Sergio Massa consigue unir al peronismo (al menos en foto) y Cristina Kirchner lo bendice como candidato

Sergio Massa. Es el nombre en el que se centrará la campaña kirchnerista para las elecciones presidenciales de octubre en Argentina. La decisión se ha confirmado el domingo, no con palabras sino con una imagen. A un mes de las primarias (PASO) del 13 de agosto, el actual ministro de Economía ha recibido el beneplácito de sus padrinos políticos: el presidente de la República, Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La ocasión que ha consagrado a Massa como candidato a la presidencia por la coalición Unión por la Patria (UP) ha sido la inauguración del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, un proyecto ambicioso impulsado por el propio ministro cuando gobernaba el expresidente conservador Mauricio Macri.

La reunión de Alberto y Cristina en medio de una batalla por las PASO ha ratificado un compromiso de ambas partes por superar los desentendimientos políticos a favor de una candidatura peronista unida. En palabras de Alberto Fernández: "Mejor unidos que Juntos" ―en referencia al partido de la oposición liderado por Macri, Juntos por el Cambio (JxC)―.

Agustín Rossi, Sergio Massa, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Agustín Gerez. Efe

En Salliqueló (provincia de Buenos Aires), Fernández y Fernández de Kirchner abrieron la válvula de un gasoducto y la puerta de un posible nuevo mandato en la Casa Rosada. Allí, se unieron otras figuras de la coalición UP, "desde el ministro del Interior y flamante jefe de campaña, Eduardo 'Wado' de Pedro, hasta el único contrincante interno de Massa, el otro precandidato presidencial de UP, Juan Grabois", informa El Diario AR. También estuvieron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el jefe del gabinete de ministros, Agustín Rossi, y el presidente de Energía Argentina, Agustín Gerez.

Distintos momentos de la jornada hicieron evidente el esfuerzo que suponía aparecer juntos para algunos miembros de la coalición. Durante su discurso, la vicepresidenta no hizo ninguna referencia a su presidente, con el que no aparecía desde marzo. Tampoco lo miró en todo el día, ni aplaudió sus intervenciones. A la hora de ensalzar el Gobierno, Fernández de Kirchner condecoraba a Massa como el principal bienhechor de la legislatura: "Te hiciste cargo en un momento muy difícil, no arrugaste y vas para adelante. Eso es bueno", le dedicó.

Sergio Massa, ministro argentino de Economía y candidato por UP a la presidencia, el pasado 3 de julio. Efe

La prensa y la oposición argentinas han criticado el evento y su ceremoniosidad, que han tachado de oportunismo electoral. El actual presidente de Argentina, el mismo que posaba para la esperada foto de unidad y ensalzaba la apertura del gasoducto como un éxito político, había interrumpido la iniciativa tras llegar al Gobierno en 2019 para suceder a Macri. Además, el acto ―programado inicialmente para el 20 de junio, día de la Bandera― fue pospuesto por un retraso en la finalización de las obras hasta el 9 de julio, que coincide con el día de la Independencia.

Por su parte, Fernández aprovechó su turno para apelar a la unidad dentro del peronismo: "No todo es lo mismo en política. Lo que más les pido es que preservemos la unidad. Mejor que decir es hacer y mejor que estar Juntos es estar unidos. Dejemos de hablar y hagamos", pronunció. Y más tarde dijo: "No somos un país sin destino, lo único que hace falta es que nos unamos para lograrlo".

Algunas fuentes hablan del 'escaparate' del domingo como una manera de difuminar los déficits de gestión de Massa al frente del Ministerio de Economía. El analista Fernando González habla en un artículo para Infobae de la debilidad del candidato para afrontar los niveles galopantes de inflación anual, la evaporación de las reservas monetarias y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Aun así, el Gobierno está logrando ver el gasoducto como un logro para la "soberanía energética" en el país sudamericano, ya que la obra permitirá a Argentina reemplazar la importación de energía por el autoabastecimiento, junto a la posibilidad de proyectarse como un proveedor internacional, y sustituir parte del gasoil en generación eléctrica de centrales térmicas en un país donde el 53 % de la energía proviene del gas, informa Efe.

Por suerte para Massa, el oficialismo argentino se enfrenta a una oposición incluso más fragmentada, y la batalla por las internas es aún más tensa en JxC que en UP. Para González, esta división en la derecha dio a los peronistas "vía libre para utilizar la inauguración del gasoducto [...] en la campaña electoral". En su intervención el domingo, Fernández de Kirchner criticó a Macri asegurando que "al FMI no lo trajo un político, lo trajo un empresario, porque el presidente que lo trajo era del bando de los empresarios, era uno de ustedes". Al día siguiente, sin mencionar al expresidente, publicó un tuit con una sarta de datos y concluyó, en referencia al mismo: "Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir".

