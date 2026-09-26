España abre una segunda sede consular en Cuba tras recibir más de 100.000 peticiones de nacionalidad por 'ley de nietos'

En la actualidad, casi 185.000 españoles están inscritos en Cuba, el doble que hace una década, lo que incrementa la demanda de servicios consulares en la isla.

El nuevo centro gestionará visados de corta estancia, nacionales y para familiares de ciudadanos españoles, aunque la decisión final sobre los visados seguirá en manos del Consulado General.

La apertura responde a la avalancha de más de 100.000 solicitudes de nacionalidad española en La Habana tras la Ley de Memoria Democrática, conocida como 'ley de nietos'.

España abrirá un nuevo Centro de Solicitud de Visados en el municipio habanero de Playa, Cuba, desde el 5 de octubre para aliviar la saturación consular.

Conseguir una cita en el Consulado de España de La Habana se ha convertido durante los últimos años en una especie de carrera de resistencia para miles de cubanos. Revisar una página web varias veces al día, esperar la apertura de nuevas citas, reunir documentos, viajar hasta la capital y volver a empezar cuando el sistema no responde.

A partir del 5 de octubre, España intentará aliviar parte de esa presión con la apertura de un nuevo Centro de Solicitud de Visados en el municipio habanero de Playa. La oficina funcionará como una extensión operativa del sistema consular español y concentrará buena parte de los trámites relacionados con los visados.

El nuevo centro recibirá expedientes y documentación, atenderá a los solicitantes y entregará pasaportes y resoluciones una vez concluido cada proceso. La decisión final seguirá, sin embargo, en manos del Consulado General de España en La Habana. El centro podrá recibir documentos y organizar citas, pero no decidirá quién obtiene o no un visado.

Desde el 5 de octubre comenzarán a gestionarse allí los visados de corta estancia, incluidos los del espacio Schengen. A partir del 12 de octubre se sumarán los visados nacionales, como los de estudios, trabajo, residencia no lucrativa y profesionales altamente cualificados.

Finalmente, a partir del 19 de octubre, pasarán también al nuevo sistema las solicitudes de familiares de ciudadanos españoles y de ciudadanos de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y de Suiza.

El cambio busca ordenar una demanda que hace tiempo dejó de ser excepcional. En Cuba, España no es solo uno de los principales destinos para emigrar. Para decenas de miles de familias representa también un vínculo directo con una historia migratoria que une a ambos países desde hace generaciones.

Una avalancha de expedientes

La aprobación de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la 'ley de nietos', abrió la posibilidad de solicitar la nacionalidad española a descendientes de españoles que cumplían determinados requisitos. La respuesta fue inmediata.

Los datos oficiales permiten medir la dimensión de esa demanda. El Gobierno de España contabilizó 107.338 solicitudes de nacionalidad presentadas en el Consulado General de España en La Habana al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

La cifra representa el 12,24% de todas las solicitudes registradas a nivel mundial en el periodo contabilizado y sitúa a Cuba entre los territorios con mayor volumen de expedientes vinculados a la norma. Se trata de solicitudes formalmente presentadas ante el Consulado.

Las calles de La Habana en plena crisis económica y energética. REUTERS/Ricardo Arduengo

Para muchos, en medio de la crisis económica cubana, obtener la nacionalidad española significa también ampliar sus posibilidades de estudiar, trabajar o emigrar. El plazo para presentar nuevas solicitudes al amparo de la ley terminó en Cuba el 22 de octubre de 2025. Pero el cierre no vació de inmediato los archivos del Consulado.

Quienes habían iniciado el procedimiento dentro del plazo podían continuar con las etapas pendientes. Miles de expedientes siguieron en tramitación y numerosos solicitantes todavía debían entregar documentación o esperar una resolución.

Durante meses, conseguir una cita consular fue uno de los temas recurrentes en grupos de Facebook, canales de Telegram y conversaciones familiares. Las preguntas se repetían: cuándo abriría el sistema, qué documento faltaba, cuánto tardaba una respuesta o qué hacer si la página no cargaba.

Casi 185.000 españoles en la isla

La magnitud del fenómeno se percibe también en el crecimiento de la comunidad española en Cuba. A finales de 2025, el Gobierno español señaló que el número de ciudadanos españoles inscritos en La Habana se aproximaba a los 185.000, casi el doble de los registrados poco más de una década antes. Una parte importante de ese aumento está relacionada con las nuevas vías de acceso a la nacionalidad para descendientes de españoles.

La consecuencia práctica es que cada nuevo ciudadano español genera también nuevas necesidades administrativas: pasaportes, inscripciones en el Registro Civil, certificados, renovaciones y otros trámites. Al mismo tiempo, continúan las solicitudes de cubanos que no tienen nacionalidad española pero quieren viajar a España para estudiar, trabajar, visitar familiares o instalarse allí.

La crisis energética multiplica las bicicletas y triciclos como medio de transporte y taxi. REUTERS/Ricardo Arduengo

Todo termina desembocando en el mismo punto: el sistema consular. Y en Cuba, llegar hasta ese sistema también cuesta.

La gestión tendrá un coste adicional de 17 euros, aparte de las tasas consulares correspondientes a cada tipo de visado. La cifra puede parecer modesta desde Europa, pero en Cuba tiene otro peso.

Este 23 de septiembre, un euro se cambia por alrededor de 820 pesos cubanos (CUP), en el mercado informal. Con esa referencia, la nueva tasa de gestión equivale a cerca de 14.000 CUP.

Los consulados con mayor presión

La sobrecarga consular cubana no es una impresión aislada. En documentación reciente presentada por la Abogacía del Estado español ante el Tribunal Supremo, La Habana aparece entre las oficinas con mayor volumen de expedientes pendientes vinculados a la Ley de Memoria Democrática.

El problema afecta también a otras ciudades con fuertes comunidades de descendientes de españoles, como Buenos Aires, Rosario, Ciudad de México, Caracas y Mendoza.

En conjunto, 16 oficinas consulares concentran 142.739 de las 168.896 inscripciones incluidas en ese procedimiento, más del 84% del total. La advertencia refleja un problema mayor: la Administración española recibió en pocos años una cantidad de solicitudes muy superior a la capacidad habitual de varias de sus representaciones en América Latina.

En Cuba, esa presión se cruza además con una crisis interna marcada por apagones, escasez de combustible y problemas de movilidad. La crisis económica de la Isla, la emigración sostenida de los últimos años, los lazos familiares con España y la expansión de la ciudadanía española entre los descendientes de emigrantes han convertido al Consulado de La Habana en uno de los puntos más activos de la red exterior española.

En Cuba, donde hacer un trámite puede significar pasar horas sin electricidad, recorrer cientos de kilómetros o esperar durante meses una respuesta, abrir una nueva oficina es solo una parte de la solución. Pero para miles de cubanos que llevan años mirando hacia España, cualquier ventanilla nueva es también una nueva posibilidad.