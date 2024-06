Milei usa la tribuna que le brinda Ayuso para atacar a la familia de Sánchez: "Tienen manos porosas"

"[El economista Frederic] Bastiat hablaba de las porosas manos de los políticos. Quizá no es la del político directamente, quizá es la de un hermano, de la pareja, lo que fuera. El que quiera entender, que entienda".

Con estas palabras volvió a aludir el presidente argentino Javier Milei a la famila de Pedro Sánchez. Desde el atril que, en la sede de la Comunidad de Madrid, le brindó este viernes Isabel Díaz Ayuso, el nuevo icono libertario dio rienda suelta a sus ataques personales al líder del Ejecutivo español.

También refiriéndose a Sánchez, Milei mencionó al economista Friedrich Hayek, quien sostenía que "si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas"

"Parece que una de las excepciones a la regla la tienen ustedes [en España] con el señor Sánchez", añadió, "que a pesar de haber estudiado Economía, o no entendió, o le gusta mucho el Estado".

El presidente argentino regresaba a Madrid en un segundo viaje no oficial después de su primera visita del mes de mayo, en la que calificó de "corrupta" a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno de España. Esta vez acudía para recoger dos reconocimientos.

El primero, la Medalla Internacional que otorga la Comunidad de Madrid, y que ha recogido de manos de Isabel Díaz Ayuso. El segundo, el Premio anual del Instituto Juan de Mariana, que le concedía esta institución por "su defensa de la libertad".

Javier Milei, fotografiado junto a Isabel Díaz Ayuso durante el acto. GTRES

Durante el acto con Ayuso, el hilo conductor de su discurso fue la advertencia contra el socialismo: atacó los impuestos, el endeudamiento del Estado y la emisión de moneda como generador de inflación y pobreza.

Milei recordó las medidas económicas implantadas por su Gobierno desde que llegó a la Casa Rosada, con las que ha intentado revertir la mala marcha de la economía argentina.

Sus palabras fueron precedidas por las de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso elogió a su invitado, del que destacó su "firmeza y coraje". "Hoy la Argentina está en el mapa internacional como no lo ha estado en años", afirmó Ayuso. "La defensa de la libertad siempre merece la pena, y se defiende ejerciéndola. Por eso recibes esta medalla", señaló.

Sin embargo, también quiso marcar una cierta distancia con el mandatario argentino, al subrayar sus diferencias ideológicas en algunos puntos.

"En este camino cada uno tomas sus decisiones, no siempre serán las mismas", afirmó. Aun con esto, Ayuso también reconoció después que habrá "muchos paralelismos gracias a las medidas liberales en Argentina y en España, en Madrid".

"Presidente", concluyó, "que Argentina y España nunca rompan sus relaciones, que sigamos visitándonos con naturalidad y confianza a pesar de discrepancias políticas".

'Cena de la Libertad'

Una multitud esperaba a Milei y a Ayuso ante las puertas de la Real Casa de Correos desde las cinco de la tarde. A pocos metros, en la esquina de la Calle de Alcalá con Sol, la Asociación Civil Argentina Soberana, afín a Podemos, había organizado una manifestación para "repudiar" la visita del mandatario y "denunciar la violación a los derechos humanos que su Gobierno está cometiendo con sus compatriotas".

Subiendo esa misma calle, a partir de las ocho, comenzaron a llegar los invitados a la 'Cena de la Libertad', el evento organizado por el Instituto Juan de Mariana en el Real Casino de Madrid para hacerle entrega del segundo galardón.

Antes de ese momento, sin embargo, tres manifestantes feministas habían descubierto su torso pintado con la frase 'Cena de los Fascistas', lo que armó un breve revuelo que fue aplacado por la Policía.

Manifestantes feministas protestan por la visita de Milei a las puertas del Real Casino de Madrid Álvaro Guzguti

Con la entrada ya despejada, empezaron a desfilar los invitados, entre los que destacaban algunas caras conocidas: Cayetana Álvarez de Toledo, Santiago Abascal, Daniel Lacalle, Federico Jiménez Losantos... Poco a poco, la expectación iba en aumento. La entrada de Milei fue recibida con una gran ovación.

