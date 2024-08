Trinidad y Tobago se despide de La Niña, La Pinta y La Santa María con un nuevo escudo de armas

El domingo pasado, el primer ministro trinitense, Keith Rowley, anunció en la convención del partido Movimiento Nacional del Pueblo en la capital de las islas que las carabelas de Cristóbal Colón en el escudo de armas “se irán”. La Niña, la Pinta y la Santa María serán reemplazadas por un tambor metálico protagonista en carnavales, conocido por su sonido resonante y distintivo, llamado ‘steelpan’. Recientemente fue nombrado como el instrumento nacional de Trinidad y Tobago. Una vez que se apruebe la nueva legislación, que Rowley predice debería estar lista antes del 24 de septiembre, el gobierno tendrá un plazo de seis meses para hacer el cambio. El primer ministro señaló que debería “indicar que estamos en camino de eliminar los vestigios coloniales que tenemos en nuestra Constitución”.

En Estados Unidos, Cristóbal Colón se convirtió en un símbolo durante la Guerra de Independencia (1775-1783), pese a que nunca pisó Norteamérica, debido a que no era inglés y por haber sufrido bajo una monarquía, explica Washington Post. Los políticos lo aclamaban por descubrir América, aunque en 1507, Amerigo Vespucci (financiado por los portugueses) dibujó el primer mapa del continente americano en su libro 'Mundus Novus'. América fue nombrada en su honor. A partir de 2018, en Estados Unidos comenzó un movimiento donde los ciudadanos retiraron estatuas de personajes como Colón. Ahora, Trinidad y Tobago se ha sumado al movimiento eliminando del escudo las célebres carabelas de 1492 que para el país representan “la Trinidad, así como el redescubrimiento de Trinidad [la isla] por las tres carabelas de Colón” en 1498.

El escudo de armas fue diseñado por un comité en 1962, año en que se independizó del Reino Unido y se unió a la Mancomunidad de Naciones. Seleccionó símbolos representativos de los habitantes de Trinidad y Tobago que irían acompañados de motivos representantes de las características indígenas del país. Curiosamente, las carabelas de Colón no son el único símbolo colonial. Los tres picos de las montañas representan las primeras banderas coloniales británicas. El cocotero representa la época en que Tobago colonial británica era una unidad administrativa independiente. Los Archivos Nacionales establecen que la “colonización comenzó realmente en 1783, y con ellas la necesidad de formar un gobierno en lugar de un control militar”.

Independientemente a que Rowley recibió una ovación de aplausos por parte del público una vez que anunció el nuevo escudo, no todos están de acuerdo con el cambio. Argumentan que el primer ministro no debió haberlo mencionado en la convención del partido debido a que se trata de un “emblema del estado” y, por tanto, no es responsabilidad de ningún partido político, sino del gobierno. Incluso, el ‘steelpan’ es representante de Trinidad, no de Tobago, por lo que para mantener el lema del país “Together we achieve, together we aspire”, deberían de también incluir el instrumento Tassa, destaca Trinidad and Tobago Guardian. Después de todo, las islas no se unificaron hasta 1887.

El país, que ha sido una república desde 1974, tiene una superficie de 5.128 kilómetros cuadrados y es un archipiélago de 23 islas donde Trinidad es la isla más grande y poblada y Tobago es la segunda más grande y está cubierta por un 43% de bosque. En 1569, Ponce de León II fundó la ‘villa de la Circuncisión’ abandonad a en 1570. El primer asentamiento duradero, bautizado San Juan de Oruña, fue establecido por Antonio de Berro en 1592. El Puerto de España, la actual capital del país, fue nombrada en 1597.

En 1783, la población en Trinidad era de menos de 3.000 personas y la mayoría era indígena, por lo que Carlos III expidió la Cédula de Población a cambio de que colonos extranjeros (y sus esclavos) juraran fidelidad a la Corona española. Muchos criollos martiniqueños se mudaron a Trinidad, al igual que muchos franceses y haitianos cuyas revoluciones fueron contemporáneas. Por consiguiente, Trinidad tuvo una amplia clase esclavista francohablante de color libre. En 1796, la isla fue entregada a los británicos después de que Sir Ralph Abercrombie la rodeó con 18 barcos de guerra. No fue hasta 1802 que se convirtió en una filial colonial oficial de la Corona británica. Los Archivos Nacionales de Trinidad y Tobago señalan que Tobago nunca fue colonia española aunque sí inglesa, francesa, holandesa y letón (gracias a Curlandia, al este de Letonia).

En 1807, Reino Unido prohibió el comercio de esclavos y la emancipación de los esclavos en 1834 provocó que Trinidad tuviera que buscar mano de obra en las Azores, Madeira, Francia, Alemania, Estados Unidos, China y desde 1845 hasta 1917, de la India. Trinidad y Tobago es una amalgamación cultural, ya que su población actual es una mezcla de indios, africanos, europeos, latinoamericanos, chinos y de Oriente Próximo (sirios y libaneses). En las islas se practica el hinduismo, catolicismo, anglicanismo, islam, baptismo, metodismo y presbiterianismo. Las Aves representadas a ambos lados del escudo de armas son el Ibis Escarlata (que representa a Trinidad) y el Cocrico (que representa a Tobago). Su lema, “together we achieve, together we aspire”, promueve la armonía en la diversidad para el logro nacional. Su escudo es una representación de su colorida historia.