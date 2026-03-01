Irán confirmó este domingo la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenéi, tras un ataque contra el centro de poder en Teherán. La Guardia Revolucionaria iraní prometió venganza con un castigo «duro y decisivo» en la mayor operación militar de su historia contra EE. UU. e Israel. En el ataque también fallecieron el jefe del Estado Mayor y el ministro de Defensa iraní, y el contraataque iraní ha dejado hasta ahora 17 muertos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Teherán que si cumple su amenaza de ejecutar un “golpe muy fuerte”, Washington responderá con una contundencia nunca antes vista, en el marco de la operación Furia Épica. Trump anunció en redes sociales que el objetivo de la ofensiva es forzar un cambio de régimen en Irán.

Mientras tanto, un consejo interino formado por el presidente Masud Pezeshkian, el jefe judicial Gholamhosein Mohseni-Ejei y el jurista Alireza Arafi dirigirá la república islámica hasta la elección de un nuevo líder. Según The New York Times, la CIA siguió durante meses la pista de Jamenéi, facilitando a Israel la información que permitió atacar su reunión con altos cargos.

Varios países del Golfo, como Catar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, denunciaron explosiones durante la madrugada de este domingo, en una nueva escalada regional. En España, el ministro de Exteriores José Manuel Albares confirmó que no hay víctimas españolas y que no se han utilizado bases militares españolas en la operación.

