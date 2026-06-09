La muerte del delfín de Gali tras atacar el muro de Marruecos desestabiliza la sucesión: "Era la regeneración del Polisario"

El conflicto en el Sáhara Occidental sigue activo desde la ruptura del alto el fuego en 2020, con frecuentes escaramuzas y ataques cruzados entre el Polisario y Marruecos.

La muerte se produce en medio de una guerra de baja intensidad entre el Polisario y Marruecos, y coincide con la llegada del enviado de la ONU a Tinduf para impulsar el proceso de paz.

El fallecimiento de Lahbib Abdelaziz, posible sucesor de Brahim Gali, supone un duro golpe para el Polisario, ya que representaba la regeneración de la organización saharaui.

Lahbib Ould Mohamed Abdelaziz, hijo del fundador del Frente Polisario, murió tras un ataque con dron marroquí en el Sáhara Occidental mientras dirigía una acción contra el muro militar de Marruecos.

Lahbib Ould Mohamed Abdelaziz, hijo del fundador y líder histórico del Frente Polisario Mohamed Abdelaziz, murió el pasado domingo en el Sáhara Occidental cuando un dron marroquí impactó contra la pick-up en la que viajaba junto a otros dos combatientes del movimiento saharaui, cuyas identidades no trascendieron. Los tres perdieron la vida.

La República Árabe Saharaui Democrática (RASD), presidida por Mohamed Abdelaziz desde 1976 hasta su fallecimiento tras una larga enfermedad en mayo de 2016, declaró tres días de luto por los "mártires en combate". El grupo comandado por Abdelaziz "dirigía una acción contra el muro militar marroquí" en el momento del ataque de las Fuerzas Armadas Reales (FAR) de Marruecos, según recoge la agencia de noticias saharaui SPS.

El hijo del fundador del Polisario y sus compañeros de armas atravesaban la zona de amortiguación, un territorio desértico encajado entre el muro de arena levantado por Marruecos y la frontera con Argelia, el gran aliado del Polisario. Este área representa el 20% del territorio del Sáhara Occidental que escapa de la ocupación militar marroquí. Se trata de "la zona liberada", según la denominación del Polisario.

"La muerte de Lahbib Abdelaziz es la prueba de que hay una guerra en curso", asegura en conversación con este periódico Salamu Hamudi, responsable de Asuntos Políticos en la Representación del Frente Polisario en España. El movimiento saharaui sostiene que en el Sáhara se libra una guerra de baja intensidad frente a la negativa de Rabat, que sólo reconoce incidentes aislados.

De hecho, Marruecos ni siquiera se prestó a confirmar la autoría del ataque. Algunos medios oficialistas del reino alauí, como el digital Yabiladi, deslizaron incluso la posibilidad de que la muerte de Lahbib Abdelaziz no tuviera nada que ver con su actividad militar y sí guardara relación con luchas entre clanes por el control del Polisario. Una versión que desde Tinduf rechazan de plano.

Mapa del Sáhara Occidental. saharaoccidental.es

La muerte del primogénito de Mohamed Abdelaziz supone un duro revés para el Polisario. Tenía 37 años. Estaba casado y era padre de tres hijos, y su nombre sonaba como posible sucesor del secretario general del Frente Polisario y actual presidente de la RASD, Brahim Gali, de 77 años.

Lahbib Abdelaziz era uno de los principales exponentes de la nueva hornada de líderes saharauis que crecieron en el exilio. Estaba llamado a jugar un papel clave en el futuro de la organización. "Tenía una gran proyección, sobre todo porque representaba la regeneración del Polisario", explica Hamudi, quien recuerda que, como él y los demás integrantes de su generación, Abdelaziz "nunca había estado en el Sáhara ocupado". Creció en el exilio.

Nacido en los campamentos de refugiados de Tinduf en 1989, Lahbib Abdelaziz ingresó en el Frente Polisario en noviembre de 2011 tras estudiar Relaciones Internacionales en Argelia. En la milicia ocupó distintos cargos políticos y militares de enorme responsabilidad pese a su juventud. Formó parte del Estado Mayor General del Ejército y después sirvió como director central de información.

En 2024, fue nombrado comandante de la primera brigada de campaña de las fuerzas armadas saharauis —conocido como el Ejército de Reserva— y elegido miembro del Secretariado Nacional —máxima instancia del movimiento— en el XVI Congreso del Frente Polisario. Un ascenso meteórico que le colocaba en la primera línea para suceder a Gali.

"Siempre le rodeó la aureola de alguien que procede de familia luchadora", dice Hamudi, que hace hincapié en la precocidad de este treintañero Abdelaziz, siempre rodeado de cuadros "de más de 50 años". Le avalaban sus credenciales familiares, porque además de su padre, también su madre, Jadiya Hamdi, fue ministra saharaui de Cultura y miembro del Secretariado Nacional del Polisario.

Tras la muerte de Mohamed Abdelaziz, de la que se cumplen diez años, su hijo decidió mantener un perfil público más reservado, alejarse de los focos. Aunque había reaparecido en la escena pública para secundar la posición favorable a la escalada militar con Marruecos adoptada por la actual dirección del Polisario desde la ruptura del alto el fuego de 2020.

"Una semana después de que el pueblo saharaui conmemorara el décimo aniversario del martirio de su padre, el presidente, y dos días antes de conmemorar el quincuagésimo aniversario del martirio del detonador de la revolución El Uali Mustafa Sayed [conocido como Luali, el Che saharaui], el joven muchacho eligió conmemorar ambos eventos a su manera", escribió en redes sociales Oubi Bouchraya, un destacado militante del Polisario.

La muerte de Lahbib Abdelaziz coincide, además, con el renovado proceso de paz impulsado por la ONU y Estados Unidos. De hecho, el enviado especial de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, llegó este mismo lunes a los campamentos de Tinduf para revivir las conversaciones de paz sobre la base de la Resolución 2797, aprobada en octubre por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que por primera vez acepta el marco de la propuesta de autonomía marroquí.

Frágil tregua

La guerra sacudió por última vez el Sáhara Occidental en 2020, cuando el Ejército marroquí penetró en el área desmilitarizada de Guerguerat, que separa Mauritania de los territorios del Sáhara, para desmantelar una sentada de activistas saharauis que bloquearon la única carretera que conecta Marruecos con los países subsaharianos.

El Polisario consideró entonces que la acción marroquí violaba el acuerdo de alto el fuego firmado bajo los auspicios de la ONU en 1991, y reanudó los ataques contra el muro levantado por Marruecos en mitad del desierto para blindar su control sobre el 80% del territorio saharaui. Rabat respondió con bombardeos de drones contra el Polisario cuando sus tropas trataban de acceder a la zona en disputa.

Desde entonces suelen producirse escaramuzas. El último incidente ocurrió en mayo, cuando el Polisario reivindicó un ataque con proyectiles contra una base militar marroquí en la ciudad de Smara que Estados Unidos condenó al considerarlo "incompatible con el espíritu de las recientes conversaciones", estancadas tras las primeras rondas de contactos en Madrid y Washington. Pero los ataques cruzados y la muerte de Lahbib Abdelaziz no cambian los planes del Polisario, decidido a mantener a flote el proceso negociador con Marruecos.