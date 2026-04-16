El papa León XIV responde al último ataque de Trump: "El mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos"

Las claves

Las claves Generado con IA El papa León XIV ha criticado duramente a los líderes mundiales que gastan millones en guerras y manipulan la religión para fines políticos y militares. Durante su discurso en Camerún, el Pontífice denunció la devastación causada por tiranos y la falta de recursos para la curación y la educación. León XIV respondió a los recientes ataques de Donald Trump, defendiendo su postura contra la violencia y destacando los esfuerzos por la paz en regiones conflictivas. El Papa elogió la colaboración entre musulmanes y cristianos en Bamenda y agradeció a quienes ayudan a las víctimas de la violencia en Camerún.

León XIV resiste el pulso a Donald Trump. El Papa, en un discurso con una inusual carga pronunciado desde Camerún este jueves, ha cargado contra los líderes mundiales que derrochan millones en las guerras y que utilizan a Dios para sus intereses militares y políticos.

"El mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos", ha proclamado el Pontífice un día después de que el mandatario republicano redoblara sus ataques por las críticas al conflicto provocado en Irán por Estados Unidos e Israel. "Los artífices de la guerra fingen ignorar que basta un instante para destruir, pero que a menudo toda una vida no es suficiente para reconstruir", ha subrayado León XIV.

Y ha continuado con una profunda crítica a esos líderes mundiales, aunque sin mencionar a ninguno en concreto: "Hacen la vista gorda ante el hecho de que se gastan miles de millones de dólares en asesinatos y devastación, mientras que los recursos necesarios para la curación, la educación y la reconstrucción brillan por su ausencia".

León XIV llegando en el papamóvil a la catedral de Bamenda. Guglielmo Mangiapane Reuters

León XIV, el primer Papa estadounidense, ha instado a acometer un "cambio de rumbo decisivo" durante su discurso en Bamenda, la ciudad más grande de las regiones anglófonas de Camerún, donde otro conflicto latente que dura ya casi una década ha dejado un reguero de decenas de miles de muertos.

Los ataques de Trump contra el Pontífice, lanzados justo antes de que iniciase su gira africana, han causado consternación en todo el mundo católico, especialmente entre los votantes del propio presidente estadounidense. "Ay de aquellos que manipulan la religión y el nombre mismo de Dios para su propio beneficio militar, económico y político, arrastrando lo sagrado a la oscuridad y la inmundicia", ha lamentado desde el interior de la catedral de San José.

Trump tildó el domingo al Papa como "débil" y "terrible en política exterior". Dos días después insistió en que había que informar al jefe de la Iglesia católica del asesinato de "42.000 manifestantes inocentes" durante las protestas masivas registradas en Irán en enero. León XIV, que ha apuntado que los líderes de EEUU e Israel tienen "las manos manchadas de sangre", se ha tomado con resignación las embestidas del magnate y ha declarado no tener miedo.

Movimiento por la paz

León XIV llegó el miércoles a Camerún y, tras las visitas oficiales en la capital, ha querido visitar esta región del norte del país golpeada por el conflicto que comenzó en 2016 entre los separatistas anglófonos que se sienten despreciados por el Gobierno y que ha dejado cerca de 6.500 muertos y más de 500.000 desplazados.

El Pontífice ha elogiado que musulmanes y cristianos hayan creado en Bamenda un movimiento por la paz: "¡En cuántos lugares de la tierra desearía que sucediera lo mismo! ¡Bienaventurados los que trabajan por la paz!". Además, ha expresado su gratitud a todas aquellas personas, en particular a las mujeres, laicas y religiosas, que atienden a las personas traumatizadas por la violencia en esta región africana.

El Papa libera una paloma blanca durante su visita a Camerún. Guglielmo Mangiapane Reuters

Además, el Papa ha cargado durante su intervención contra "quienes saquean los recursos de la tierra" y "que suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, en una espiral de desestabilización y muerte sin fin". En contraposición a esos "tiranos", ha celebrado que el mundo se mantenga en pie "gracias a una inmensidad de hermanos y hermanas solidarios".

León XIV se encuentra de viaje por el continente africano. Su primera etapa ha sido Argelia y, después de Camerún, se desplazará también a Angola y Guinea Ecuatorial. Pero el tour está siendo claramente condicionado por los furibundos ataques de Trump, que han encontrado la oposición de la totalidad de la comunidad internacional.