Marruecos y Estados Unidos: una 'love story' militar que España mira de reojo en plena tensión diplomática con Trump

Las claves

Las claves Generado con IA Marruecos y Estados Unidos han firmado un acuerdo de cooperación militar para los próximos 10 años, que podría incluir la entrega de cazas F-35 y acceso al sistema de comunicación Link-16 de la OTAN. Esta colaboración se produce en un contexto de tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y España, tras el rechazo español al uso de bases militares para la guerra en Irán. Han surgido especulaciones sobre un posible reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla, aunque los expertos descartan un conflicto directo, pero advierten sobre amenazas híbridas. La modernización militar de Marruecos y sus alianzas estratégicas preocupan a España por el impacto potencial en el equilibrio geopolítico de la región.

Marruecos está estrechando lazos con Estados Unidos en materia de defensa. ¿Cuál es el alcance real de esta cooperación y qué implica para España?

Rabat y Washington han firmado un acuerdo de cooperación militar para los próximos 10 años que abre la puerta, por ejemplo, a que Marruecos tenga los F-35, los cazas más avanzados del mundo, y a que se le incluya en el sistema de comunicación Link-16, aquel que usan todos los miembros de la OTAN para sus operaciones por tierra, mar y aire.

El acceso a esta información encriptada es el salto más delicado y significativo que permite a Marruecos pavonearse ante el mundo.

Esta love story militar coincide, además, con un momento de fricción diplomática entre Estados Unidos y España a raíz de que el Gobierno rechazara el uso de las bases de Morón y Rota para la guerra en Irán.

En ese contexto han surgido filtraciones —más tácticas que reales— sobre un eventual reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí de Ceuta y Melilla.

Expertos en Defensa consultados por este periódico descartan un choque frontal con Marruecos, pero mantienen la alerta ante amenazas híbridas y no quitan el ojo a este vecino del sur.

Su rápida modernización militar y la búsqueda de alianzas estratégicas amenazan con condicionar el tablero geopolítico en una de las zonas más sensibles del mundo.