en un plazo de 48 horas, habrá "aproximadamente 6.000" militares estadounidenses en el aeropuerto de la capital afgana.

Además, las fuerzas estadounidenses han "asumido" el control del tráfico aéreo en el aeropuerto de Kabul, para facilitar las evacuaciones de ciudadanos de EE.UU. y las de sus aliados.