Nada comparable, en cambio, con el ambiente que se vivió dentro, minutos más tarde.

La cena era de gala, y todos los invitados iban trajeados. Los discursos se sucedieron durante toda la noche, con breves espacios de tiempo entre unos y otros. El primero en hablar fue el catedrático y economista Jesús Huerta de Soto, reconocida inspiración ideológica de Milei.

De Soto aseguró que su pupilo "se ha convertido ademas en un modelo para los politicos actuales".

"Frente a la actual deriva de la democracia, transformada ahora en un sistema perverso basado en la mentira y en la compra de votos mediante impuestos", afirmó, "Milei ha demostrado que es posible decir siempre la verdad, explicar la realidad a los ciudadanos, y aun así que estos te voten y apoyen masivamente".

Todo ello, además, con la "garantía de que su lider [Milei] nunca perderá el norte".

Después llegó el momento que todos esperaban. Javier Milei subió a la tribuna para dar su discurso. Lo hizo al lado de un enorme retrato de su figura pintado para la ocasión.

Retrato de Milei, en el escenario de la Cena de la Libertad organizada por el Instituto Juan de Mariana Real Casino de Madrid

"El que no sabe lo que busca no sabe lo que encuentra", afirmó. Se trata de un lema que gusta al líder de La Libertad Avanza. "Nosotros", continuó, "interpretamos la politica economica desde una vision fundamentalmente moral. Frente a eso, nada puede contra el liberalismo".

A decir verdad, el discurso de Milei fue casi exclusivamente académico. El presidente lo avisó: "Voy a hablarles de las cosas que estamos haciendo en el gobierno".

Al principio abordó los primeros días. "Empezamos con la motosierra del recorte del gasto público la campaña", afirmó. "Nos dijeron algunos en la primera reunión de gabinete que era imposible. A esos les dije que se fueran".

"Yo no quería que me dijeran que era imposible, sino cómo se hacía lo que yo quería hacer", concluyó, y recibió una ovación por parte de los asistentes. "Hoy no sólo logramos poner en caja la inflación y recuperando la economía", dijo, "sino que además estamos poniendo en caja la calle".

"Hoy en Argentina", continuó diciendo, "la calle no es de los violentos, sino de la gente que quiere trabajar. Y el que corta no cobra y el que hace disturbios va preso", sentenció.

Con algo más de concreción, aludió a las reuniones que ha mantenido con empresarios de nuevas tecnologías durante su última gira por Estados Unidos: "La Inteligencia Artificial es una suerte de nueva revolución industrial, que va a aumentar la productividad", aseguró.

Además afirmó que el endeudamiento público "es profundamente inmoral, porque significa que la fiesta se pagará con impuestos futuros. Lo pagarán tus hijos y tus nietos". Luego, arremetió contra las medidas de emisión monetaria. "Es una farsa, una estafa". Y prometió: "Vamos a declarar la emisión monetaria como delito de lesa humanidad".

"Ha sido mesiánico"

EL ESPAÑOL ha contactado con una abogada catalana que asistió a la cena. Vino desde Barcelona. "Mi ambito es el derecho, y he asistido a muchas conferencias", afirma. "Pero esto ha sido diferente". Todo el mundo, dice, estaba "al borde del llanto". También Milei se emocionó tras el discurso de su antiguo profesor, Huerta de Soto.

"Era como estar en un coliseo romano, él era el gladiador y todos queríamos que ganara", describe. "Él es una persona muy sensible", afirma, "pero tiene mucha agresividad verbal también, mucha violencia contenida. Esto lo he descubierto hoy".

Ella estaba sentada en un "sitio privilegiado". Al lado de Federico Jiménez Losantos, cerca del escenario. "Esta violencia contenida interna es propia de una persona que ha sufrido mucho a lo largo de su vida", explica. "Pero tiene unos principios tan bestias que han de matarle para quitárselas".

"Yo he llorado", confiesa. "Tenías al mesías delante", nos cuenta, aún con la emoción en su voz. "Él es una persona mesiánica".