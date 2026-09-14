Trump rechaza poner límites al desarrollo de la IA: "Estamos liderando frente a China, y frente a todos los demás"

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Las claves Generado con IA Donald Trump rechaza imponer límites al desarrollo de la inteligencia artificial y afirma que Estados Unidos lidera frente a China y otros países. Trump considera que el único control necesario sobre la IA es un presidente fuerte y con alto coeficiente intelectual, desestimando las advertencias sobre riesgos. El mandatario critica las propuestas de regulación de expertos del sector como el CEO de Anthropic, apoyadas por Elon Musk y Sam Altman. Trump minimiza el peligro de la IA para la humanidad y prioriza el liderazgo tecnológico de EE.UU. frente a China.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció este lunes que existe "una conspiración enfermiza" contra la inteligencia artificial (IA) y los centros de datos, aseguró que el único país "que está feliz" con esta situación es China y dejó claro que su Administración no tiene intención de establecer controles para el desarrollo de esta tecnología.

"El único control o 'barandillas de seguridad' que la IA necesita es un PRESIDENTE FUERTE Y INTELIGENTE (¡con un CI elevado!), y los Estados Unidos tienen eso, ¡y de sobra!", escribió el inquilino de la Casa Blanca en su plataforma, Truth Social, en mitad de la polémica desatada por las alertas de los líderes del sector sobre los crecientes riesgos de la IA.

"La Administración Trump ha evitado que la 'gente' de la IA haga 'cosas' malas, o potencialmente malas, como Dario (¡Anthropic!), quien ahora finge ser un 'angelito perfecto', ¡y continuaremos haciéndolo! ¡Ya tenemos un enorme poder CRIMINAL y REGULATORIO sobre estas empresas!", añadió Trump a continuación.

El mandatario estadounidense volvió a presumir de estar a la cabeza del desarrollo de esta tecnología en todo el mundo. "Estamos liderando frente a China, y frente a todos los demás, y continuaremos haciéndolo. Teóricos de la conspiración, traidores a la patria, traidores y filtradores, ¡CUIDADO!", zanja la publicación.

Es la segunda reacción pública de Trump a las advertencias que lanzaron la semana pasada hasta dos antiguos investigadores de Anthropic, el desarrollador de Claude. Ambos reconocieron el riesgo de que el rápido avance de esta tecnología pueda llevar a la extinción de la raza humana en un futuro no muy lejano.

El sábado, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, a quien Trump menciona en Truth, expuso un marco de tres pasos destinado a regular el ritmo de desarrollo y ganar más tiempo para gestionar sus riesgos. Una propuesta que recibió el respaldo inmediato de figuras como Elon Musk, al frente de xAI, o el CEO de OpenAI, Sam Altman.

Interrogado un día antes en Dallas sobre los avisos de la comunidad científica que señalan que la tecnología podría escapar al control humano e instar a la extinción de nuestra especie, Trump desestimó los temores. "No, no me preocupa en absoluto", afirmó.

Para él, la prioridad tecnológica no es el freno por prudencia, sino el liderazgo indiscutible frente a Pekín. "Me preocupa que si no ganamos en la IA, nos encontraremos en una situación muy difícil", explicó Trump, ufano por el hecho de que Washington mantenga una ventaja "considerable" sobre China. "Diría que un año, lo cual, como saben, es mucho tiempo", remató.