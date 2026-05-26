Donald Trump se juega la guerra de Irán a una carta: el uranio enriquecido. Así debe negociar para no fracasar

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump condiciona la resolución del conflicto con Irán al control del uranio enriquecido por parte del régimen iraní. Estados Unidos e Irán negocian un acuerdo que contempla el fin de los ataques, la reapertura del Estrecho de Ormuz y el levantamiento progresivo de sanciones. El gran reto para Trump es lograr un pacto sobre el programa nuclear iraní mejor que el acuerdo internacional de 2015, del que él se retiró.

Donald Trump necesita demostrar que la guerra contra Irán sirve para algo. Y todo depende de lo más cerca o lejos que deje al país de las armas nucleares.

Estados Unidos e Irán negocian un acuerdo que incluiría poner fin a todos los ataques, la reapertura del Estrecho de Ormuz o el levantamiento progresivo de las sanciones, pero queda en el aire el compromiso para reducir el uranio enriquecido.

Si Trump quiere un mínimo de dignidad estratégica necesitaría firmar un pacto mejor que el que firmaron las grandes potencias en 2015 y que él mismo abandonó.