Muere el hijo del fundador del Frente Polisario en un ataque con drones de Marruecos en el Sáhara

Las claves

Las claves Generado con IA Lahbib Ould Mohamed Abdelaziz, hijo del antiguo líder del Frente Polisario, ha muerto en un ataque con drones marroquíes en la zona de amortiguación del Sáhara. El ataque alcanzó un vehículo todoterreno en el que viajaba Abdelaziz junto a otros miembros del movimiento, causando varias víctimas mortales y heridos. Lahbib era miembro de la Secretaría General del Polisario y considerado una de las figuras emergentes con más proyección en la estructura de liderazgo del movimiento. La muerte de Abdelaziz ha generado reacciones y un aumento de la alerta en los campamentos de Tinduf, base del Frente Polisario en Argelia.

Lahbib Ould Mohamed Abdelaziz, hijo del antiguo líder del Frente Polisario Mohamed Abdelaziz y una de las figuras emergentes más destacadas dentro del movimiento separatista, habría muerto en un ataque con drones marroquíes contra un vehículo en la zona de amortiguación situada al este del muro de seguridad en el Sáhara controlado por Marruecos, según medios de comunicación y activistas afines al frente separatista.

De acuerdo con informaciones procedentes de círculos cercanos al frente separatista, Lahbib Ould Mohamed Abdelaziz viajaba en un vehículo todoterreno junto a otros miembros del movimiento cuando este fue alcanzado, provocando varios muertos y heridos. En el momento de redactarse estas informaciones, la dirección del frente separatista no había emitido ningún comunicado oficial detallado sobre las circunstancias exactas del incidente ni sobre el balance definitivo de víctimas.

Fuentes vinculadas al frente separatista afirmaron que Lahbib Ould Mohamed Abdelaziz era miembro de la Secretaría General del Polisario y de sus estructuras de defensa. En los círculos políticos y militares del movimiento era considerado cada vez más como una de las figuras con mayores probabilidades de asumir responsabilidades más importantes en los próximos años, especialmente en el contexto de los recurrentes debates sobre una eventual etapa posterior al liderazgo de Brahim Ghali.

Las informaciones provocaron amplias reacciones en los campamentos de Tinduf, en el suroeste de Argelia, donde tiene su base el frente separatista. Algunas fuentes hablaron de un aumento del nivel de alerta entre los principales dirigentes, en medio de informes sobre movimientos militares relacionados con la evacuación de las víctimas del ataque.

Lahbib Ould Mohamed Abdelaziz era hijo de Mohamed Abdelaziz, quien dirigió el frente separatista durante cuatro décadas hasta su fallecimiento en 2016. Debido a su origen familiar y a su influencia dentro de las redes políticas y militares del Polisario, era considerado una de las figuras más visibles de una generación más joven que aspiraba a desempeñar un papel más relevante en la estructura de liderazgo del movimiento.

Según diversas fuentes, recibió formación militar en Argelia y desempeñó anteriormente responsabilidades dentro del aparato de gendarmería del frente separatista, antes de mantener un perfil público más discreto tras la muerte de su padre. Sin embargo, en los últimos años había reaparecido en la escena pública mediante declaraciones y posicionamientos favorables a la línea de escalada militar adoptada por la dirección del frente separatista.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.