El Gobierno de Madagascar elige a sus ministros con un detector de mentiras: "Basta con que sean un 60% limpios"

El movimiento juvenil Gen-Z Madagascar, que protagonizó protestas por la mala gestión y corrupción, expresa escepticismo sobre la eficacia del polígrafo y pide elecciones libres.

El uso del polígrafo busca combatir la corrupción, en un país que ocupa el puesto 148 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International.

La nueva administración, liderada por el coronel Michaël Randrianirina tras un golpe de Estado en octubre de 2025, cuenta con 30 ministros: 17 repiten y 13 son nuevos.

El Gobierno interino de Madagascar ha seleccionado a sus ministros sometiéndolos a la prueba del detector de mentiras, exigiendo que sean al menos un 60% "limpios".

El coronel Michaël Randrianirina, presidente interino de Madagascar, anunció la formación de su nuevo Gobierno después de someter a los candidatos a ministro al detector de mentiras. La decisión es una controvertida fórmula para comprobar la "integridad de los candidatos".

"El polígrafo nos ayudará a identificar a los que son corruptos frente a los que nos van a ayudar", explicó unos días antes. "No buscamos a alguien que esté 100% limpio, basta con que sea un 60%", añadió.

"Los candidatos que superen la prueba serán entrevistados por mí y por el primer ministro", detalló a los medios locales. "Quienes no la superen, serán descartados", aclaró.

El Ejecutivo malgache cuenta con 30 ministros: 17 repiten mandato y 13 son debutantes. Hay seis mujeres. Se supone que todos han pasado la prueba del polígrafo. Según medios locales, el aparato se adquirió a Rusia y se contrató a un especialista para operarlo.

No es la primera vez que el Gobierno de Madagascar se elige mediante un método 'peculiar'. Su antecesor, Andry Rajoelina, sometió a los ministros a un test psicotécnico.

La organización Transparency International publica anualmente el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). La edición de 2025 muestra a Madagascar en la posición 148 entre los 182 países analizados.

El índice analiza factores como sobornos, abuso de poder, acuerdos clandestinos o impunidad de las autoridades del Estado, entre otros. Se nutre de informes de organismos e instituciones internacionales. En 2025 España ocupó el puesto 49, descendiendo tres lugares respecto al año anterior.

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En octubre de 2025 el militar lideró un golpe de estado que derrocó al Gobierno de Andry Rajoelina. El pronunciamiento siguió a las revueltas juveniles acaudilladas por el movimiento autodenominado Gen-Z Madagascar.

El detonante de las propuestas fue la suma de apagones y cortes de agua en la capital, algunos de más de 12 horas. El 25 de septiembre de 2025, miles de jóvenes salieron a la calle espoleados por líderes anónimos que alentaban la protesta desde las redes sociales.

El movimiento asoció los problemas a la mala gestión de los servicios públicos. También denunció la "corrupción sistémica" de las instituciones. El Gobierno reprimió las manifestaciones con violencia: según la ONU, los disturbios se saldaron con al menos 22 muertos y 100 heridos.

El 11 de octubre, el coronel Randrianirina, al mando de la unidad militar de élite denominada CAPSAT, se unió al levantamiento juvenil. Al día siguiente, el presidente Rajoelina huyó a Dubai a bordo de un avión de la Fuerza Aérea francesa y el militar asumió la presidencia interina del país.

El coronel sublevado prometió celebrar elecciones libres a finales de 2027. Los activistas de Gen-Z exigieron un compromiso de fecha, al tiempo que criticaron que el nuevo Ejecutivo mantuviera lazos con el anterior régimen.

El pasado 9 de marzo, el presidente interino destituyó al Gobierno y una semana después nombró primer ministro al responsable de la Unidad Antocorrupción, Mamitiana Rajaonarison. Ambos se encargarán personalmente de la formación del nuevo gabinete.

Uno de los responsables de redes sociales del movimiento Gen-Z Madagascar declaró a medios internacionales que su grupo estaba de acuerdo con que los ministros destituidos no eran buenos. Añadió que creía que este Gobierno sería mejor que el anterior.

Sobre el uso del detector de mentiras aseguró que "ni siquiera está probado científicamente que funcione". "Me parece una broma", añadió.

La mayor isla de África

Madagascar es la isla más grande de África. Su extensión es similar a la de la Península Ibérica y en ella habitan poco más de 30 millones de habitantes. Es uno de los países más pobres del mundo: más del 75% de la población vive por debajo del umbral de pobreza definido por el Banco Mundial.

En 1960 se independizó de Francia tras un sangriento proceso de insurrección anticolonialista. Desde entonces, ocho presidentes se han hecho cargo de 11 Gobiernos distintos. De ellos, solo tres pueden considerarse resultados de unas elecciones relativamente libres.

La economía del país se basa en la explotación de los recursos naturales: es uno de los mayores productores mundiales de vainilla, clavo y otras especias. También cuenta con importantes explotaciones mineras de níquel, cobalto, oro y ilmenita, el mineral del que se extrae el titanio.