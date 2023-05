El fiscal general de Colombia deja el país por miedo a ser asesinado tras su disputa con Petro

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, anunció el pasado viernes que su familia saldrá del país a raíz de la inseguridad que, sostiene, engendran las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien ha causado una controversia al asegurar que él es el jefe directo de ese funcionario.

El caso está relacionado con el fiscal Daniel Hernández, a quien Gustavo Petro apunta desde hace meses, pidiendo repetidamente a través de la prensa una investigación contra él por presuntamente haber participado en el caso Odebrecht y que ahora aparece señalado de no atender denuncias relacionadas con asesinatos del Clan del Golfo. La respuesta frontal ha llegado de forma tardía pero contundente por parte de Barbosa, que ha increpado a Petro acusándolo de poner en riesgo su propia seguridad y la de su familia.

"En los próximos días saldrá del país mi familia por temor de que sean asesinados por cuenta de lo que ha ocurrido el día de hoy en Colombia. Esto no es un juego, esto no es un mecanismo que pueda tomarse a la ligera. Gustavo Petro no es el jefe de la oposición en un país, es el jefe de Estado", señaló Francisco Barbosa en una declaración a la prensa.

#Atención El fiscal Francisco Barbosa anunció que su familia saldrá del país en los próximos días "por temor a que sean asesinados". "Esto no es un juego, esto no es un mecanismo que pueda tomarse a la ligera. Gustavo Petro no es el jefe de la oposición en un país, es el jefe de… pic.twitter.com/zfJ6ykWsUO — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 5, 2023

"Yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él", manifestó Petro a periodistas en Salamanca, donde el pasado viernes recibió una condecoración, acto con el cual cerró su primera visita oficial a España como presidente de Colombia.

Después de que el mandatario se refiriese a Barbosa, desde España, como su subordinado, el enfrentamiento ha dejado maltrecha la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Lo que comenzó con pullas en las redes sociales ha escalado hasta el punto de que la Corte Suprema, expresidentes y exfiscales han entrado en la disputa para defender al fiscal Barbosa.

La declaración de Petro se produjo en medio de una controversia que tiene desde hace meses con Barbosa, quien ha cuestionado decisiones del presidente, principalmente relacionadas con su política de paz total. El jueves reprochó al presidente que sus comentarios suponen "una lápida para los funcionarios judiciales".

En ese sentido, Barbosa ha recordado esta semana que en el país latinoamericano "han asesinado a colombianos como (los políticos) Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara y tantos otros, que fueron declarados como crímenes de Estado", informa Efe. Igualmente, el fiscal dijo que revisará con su equipo las acciones jurídicas por los anuncios de Petro.

Ante los comentarios de Petro, la Corte Suprema de Justicia expresó en un comunicado titulado Independencia y autonomía judicial su "gran inquietud por la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución" por parte del presidente". En el mismo advierte al presidente, además, de que "desconocer o malinterpretar las bases del Estado de derecho en Colombia crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional".

"El fiscal general de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna elaborada por el presidente", y es "un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la Rama Judicial", le respondió la Corte a Petro.

