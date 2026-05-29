Trump retira las investigaciones por narcotráfico que afectaban a Delcy Rodríguez y deja de exigir elecciones en Venezuela

A pesar del deshielo diplomático, no hay avances claros hacia la celebración de elecciones libres en Venezuela.

El acercamiento entre EEUU y Venezuela incluye el levantamiento de sanciones y acuerdos petroleros, fortaleciendo la posición de Rodríguez como presidenta.

Delcy Rodríguez figuraba en varios expedientes de la DEA relacionados con narcotráfico y blanqueo de dinero, pero nunca fue formalmente acusada en EEUU.

La Administración Trump ha presionado para detener investigaciones de narcotráfico sobre Delcy Rodríguez y ha dejado de exigir elecciones en Venezuela.

La Administración Trump ha presionado a fiscales de Miami para que detengan las investigaciones relacionadas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Así lo han reconocido a Associated Press (AP) este jueves fuentes relacionadas con la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA).

Los registros de la DEA obtenidos por el medio a principios de este año muestran que su nombre aparece con frecuencia en investigaciones relacionadas con el narcotráfico. A pesar de ello, Delcy Rodríguez nunca ha sido acusada por jueces estadounidenses, a diferencia de otros políticos venezolanos.

No está claro si Rodríguez estaba siendo personalmente investigada por algún delito o si se estaban dando los pasos preliminares para su imputación. Un portavoz del Departamento de Justicia negó que existieran investigaciones en curso que la implicaran.

Las fuentes mencionadas indican que la presión de la Administración sobre jueces y fiscales se puede tomar como un signo claro de normalización de las relaciones entre EEUU y Venezuela. En el centro se encontraría el acuerdo para la explotación de los valiosos recursos petroleros del país caribeño.

Los analistas coinciden en que la orden pretendería evitar interferencias en los esfuerzos de la Administración Trump por estabilizar la situación en Caracas.

Entre las fuentes que han revelado la acción se encuentran tanto exmiembros de la DEA como agentes en activo que declaran amparados por el anonimato. "Todo el mundo ha recibido instrucciones de pararlo todo", declaró uno de ellos.

El rastro de Delcy Rodríguez

La DEA ha recopilado un detallado expediente de inteligencia sobre Delcy Rodríguez que se remonta, al menos, a 2018. Diversas acusaciones la relacionan con el narcotráfico y el contrabando de oro.

Un informante anónimo reveló a la agencia antidroga a principios de 2021 que la presidenta utilizaba hoteles en el enclave turístico caribeño de Isla Margarita "como tapadera para blanquear dinero", según constatan los documentos analizados por AP.

Su nombre se cita en casi una docena de investigaciones de la DEA. Algunas de ellas siguen abiertas este mismo año. Se la ha vinculado también con el presunto testaferro de Maduro, Alex Saab, a quien las autoridades estadounidenses detuvieron por cargos de blanqueo de capitales.

El empresario Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada a Miami el 16 de mayo. Antoni Belchi. EFE.

Saab fue deportado este mismo mes por orden de la presidenta. Forma parte de la purga de empresarios del régimen acusados de haberse enriquecido mediante tratos corruptos con Maduro.

No se ha revelado en qué procesos de investigación de Miami podría haber surgido el nombre de Rodríguez. Dos de los exfuncionarios señalaron que también había sido mencionada en reuniones con investigadores en Tampa, a quienes la ex fiscal general Pam Bondi encomendó el año pasado la tarea de indagar en los delitos financieros en Venezuela.

En aquel momento, Rodríguez ejercía como vicepresidenta de Maduro. La normativa del Departamento de Justicia exige que el fiscal general apruebe personalmente la imputación de cualquier jefe de Estado extranjero, quienes habitualmente gozan de inmunidad judicial en virtud de la legislación estadounidense e internacional.

La favorita de Trump

Tras la detención en enero del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, Delcy Rodríguez se hizo con el control del Gobierno venezolano. Desde entonces, las relaciones con EEUU se han fortalecido y ambas partes han protagonizado avances.

Delcy y su hermano Jorge, actual presidente de la Asamblea Nacional, figuraban en las listas de sancionados por la Administración Trump durante su primer mandato. Washington levantó en abril las sanciones que pesaban sobre ella y la reconoció como la única cabeza del Estado.

El presidente Donald Trump la calificó como una "persona estupenda". "Está haciendo un gran trabajo", escribió a primeros de marzo en Truth Social. "El crudo está empezando a fluir y es muy agradable ver el profesionalismo y la dedicación que surge entre los dos países", añadió.

Por parte venezolana, el Ministerio de Servicios Penitenciarios anunció en enero la liberación de 116 presos. Aunque el Foro Penal, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, solo confirma 41.

Sin noticias de las elecciones

Las buenas relaciones no implican avances hacia unas elecciones libres. Han pasado más de los 90 días fijados por el Tribunal Supremo de Venezuela para ocupar el cargo de Maduro de forma interina y no hay señales de que se acerque la democracia.

Un periodista estadounidense preguntó a principios de mayo sobre la presunta fecha para los comicios. "No lo sé", contestó en inglés. "En algún momento", añadió.

Jeanne Shaheen, senadora demócrata por New Hampshire y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, ha exigido a la Administración que explique su trato de favor hacia Rodríguez. La califica como la "figura central en el régimen represivo de Nicolás Maduro".

Rick de la Torre, exjefe de base de la CIA en Caracas, afirmó que la decisión de proteger a Rodríguez encaja a la perfección con los objetivos de la política exterior de la Administración Trump en Venezuela. "Es marxista de toda la vida y fue una alta dirigente de uno de los regímenes más corruptos del mundo", aseguró.

"Sin embargo, su utilidad tiene fecha de caducidad. En algún momento tendrá que enfrentarse a la Justicia", añadió.