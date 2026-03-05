Daniel Noboa, el 'amigo' sudamericano que invita al Ejército de Trump a Ecuador para liquidar el narcotráfico

Noboa mantiene una agenda de mano dura contra la delincuencia, similar a Bukele, pero con un enfoque pragmático y buscando apoyo material de EE.UU. para combatir el crimen organizado.

Es la primera vez desde la presidencia de Donald Trump que el ejército estadounidense participa militarmente en un país aliado de Sudamérica.

La intervención ocurre tras la visita del jefe del Comando Sur de EE.UU., Francis Donovan, a Quito y el anuncio del presidente Daniel Noboa de reforzar la lucha contra el narcotráfico.

Estados Unidos y Ecuador han iniciado operaciones militares conjuntas contra posiciones consideradas "terroristas" y narcoterroristas en territorio ecuatoriano.

El Comando Sur norteamericano comunicó en la madrugada de este miércoles que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Ecuador lanzaron "operaciones conjuntas" en territorio ecuatoriano contra posiciones definidas como "terroristas".

El anuncio, difundido a través de las redes sociales, detalló que "juntos" emprendieron acciones decisivas contra los "narcoterroristas que han infligido terror, violencia y corrupción" a ciudadanos del hemisferio americano.

"Estas operaciones son un poderoso ejemplo del compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo", continuó el comunicado del mando militar estadounidense.

La intervención militar se produce solo dos días después de la visita del general Francis Donovan a Quito, donde se reunió con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

Donovan es el comandante jefe del Comando Sur, la unidad del ejército estadounidense que se ha encargado de la operación Lanza Sur contra el tráfico de drogas.

Un recuento ofrecido por The New York Times arroja un saldo de 44 ataques y 150 muertos como consecuencia de las acciones en el Caribe y el Pacífico desde el verano de 2025.

En un post publicado desde su cuenta oficial en la red X, el presidente ecuatoriano anunció este lunes que en el mes de marzo "haremos operaciones conjuntas con nuestros aliados de la región, incluidos los Estados Unidos. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad y lucharemos por obtener la paz en cada rincón del país".

Iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal.



En el mes de marzo haremos operaciones conjuntas con nuestros aliados de la región, incluidos los Estados Unidos. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad y lucharemos por obtener la paz en cada… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 2, 2026

Es la primera vez desde que Donald Trump ocupa el sillón del Despacho Oval que el Ejército de Estados Unidos interviene en acciones militares sobre territorio de un país aliado.

En noviembre de 2025, la Fuerza Aérea del Comando Sur obtuvo permiso de las autoridades dominicanas para usar temporalmente la base de San Isidro. Desde allí se lanzaron ataques a las narcolanchas que cruzaban el Caribe, como medida para presionar a Venezuela.

En una entrevista en exclusiva que concedió el presidente ecuatoriano a Fox News en noviembre de 2025, Noboa declaró que "Ecuador jamás va a ceder la soberanía nacional". "Estamos muy dispuestos a trabajar para poder darle seguridad al pueblo de los Estados Unidos", añadió.

Noboa reconoció sus buenas relaciones con el departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y con el secretario de Estado, Marco Rubio. Declaró que había un acuerdo amplio acerca de que problemas como el narcotráfico, la minería ilegal y las mafias del crimen organizado eran amenazas que había que neutralizar en su origen.

Su perfil es muy diferente al de otros líderes del cono sur que se definen 'amigos' de Trump. Por un lado, presenta una agenda de mano dura contra la delincuencia al estilo de Nayib Bukele, pero combinada con un estilo más pragmático.

Su alineamiento con Estados Unidos es más táctico que ideológico. No hay que olvidar que es heredero de un imperio empresarial.

Ecuador jamás va a ceder la soberanía nacional

El presidente ecuatoriano imita algunos gestos de su homónimo salvadoreño, como la construcción de una megacárcel o el endurecimiento penal, pero carece del enfoque personalista de Bukele.

Este quiere controlar todo el aparato político e institucional de su país a base de un "estado de excepción" continuado, mientras que Noboa debe coexistir con una estructura política compleja.

Tampoco se parece a Javier Milei. El presidente argentino es un ideólogo radical, un ultraliberal populista que propone un programa explícito simbolizado por la motosierra.

Noboa, desde su moderación y pragmatismo, sabe que necesita el apoyo material de Estados Unidos para extirpar los restos de la política de Correa que dio la espalda al narcotráfico como problema nacional. Se enfrenta a enemigos muy poderosos y, para ello, necesita de su lado al mejor ejército del mundo.