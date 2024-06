Milei, al recibir el premio Juan de Mariana: "Hoy la calle es de la gente que trabaja, no del violento"

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este viernes, que, en la medida que la economía de su país se recupere y vuelva a expandirse, mantendrá el gasto público "fijo", no aumentará, y bajarán los impuestos según se vayan generando nuevos recursos. Así lo señaló durante un discurso al recoger este viernes en Madrid un premio de la entidad liberal española Instituto Juan de Mariana, donde aseguró que su gobierno está "domando" la inflación "recuperando" la economía, y consideró "inmoral" el endeudamiento público y "emitir dinero a lo loco".

El mandatario volvió a arremeter contra los presupuestos con más gasto que ingresos. "Bajo ningún punto de vista voy a entregar el equilibrio fiscal, o sea, me van a tener que matar, digamos, o sea, me van a tener que sacar de la Casa Rosada para que haya déficit fiscal porque no se lo voy a entregar", enfatizó.

Además, atribuyó el déficit y la deuda derivada a los políticos populistas, y en particular a los socialistas, que dicen que "la fiesta de hoy se paga con impuestos futuros", el coste se lo pasan a sus hijos y nietos y, donde está la "agenda asesina del aborto", a gente que ni siquiera nació, según indicó.

Milei citó Europa para asegurar que las regulaciones del Estado están "dañando" el crecimiento económico. "Yo les ofrezco desregular, apertura y libertad para que puedan invertir", anunció.

"Estamos recuperando la economía hoy en Argentina; la calle no es de los violentos, la calle es de la gente que quiere trabajar" y "el que hace disturbios va preso", añadió.

Milei viajó este viernes a la capital de España en un viaje privado para recoger el Premio Instituto Juan de Mariana 2024 a una defensa ejemplar de las ideas de la libertad, concedido por esa entidad española de investigación y divulgación del pensamiento liberal.

El director del instituto, Manuel Llamas, destacó en su momento que "Milei ha hecho historia al convertirse en el primer presidente libertario de la historia, pero, sobre todo, al lograr difundir con éxito y eficacia las ideas de la libertad en un país arruinado por el socialismo durante décadas, además de contribuir enormemente a la divulgación del liberalismo a nivel internacional".

Antes de este acto, Milei recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, entregada por la presidenta de esta región española, la conservadora Isabel Díaz Ayuso.

Se trata del segundo viaje privado de Milei a España desde que tomó posesión, sin que en ninguno de los dos se haya reunido con autoridades nacionales españolas.

Las relaciones entre ambos países atraviesan una profunda crisis diplomática desde que, en mayo pasado en la convención de Vox Europa 24, Milei se refiriera en Madrid a Sánchez como "calaña" y a su mujer como "corrupta", aunque sin nombrarlos explícitamente, en una reunión de líderes internacionales de extrema derecha.

El Gobierno español decidió retirar a la embajadora de Buenos Aires al no recibir las disculpas de Milei, que volvió a aludir a Sánchez y su familia tras recibir la medalla citada en Madrid.