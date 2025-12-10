Detienen al expresidente de Bolivia Luis Arce por presunta malversación de fondos cuando era ministro de Evo Morales

El expresidente boliviano Luis Arce en una imagen de archivo. Efe

Las claves nuevo Generado con IA El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido este miércoles en La Paz por presunta corrupción. La detención está relacionada con una investigación por presunta malversación de fondos cuando Arce era ministro de Economía bajo el gobierno de Evo Morales. La exministra María Nela Prada confirmó la detención de Arce, que ha generado gran repercusión en los medios locales.

El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido este miércoles y trasladado a celdas policiales en la ciudad de La Paz, al parecer por una investigación por presunta corrupción, confirmó su exministra de la Presidencia María Nela Prada.

Los medios locales informaron que Arce fue arrestado como parte de una investigación por presunta malversación de fondos mientras era ministro de Economía del exmandatario Evo Morales.

