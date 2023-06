Fumigaciones y versiones de Shakira: así gestiona Perú la "peor epidemia de dengue" de su historia

Perú atraviesa la peor ola de dengue de su historia, y las respuestas del Gobierno no parecen estar a la altura de la severidad del brote, que ha dejado 153 fallecidos en lo que va de año. En Lima, el Ministerio de Salud (Minsa) está sufriendo graves críticas por su gestión de la epidemia. Por ahora, el departamento de Sanidad sólo ha hecho fumigaciones, y difunde campañas de prevención inspiradas en Shakira y su «Bzrp Music Sessions, Vol. 53».

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa estima que este miércoles había 111.085 casos de dengue en Perú. Los afectados por el virus se concentran en la región noroccidental del país, en Piura, donde 32.402 personas acabaron el mes de mayo contagiadas del 'zancudo'. En la capital homónima de la provincia, donde conviven 3.900 casos, el centro de salud municipal no está atendiendo a afectados. El hospital de campaña de la Videnita que se prometió hace meses tampoco ha entrado en funcionamiento todavía.

Son muchas las voces que critican la dejadez del Gobierno ante la que está siendo "la peor epidemia de dengue de nuestra historia", en palabras del experto Antonio Quispe. Según Quispe, en vez de fumigar las áreas donde hay plagas, el Estado debería de invertir en infraestructuras médicas. En el caso de Piura, esto implicaría habilitar camillas para atender a los afectados. El epidemiólogo insiste en la importancia de la comunicación de riesgos a la población. El Gobierno ha atacado la crisis con el material que utilizó para el brote de hace cinco años, excepto por un spot que no ha dejado indiferentes a los peruanos.

¡El dengue mata, matemos al zancudo! ❌🦟

Tiene nombre de mosquito bueno, CLARA-MENTE lleva el dengue dentro.



Créditos: @UcayaliSalud pic.twitter.com/DovGyxieRw — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) February 12, 2023

En el vídeo, el Minsa aconseja a la ciudadanía sobre cómo "eliminar todos sus criaderos de zancudo" al ritmo del «Bzrp Music Sessions, Vol. 53» de Shakira y Bizarrap. Cambiando la letra de la popular canción, el departamento de Salud aconseja a los peruanos limpiar los recipientes y no llenar los floreros con agua. Los creadores sustituyen la letra original por versos como: "Tiene nombre de mosquito bueno / Claramente, lleva el dengue dentro", o "Entendí que era culpa mía que tú me piques / Pues ahora hago caso, perdón que te erra-dique".

"Ese nivel de irresponsabilidad, rayando lo criminal, es algo que no habíamos visto desde hace mucho tiempo", denuncia Antonio Quispe. El epidemiólogo acusa a la ministra Rosa Gutiérrez por su inacción cuando, "cada vez que el Minsa actualiza sus propias cifras, rompemos récord". Gutiérrez, que presumía en Twitter hace una semana de inaugurar un hospital de campo que aún no está en marcha, "está más preocupada en lavarse las manos y descargar responsabilidades que hacer algo cuando más se necesita", dice Quispe al diario InfoBae.

Rosa Gutiérrez inaugura un hospital de campaña que aún no ha entrado en funcionamiento, el pasado 22 de mayo. Twitter

Los fondos públicos destinados a la Sanidad no superan el 9% de los presupuestos en Piura, la región más afectada. El sistema hospitalario está colapsado en esta región del noroeste de Perú, cuyas infraestructuras no están preparadas para los 32.402 casos de dengue que el departamento registra. "En Perú tenemos 1.600 hospitalizados esta semana y el Minsa reporta más de 600 por día. En Sullana los médicos están rogando apoyo para darle atención digna a los que necesitan hospitalización", dice Quispe.

El clima subtropical de las zonas del norte hacen de Perú un país susceptible al zancudo vector Aedes aegypti. Esta propensión se ha disparado los últimos meses: desde septiembre de 2022, la costa peruana ha sido víctima de las continuas lluvias torrenciales traídas por El Niño. Esto ha sido tomado por muchos, dentro y fuera del país, como una alerta sobre los efectos devastadores del cambio climático.

El hospital de Santa Rosa, en la ciudad noroccidental de Piura. Twitter

Otras regiones de la costa, como las provincias del Callao y de la capital del país, también están afectadas. "Mira cómo está Lima Este y Lima Norte, porque toda la periferia de Lima no tiene agua potable, la gente tiene que juntar su agua en tanques y bidones, no está acostumbrado a taparlos, si no están tapados, el mosquito deposita sus huevos en agua limpia", precisó Quispe.

Sigue los temas que te interesan