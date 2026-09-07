El líder del partido del Progreso y el Socialismo de Marruecos: "Nadie negará que Ceuta y Melilla son ciudades ocupadas"

El secretario general del Partido del Progreso y del Socialismo, Nabil Benabdellah, durante el mitin del pasado sábado. PPS

Las claves

Las claves Generado con IA Partidos marroquíes de la oposición han reivindicado los "derechos históricos" de Marruecos sobre Ceuta y Melilla en mítines previos a las elecciones legislativas. El líder del Partido del Progreso y del Socialismo, Nabil Benabdellah, afirmó que Ceuta y Melilla son "ciudades marroquíes ocupadas" y pidió evitar divisiones con España. El Movimiento Popular exigió una disculpa oficial por la quema de una bandera marroquí en Madrid y defendió que la reivindicación de Ceuta y Melilla está arraigada en la conciencia nacional. El partido socialista marroquí abogó por la responsabilidad y la buena vecindad con España, alertando del riesgo de favorecer a la extrema derecha española.

Dos partidos marroquíes de la oposición parlamentaria reivindicaron este fin de semana "los derechos históricos" de Marruecos sobre Ceuta y Melilla durante sus mítines electorales. Por su parte, los socialistas llamaron a evitar tensiones con Madrid y advirtieron que el discurso de algunas formaciones podría acabar favoreciendo a la extrema derecha española.

Las declaraciones se producen a dos semanas de las elecciones legislativas marroquíes, previstas para el próximo 23 de septiembre, y después de que varios miembros del Gobierno de Rabat hayan vuelto a abordar la cuestión de las dos ciudades españolas del norte de África.

El secretario general del Partido del Progreso y del Socialismo (PPS, excomunista), Nabil Benabdellah, defendió durante un encuentro el sábado con militantes en Driuch, a unos 75 kilómetros al suroeste de Melilla, que "tarde o temprano" llegará el día en que "nadie pueda negar que Ceuta y Melilla son dos ciudades marroquíes ocupadas".

Benabdellah condenó además el acto protagonizado en Madrid por miembros del grupo de extrema derecha Democracia Nacional, que rasgaron una bandera marroquí frente al Congreso de los Diputados, y lo calificó de "grave ofensa" contra los marroquíes.

No obstante, el dirigente del PPS, la sexta fuerza parlamentaria, pidió evitar acciones que generen "división" y "conflicto" entre los pueblos marroquí y español y apostó por fomentar la "buena vecindad" con Madrid.

También desde la oposición, el secretario general del Movimiento Popular (MP, partido de orientación berberista), Mohamed Ouzzine, reclamó una disculpa oficial por el incidente de la bandera y recordó durante un mitin el sábado en Salé, cerca de Rabat, lo que consideró los "legítimos derechos históricos" de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.

Ouzzine afirmó que la cuestión "no es coyuntural ni una baza electoral", sino un asunto "profundamente arraigado en la conciencia de los marroquíes que seguirá presente en la memoria nacional y en la agenda política del país".

La postura socialista

En las últimas semanas se han sucedido declaraciones de ministros marroquíes sobre las reclamaciones territoriales respecto a las dos ciudades autónomas. El más explícito fue el titular de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufiq, quien en presencia de Mohamed VI hizo referencia a la "liberación" de Ceuta y Melilla.

El último en pronunciarse en esa línea fue el ministro de Obras Públicas y Agua, Nizar Baraka, que el pasado jueves insistió en la reclamación marroquí de Ceuta, incidiendo en que España es un "socio esencial" pero garantizando Rabat "no retrocederá ni un solo palmo de su territorio nacional".

"¿Qué debemos decirle a nuestra vecina España después de lo ocurrido en Ceuta? Nos han dicho que consideran que su seguridad nacional se ha visto perjudicada", señaló en un mitin del partido nacionalista Istiqlal, el tercero con más representación en el Parlamento y miembro de la coalición de Gobierno, del que ejerce como secretario general.

Driss Lachgar, primer secretario de la Unión Socialista de Fuerzas Populares, en un mitin este fin de semana. USFP

La reivindicación de Ceuta y Melilla forma parte del discurso histórico del Istiqlal desde su creación en 1944 y constituye desde entonces uno de los elementos de su ideario nacionalista.

El primer secretario de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), Driss Lachgar, se desmarcó por su parte del tono reivindicativo y llamó a actuar con responsabilidad para evitar un deterioro de las relaciones con España.

Lachgar, líder de la USFP -miembro de la Internacional socialista junto al PSOE- recordó que España fue el primer país europeo en reconocer la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental y advirtió de que declaraciones de algunos partidos pueden arrastrar a Marruecos hacia una hostilidad que, según dijo, no responde a los intereses del país.

"No hay ningún interés para nuestro país en situarnos en una posición de enfrentamiento ni en asumir la defensa de las tesis de la extrema derecha" en España, afirmó en un mitin este domingo en Rabat.