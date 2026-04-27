¿Cómo pudo el atacante acercarse tanto a Trump? Así falló el sistema de seguridad más blindado del mundo

Las claves

Las claves Generado con IA El atacante Thomas Allen, un profesor armado, logró acercarse a solo unos metros del salón donde Trump y su gabinete cenaban, revelando fallos graves en la seguridad. El atacante, sin entrenamiento profesional, atravesó varias capas del servicio secreto, lo que evidencia la dificultad de detectar a 'lobos solitarios'. El hotel Hilton solo colocó controles de seguridad cerca del salón y no en las entradas principales, facilitando el acceso del atacante. La situación mostró un fallo sistémico en la seguridad, en un país con más armas que habitantes y un historial de violencia política.

¿Realmente fue tan desastroso el trabajo de los servicios de seguridad en el intento de atentado contra Donald Trump? ¿Por qué falló uno de los sistemas más blindados del mundo?

El hecho de que un profesor armado, Thomas Allen, lograra acercarse a apenas unos metros del salón donde el presidente y parte de su gabinete cenaban puede revelar grietas evidentes y otras más sutiles.

Lo más preocupante es que, de nuevo, un individuo sin entrenamiento profesional atraviesa varias capas del servicio secreto. Y los expertos apuntan a un fallo recurrente: se subestima al llamado 'lobo solitario', una figura difícil de detectar porque actúa sin red de apoyo ni directrices.

Otro punto clave: Donald Trump estaba presente con buena parte de su gabinete y, por tanto, con la línea de sucesión, lo que elevaba aún más el nivel de riesgo. El perímetro de seguridad debía ser crítico. ¿Fue suficiente?

El hotel, el Hilton, que lleva décadas acogiendo esta cena, colocó los controles únicamente cerca del salón, ni siquiera en las entradas principales.

Además de las evacuaciones caóticas y dispares, hay una pregunta aún más incómoda: ¿cómo alguien puede cruzar medio país en tren y autobús desde California hasta Washington armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos? ¿Y que sea además capaz de alojarse en el mismo hotel?

No se trata por tanto de un error puntual, sino de un sistema que falló en su conjunto y que revela puntos ciegos en el país con más armas de fuego que habitantes y con un historial de violencia política que ha llevado a que cuatro presidentes sean asesinados.