Alí Jamenei, el heredero de Jomeini que se convirtió en el arquitecto de la militarización de la República Islámica de Irán

El liderazgo de Jamenei terminó tras un ataque conjunto internacional que provocó su muerte, poniendo fin a una era en la historia de Irán.

Su régimen fue marcado por la represión violenta de protestas, especialmente tras la muerte de Mahsa Amini y durante manifestaciones masivas en 2025.

Durante su mandato, militarizó la República Islámica y fortaleció la Guardia Revolucionaria como principal instrumento de represión y control político.

Ali Jamenei pasó de revolucionario joven a líder supremo de Irán, consolidando su poder tras la muerte de Jomeini en 1989.

De joven revolucionario a jefe del Estado. Es la historia de Alí Jamenei, el líder supremo de Irán, que pasó a ser visto como un político débil a recabar los apoyos para ser la máxima autoridad de la República Islámica.

Era 1963 cuando Jamenei, con tan solo 24 años y con un espíritu rebelde y valores consolidados, contribuyó en la Revolución islámica para derrocar al shah Mohammad Reza Pahlavi.

Fue entonces cuando cumplió la que sería la primera de muchas condenas de prisión por su activismo político bajo la monarquía del shah, que no caería hasta 1979.

Las torturas a las que fue sometido en la cárcel forjaron su carácter. También contribuyó a ello un intento de asesinato en junio de 1981. Una bomba escondida en una grabadora fue la que paralizó su brazo derecho, algo que le acompañó el resto de su vida.

Un presidente débil

Una vez derrocado el shah y con el exilio de toda la familia real, Jamenei consiguió escalar hasta ser viceministro de Defensa, en un momento crucial para el nuevo régimen.

Era 1981 cuando Jamenei se convirtió en el tercer presidente de la República Islámica. Un mandato que coincidió con la Guerra entre Irak e Irán que duró ocho años –hasta 1988–, y que se saldó con un millón de vidas de ambos bandos.

Este ascenso como máximo líder político y religioso del país lo consiguió gracias al apoyo del ayatolá Jomeini.

Aunque es cierto que el cargo lo ocupó en un momento convulsionado por la guerra, la coyuntura le permitió tejer redes de confianza con la Guardia Revolucionaria, que se convertiría en uno de los recursos más importantes para su permanencia en el poder.

Sorpresa

Quizá lo que más llamó la atención de puertas hacia dentro fue lo que sucedió tras la muerte del padre de la revolución, Ruhollah Jomeini, en 1989. Y es que la Asamblea de Expertos nombró como nuevo sucesor en el cargo a Jamenei.

En ese momento, que el nuevo líder supremo fuera él llamó la atención, porque había sido un presidente sin carisma que no contaba con el cariño del pueblo.

Pero no sólo eso, también resultó llamativo al no contar con las credenciales clericales superiores para erigirse como el nuevo ayatolá, la máxima autoridad de la República Islámica.

Un movimiento que le otorgaba el control de las Fuerzas Armadas, el poder judicial y los órganos encargados de supervisar las elecciones.

Su papel, sin embargo, ha sido decisivo en las últimas décadas en la política de Oriente Próximo, pero también en la geopolítica mundial.

Hostilidad con EEUU

Para consolidarse en el poder, Jamenei trató de forjar una gran maquinaria de seguridad que le ayudase a ser incontestable dentro del país.

Así la Guardia Revolucionaria fue imponiéndose como el brazo político y de represión que utilizó para imponer su voluntad, como demostró con la reciente reacción a las protestas multitudinarias contra el régimen, que se cobraron la vida de más de 7.000 manifestantes, según la ONG Hrana.

Su obsesión por militarizar el país y exhibirse como una potencia de relevancia geopolítica mundial fue uno de sus objetivos vitales.

Para ello debía mantenerse fuerte en el poder, reduciendo la mínima disidencia u oposición que surgiese dentro del país. De cara al exterior, ser un régimen temido por los países vecinos.

El ayatolá sabía quien era su indiscutible enemigo, Estados Unidos. Por eso, era importante para él entrar en la carrera del armamento nuclear.

Esto le posicionaría como una potencia temida por el resto de potencias, no sólo de Oriente Medio, sino mundiales y le impulsaría a competir con los países más poderosos del globo.

Pero cedió ante el gigante norteamericano en 2015 con un aucerdo nuclear que años después violó Donald Trump. Algo que provocó una reacción inmediata por parte de los ayatolás, que decidieron recuperar su programa nuclear.

La crisis del Régimen

Los últimos años han mostrado cómo el régimen teocrático de los ayatolás tenía grietas por dentro que trataban de tapar con represión civil.

Uno de esos puntos calientes fue la muerte de Mahsa Amini tras ser detendia por la policía religiosa islámica por no usar correctamente el velo, el hiyab.

Las autoridades dejaron a la joven en coma después de proporcionarle golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo. El incidente provocó protestas en todo el país en contra de la enorme represión que se vivía en el régimen y, especialmente, con las mujeres.

La crueldad y la fuerza con la que se respondió a estas protestas fue tal que fallecieron alrededor de 150 personas y 75 resultaron heridas.

Pero, la República Islámica afrontó todavía más inestabilidad en su territorio. Todo empezó con el ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023, algo que desencadenó la desestabilización de la región y también un nuevo objetivo político para Netanyahu: el régimen de Jamenei que había apoyado y financiado a los terroristas de Hamás.

Así, Irán se mantuvo hermético y fuerte ante las presiones para que abandonase sus misiles balísticos. Algo que, como es lógico, se negaron porque eso sería dejarles indefensos ante Israel.

Así, ante la creciente disidencia Jamenei lo tuvo claro: una mayor y crudenta represión. La Guardia Revolucionaria Islámica y al Basij –una fuerza paramilitar– se convirtieron en las herramientas del régimen para controlar a la población sembrando el terror.

Las médiaticas y masivas protestas que comenzaron a finales del año 2025 por el aumento de precios en el país fueron reprimidas de la forma más violenta y sanguinaria.

Ni el más ápice de piedad tuvo Jomenei con ellos, lo que dejó miles de muertos en las calles con imágenes impactantes de las protestas.

Pronto empezó a escucharse consignas de ¡Muerte al dictador! entre la gente que salía a las calles a defender su libertad. Así se fraguó la represión más violenta desde la Revolución Islámica en la que el propio Jamenei había participado siendo joven.

Un conflicto en mitad de la creciente tensión con Trump y con Netanyahu, al que se ha puesto final con el ataque de ambas potencias y que ha acabado con la propia vida del ayatolá Jamenei y con este capítulo de la historia de Irán.