Putin cierra filas con Maduro tras la reaparición de María Corina y la incautación de un petrolero por parte de EEUU

Las claves nuevo Generado con IA Putin reafirma su apoyo a Nicolás Maduro tras conversar telefónicamente, expresando solidaridad frente a la presión externa sobre Venezuela. Estados Unidos intensifica su presencia militar en el Caribe y ha incautado un gran petrolero por transportar crudo sancionado de Venezuela e Irán. La líder opositora María Corina Machado reaparece públicamente en Oslo, denunciando la presencia de actores extranjeros y bandas criminales en Venezuela. Putin y Maduro manifiestan su intención de fortalecer la cooperación bilateral en áreas económicas, energéticas y humanitarias según el nuevo tratado estratégico.

El Kremlin ha hecho pública este jueves una conversación telefónica mantenida entre Vladímir Putin y Nicolás Maduro. En el diálogo, su primer contacto reconocido desde el pasado mes de marzo, el mandatario ruso "expresó solidaridad con el pueblo venezolano" y reafirmó su respaldo al líder chavista, que enfrenta, según recoge el comunicado de la agencia estatal TASS, una "creciente presión externa" cuyo origen el Kremlin evitó precisar.

Porque esa "creciente presión externa" guarda relación con el despliegue militar que Estados Unidos mantiene —y amplía— desde septiembre en aguas del Caribe bajo el pretexto de combatir el tráfico de drogas en la región. La operación del Pentágono, que coloca a Maduro en el vértice de una red criminal conocida como el Cártel de los Soles, se ha materializado en más de veinte ataques contra presuntas narcolanchas. Ataques que han causado hasta la fecha la muerte de al menos 87 personas.

El último golpe que la Administración de Donald Trump asestó a Caracas tuvo lugar este mismo miércoles, con la incautación frente a las costas venezolanas de "un buque cisterna de crudo utilizado para transportar petróleo sancionado de Venezuela e Irán", según la versión de la fiscal general de Trump, Pam Bondi, que no ofreció detalles sobre el nombre del buque interceptado, la bandera bajo la que navegaba o el punto exacto donde se produjo la captura.

El inquilino de la Casa Blanca celebró la incautación de "un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás" por parte de militares estadounidenses. Maduro, por su parte, denunció "el intervencionismo ilegal y brutal del Gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina".

Los problemas para el chavismo continuaron durante la madrugada del jueves, cuando la líder opositora María Corina Machado, que permanecía en la clandestinidad desde agosto del año pasado, reapareció en público en el Grand Hotel de Oslo, una ciudad que la esperaba para hacerle entrega del Premio Nobel de la Paz. Consiguió salir del país en una rocambolesca operación de huida.

Preguntada este jueves sobre si apoyaría una hipotética invasión militar estadounidense, Machado respondió atacando al régimen chavista: "Venezuela ya ha sido invadida por agentes rusos e iraníes, por grupos terroristas como Hezbolá y Hamás que operan libremente, tenemos la guerrilla colombiana, los cárteles de droga, que han tomado el 60% de la población....".

En esta línea, la líder opositora denunció que su país se ha convertido en el "epicentro del crimen de América" y que el sistema represivo del chavismo está financiado por "el tráfico de drogas, de armas y de personas". "Cuando la represión se debilita, todo se desmorona. Así que pedimos a la comunidad internacional que le corte el flujo a los otros regímenes y bandas criminales que financian a Maduro", apostilló.

El comunicado del Kremlin difundido este jueves recoge, además, que Putin y Maduro intercambiaron "opiniones sobre el desarrollo futuro de las relaciones amistosas ruso-venezolanas, en el marco del tratado de asociación estratégica y cooperación que entró en vigor en noviembre de 2025". También confirma, en aséptico lenguaje diplomático, la disposición de las partes para "implementar de manera constante proyectos conjuntos en los ámbitos comercial-económico, energético, financiero, cultural-humanitario y otros".