El plan de China para frenar al dólar en América Latina: alimentar a los países en crisis con yuanes

Cada vez se ve más clara la estrategia de China para poner en jaque la hegemonía mundial del dólar estadounidense. Esta semana, la visita a Shanghái del ministro de Economía argentino, Sergio Massa, está demostrando la preponderancia de Buenos Aires en el plan de acción de Pekín, que empieza por inyectar su yuan en economías languidecientes como la del país sudamericano para que la moneda china circule más y más en el exterior.

Aunque imperceptible en el día a día de los argentinos, la presencia del yuan en su economía es más que notable: la divisa ya reemplazó al dólar en las compras a China el pasado mes de abril. Además, esta semana Pekín se ha posicionado como el primer socio comercial de Buenos Aires, por encima de Brasil y EEUU, según un informe de una consultoría porteña. Lazos tan estrechos se han conseguido a base de tratados y acuerdos de intercambio financiero —o swaps— que han asegurado a Massa un paquete de 18.000 millones de dólares que caducará en agosto.

El encuentro de esta semana sólo ratifica la fuerza con la que China y Argentina están intensificando sus intercambios comerciales. Massa ha viajado a Shanghái con el propósito de revertir una crisis de la moneda nacional está ahogando la economía argentina y conduciéndola a unos niveles de inflación que ya han superado el 110%. El ministro ha pedido al Gobierno chino la renovación del swap, admisión en los BRICS y fondos para ampliar el gasoducto Néstor Kirchner. Aunque esta última cesión está en duda, Massa volverá a Buenos Aires con mil millones de dólares bajo el brazo, que estarán en las arcas del Estado argentino antes de que empiece julio.

En la segunda vuelta llevada a cabo hoy, el Tesoro obtuvo financiamiento adicional por más de $26.000 M, alcanzando un total de $ 321.914 M.

Así, se logró un financiamiento neto positivo de $502.020 M en el mes de mayo, lo que implica un roll over del 147%. — Eduardo Setti (@EduardoSettiOk) May 30, 2023

El titular de la Economía argentina ha querido asegurarse también de que sus homólogos chinos están dispuestos a avanzar hacia más acuerdos comerciales. Uno de los principales ámbitos será la minería: Ganfeng Lithium Co, que ya se abastece de litio argentino, ha anunciado que en junio empezará a comercializar más de 40.000 toneladas anuales del carbonato del metal. Pekín ha mostrado su interés en ayudar a Argentina a desarrollar una industria de procesamiento.

Este acercamiento, que es mutuo, sigue el modelo de las relaciones entre China y el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva, que desde su llegada al poder a principios de año ha marcado una agenda internacional con clara vocación hacia la multipolaridad y el comercio en monedas alternativas al dólar. Lula es de hecho un gran aliado para la Argentina de Alberto Fernández: a principios de mes, se determinó a "hablar con el FMI para que quite el cuchillo del cuello de Argentina". En su intento por integrar a sus vecinos sudamericanos en foros de cooperación sur-sur, Brasilia está buscando la adhesión de Buenos Aires a los BRICS.

Este miércoles, sin embargo, el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, "no tuvo tiempo" para traer a colación el caso argentino en una reunión del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Además de integrar a Buenos Aires en la alianza de economías emergentes, Lula se había comprometido en "garantizar importaciones [argentinas] desde Brasil, y así evitar la salida de dólares del Banco Central", dice el diario Clarín.

El problema está en que "el banco tiene un artículo específico por el cual no puede prestar a aquellos países que no son miembros. Argentina está en proceso de serlo, pero es un trámite que va a demorar varios meses", pronostica un análisis del periódico bonaerense. El jueves, Massa se reunirá con la expresidenta de Brasil y actual presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo, Dilma Rousseff. Si Brasil consigue o no ayudar a sus vecinos del sur pondrá a prueba el nivel de poder de un Brasil que persigue erigirse como líder regional.

Un cartel del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) en su sede en Shanghái, este martes. Reuters

Por su parte, el Estado brasileño también ha dejado atrás el dólar en sus —copiosas— relaciones comerciales con China, y con la que negocia exclusivamente en yuanes y reales. En 2022, la compraventa entre Brasilia y Pekín alcanzó los 150.500 millones de dólares, con un superávit para el país sudamericano de 29.000 millones de dólares. Este matiz contrasta con el mercadeo entre China y Argentina: Buenos Aires tiene en su balanza más de 10.000 millones de dólares de déficit con Pekín.

El yuan abre fronteras

Aunque la moneda china mueve menos del 5% del comercio a nivel global y es indiscutible la preponderancia del dólar en el tablero internacional, Pekín usó por primera vez en marzo más yuanes que dólares en sus exportaciones internacionales. Más allá de Brasil y Argentina, en Bolivia, donde también se redujeron las reservas internacionales y escasearon los dólares, el presidente citó el nuevo uso de yuanes en el comercio exterior de Argentina y Brasil como un posible camino a seguir", dice la BBC. El presidente, Luis Arce, apreció que, en un momento en que "las dos economías más grandes de la región ya están transando en yuanes en acuerdos con China, la tendencia de la región va a ser esa".

Un empleado cuenta billetes de 100 yuanes chinos en un banco de Hefei, en la provincia china de Anhui. Reuters

