Milei pide unidad a la derecha española ante Abascal: "Los buenos debemos estar unidos"

El líder de Vox, Santiago Abascal, y el presidente argentino, Javier Milei, intensifican su alianza política de cara a fortificar una internacional de derecha extrema en Iberoamérica: ambos han encabezado este jueves en Buenos Aires el Foro Madrid, con asistencia de 40 panelistas provenientes de 15 países.

"En Argentina se libra una batalla cultural por la libertad que definirá el futuro de todas las naciones de Iberoamérica", señalaron los organizadores del evento, que lleva por nombre Foro Madrid Río de la Plata 2024 y se prolongará durante dos días, hasta la noche del viernes, hora peninsular española.

Es la quinta vez en tres años en que se encuentran Abascal y Milei (ultraderechista el primero y anarcocapitalista el segundo) protagonizando un acto político que, pretenden, alcance trascendencia global. Antes habían coincidido en Madrid, Buenos Aires, y Roma.

El Foro Madrid había tenido dos ediciones regionales: en 2022 en Colombia y en 2023 en Perú para alertar y oponerse al ascenso de políticos de izquierdas al poder, Gustavo Petro y Pedro Castillo, respectivamente. Siempre organizado por la Fundación Disenso, think tank de Vox.

Esta vez ha sido Abascal quien se ha acercado a Milei probablemente en busca de recibir algo de la familia internacional que acompaña al presidente argentino. "Javier Milei se ha convertido en un líder global, al que escuchan en todo el mundo todos los seres humanos", aduló.

"Pese a la austeridad del ‘no hay plata’ (Milei) mantiene el cariño de su pueblo", elogió. Y contó que "en una pared de Buenos Aires vi escrita la leyenda ‘Milei te amo’" pero contrastó ello con que "en España Pedro Sánchez no ve pintadas de ese tipo por las calles".

"Puedes estar muy orgulloso porque tú peleas con la palabra y fuerza del pueblo", enfatizó.

Por supuesto, el presidente anfitrión recogió el guante y se pavoneó: "No solo estoy poniendo a Argentina al tope de la fama mundial, siendo uno de los dos políticos más conocidos junto a Donald Trump, sino que también estoy haciendo el mejor gobierno de la historia argentina".

El público (muchos venezolanos y brasileños seguidores del expresidente Jair Bolsonaro) festejó batiendo palmas y con cánticos adversos a varios presidentes latinoamericanos. Insultaron a Nicolás Maduro, Lula da Silva, Gabriel Boric, Andrés López Obrador y Petro.

Además de dirigentes de Vox y de La Libertad Avanza, el partido de Milei, también participaron Andrew Olivastro, director de la estadounidense Fundación Heritage, vinculada al Partido Republicano, más políticos de derecha y de ultraderecha del continente.

Representan, según los organizadores del foro, a "las fuerzas patrióticas iberoamericanas y europeas que se oponen al socialismo y defienden la libertad". Y que pretenden "arropar al pueblo venezolano y denunciar la tibia respuesta de la comunidad internacional" a la vez que "recuperar los espacios de Libertad arrebatados por la izquierda criminal y la no-izquierda en el mundo occidental".

En su discurso, Abascal consideró que "los malos están unidos" y entre ellos enumeró a "los que confiscan la propiedad privada, los que prohíben la libertad de empresa, los de la agenda woke, los de la agenda de género, los de la política de memoria, los de las nuevas religiones como la dictadura climática".

Y contrapuso a ello que "los buenos debemos estar organizados y unidos" a pesar de "las pequeñas diferencias ideológicas" contra lo que denominó "todas las versiones del crimen organizado que representa el socialismo del siglo XXI: el comunismo, el kirchnerismo, el sanchismo, el petrismo".

Belicismo y religión

Al referirse concretamente a España, definió al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, como "un autócrata ahogado en la corrupción política". Y se burló de él al señalar "no sé dónde ve el señor Sánchez tantos Lamborghini, debe andar con los privilegiados. Lamborghini hay en el campo, muchos tractores son Lamborghini".

También sostuvo que "el señor Sánchez no persigue a los ricos, persigue la prosperidad de todos de pobres y de ricos (porque) el señor Sánchez lo que quiere es ocultar su corrupción". Y en plan de alentar a oponerse al presidente socialista expresó que "no está escrito en ningún sitio que Pedro Sánchez sea una calamidad inevitable: es una calamidad, pero no es inevitable".

Milei agradeció a Abascal que "con mucha generosidad describió el impacto internacional que se está generando a partir de lo que hacemos en Argentina" y sostuvo que "como líder de este movimiento me toca estar en primera fila y tener un nivel importante de exposición".

En un discurso de tono belicista y religioso a la vez, instó a persistir la lucha contra lo que llamó "el zurderio inmundo" porque, añadió, "no hay que abandonar nunca la batalla, hay que darla sin cuartel aunque cueste la vida con el mismo fuego de siempre".

"Luchamos por nuestra vida y nuestras costumbres, finalizó. "El cielo los aplastará delante de nosotros, no les tengan miedo. Tenemos fe y vamos a dar la batalla. Seremos libres, no importa la cantidad de soldados lo único que importa son las fuerzas del cielo".