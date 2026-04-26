El ministro de Defensa de Mali, Sadio Camara, muere en un ataque vinculado a Al Qaeda cerca de la capital, Bamako

El exministro de Defensa de Mali, Sadio Camara, en abril de 2023. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El ministro de Defensa de Mali, Sadio Camara, ha fallecido en un ataque armado cerca de Bamako. El ataque fue perpetrado por el grupo JNIM, vinculado a Al Qaeda, contra la residencia del ministro en la base militar de Kati. El suceso ocurrió en las afueras de la capital maliense, según informó la radio francesa RFI.

El ministro de Defensa de Mali, Sadio Camara, ha fallecido este sábado en un ataque perpetrado por el grupo JNIM, vinculado a Al Qaeda, contra su residencia situada en la base militar de Kati, en las afueras de la capital, Bamako, según ha informado el domingo la radio francesa RFI.

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