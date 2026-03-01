Irán confirmó este domingo la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenéi, tras un ataque contra el centro de poder en Teherán. La Guardia Revolucionaria iraní prometió venganza con un castigo «duro y decisivo» en la mayor operación militar de su historia contra EE. UU. e Israel. En el ataque también fallecieron el jefe del Estado Mayor y el ministro de Defensa iraní, y el contraataque iraní ha dejado hasta ahora 17 muertos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Teherán que si cumple su amenaza de ejecutar un “golpe muy fuerte”, Washington responderá con una contundencia nunca antes vista, en el marco de la operación Furia Épica. Trump anunció en redes sociales que el objetivo de la ofensiva es forzar un cambio de régimen en Irán.
Mientras tanto, un consejo interino formado por el presidente Masud Pezeshkian, el jefe judicial Gholamhosein Mohseni-Ejei y el jurista Alireza Arafi dirigirá la república islámica hasta la elección de un nuevo líder. Según The New York Times, la CIA siguió durante meses la pista de Jamenéi, facilitando a Israel la información que permitió atacar su reunión con altos cargos.
Varios países del Golfo, como Catar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, denunciaron explosiones durante la madrugada de este domingo, en una nueva escalada regional. En España, el ministro de Exteriores José Manuel Albares confirmó que no hay víctimas españolas y que no se han utilizado bases militares españolas en la operación.
🔴 EEUU e Israel lanzan un ataque a gran escala contra Irán: la operación 'Furia épica' busca un cambio de régimen en Teherán
🔴 Irán confirma la muerte de Jamenei y Trump insta a su población a rebelarse contra el régimen: "Es la oportunidad"
🔴 El arsenal de Irán para responder a Israel y EEUU: misiles hipersónicos, balísticos y enjambres de drones
-
El canciller alemán Merz discutirá la crisis en Oriente Medio con Donald Trump el martes en Washington
El canciller alemán Friedrich Merz viajará a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump y tratar la situación en Oriente Medio. El encuentro busca coordinar respuestas diplomáticas y de seguridad ante la escalada militar reciente entre Irán, Estados Unidos e Israel.
-
Von der Leyen: "Irán necesita urgentemente una transición creíble, porque el riesgo de una escalada mayor es real"
"Hablamos por teléfono con el jeque Tamim bin Hamad Al Thani de Qatar. Hablamos de las consecuencias de los imprudentes e indiscriminados ataques de Irán contra el país. Con la región sumida en una profunda convulsión, Qatar puede contar con la firme solidaridad europea. Del mismo modo, podíamos contar con el apoyo de Qatar a los ciudadanos europeos, por lo que agradecí al jeque. El riesgo de una mayor escalada es real. Por eso se necesita urgentemente una transición creíble en Irán. Una transición que restablezca la estabilidad y allane el camino hacia una solución duradera. Esto debe implicar el cese de los programas militares nucleares y de misiles balísticos de Irán y el fin de las acciones desestabilizadoras por aire, tierra y mar. Sobre todo, debe reflejar y apoyar las aspiraciones democráticas del valiente pueblo iraní", ha señalado.
Off the phone with Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani of Qatar.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2026
We discussed the aftermath of Iran’s reckless and indiscriminate strikes on the country.
With the region in deep upheaval, Qatar can count on strong European solidarity.
Just as we could count on Qatar’s support to…
-
El ejército estadounidense afirma que el portaaviones Lincoln no fue alcanzado por Irán
El Ejército de Estados Unidos ha asegurado que el portaaviones USS Abraham Lincoln no fue alcanzado por los misiles lanzados por Irán y que estos “ni siquiera se acercaron” a la nave. La declaración busca desmentir los reportes iraníes y tranquilizar sobre la seguridad de la flota en una de las zonas más tensas del mundo, mientras la situación en el Estrecho de Ormuz continúa siendo vigilada minuto a minuto por Estados Unidos y sus aliados.
-
EEUU hunde una corbeta iraní en el golfo de Omán
Las Fuerzas Armadas estadounidenses han informado este domingo de que han atacado a una corbeta iraní en Chah Bahar, en el extremo sur de la costa iraní del golfo de Omán.
"Una corbeta iraní clase Jamaran ha sido atacada por fuerzas estadounidenses al inicio de la Operación Furia Épica", ha informado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM).
-
La Guardia Revolucionaria lanza cuatro misiles contra el portaaeronaves estadounidense 'Abraham Lincoln'
La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este domingo del lanzamiento de cuatro misiles balísticos sobre el portaaviones 'USS Abraham Lincoln' sin que por el momento haya confirmación de daños.
-
EEUU confirma la muerte de tres de sus militares que participaban en la operación contra Irán
Las autoridades de Estados Unidos han confirmado la muerte de tres militares estadounidenses que participaban en la reciente operación contra Irán, con otros cinco gravemente heridos.
CENTCOM Update— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
TAMPA, Fla. – As of 9:30 am ET, March 1, three U.S. service members have been killed in action and five are seriously wounded as part of Operation Epic Fury.
Several others sustained minor shrapnel injuries and concussions — and are in the process of being…
-
Trump permanece en su residencia de Mar-a-Lago mientras sigue el conflicto con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permanece este domingo en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, donde supervisa la evolución del conflicto con Irán, un día después de los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos que acabaron con la vida del líder supremo de la República Islámica, Alí Jameneí.
-
La guerra en Irán obliga a compañías turcas a cancelar cientos de vuelos
La guerra en Irán desencadenada tras los ataques de Israel y Estados Unidos en la mañana del sábado ha obligado a las aerolíneas turcas a cancelar cientos de vuelos a diez países de Oriente Próximo.
-
Ejército estadounidense afirma haber hundido un barco iraní que se hundía en el fondo del golfo de Omán.
El Ejército de Estados Unidos afirma haber hundido un barco iraní que se encontraba en el fondo del Golfo de Omán, en medio de la creciente tensión en la región.
-
Las gigantes navieras MSC y Maersk suspenden su tránsito por el estrecho de Ormuz
Dos de las compañías navieras más importantes del mundo, Mediterranean Shipping Company (MSC) y Maersk, han anunciado la suspensión de sus operaciones en el estrecho de Ormuz, una de las arterias del comercio mundial, ahora mismo cerrado al paso en medio del nuevo conflicto abierto entre Irán, Estados Unidos e Israel.
MSC, a través de un comunicado publicado en su página web, ha ido más allá y como medida de precaución ha ordenado a todos sus buques que operan en la región del Golfo, así como a los que se dirigen a la zona, "que se dirijan a las zonas de refugio designadas hasta nuevo aviso".
"Se informará a los clientes en cuanto se disponga de más detalles sobre posibles puertos alternativos donde se pueda descargar la carga, en caso de que la situación requiera ajustes operativos adicionales", ha añadido la naviera italo-suiza.
-
El Ministerio de Defensa de Emiratos afirma haber repelido el ataque de dos drones iraníes
El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos ha informado que las defensas aéreas del país neutralizaron dos drones lanzados desde Irán contra la base militar de Al Salam en Abu Dhabi, sin que se registraran víctimas entre militares o civiles.
-
La Guardia Revolucionaria Iraní afirma haber atacado el portaaviones estadounidense Lincoln con cuatro misiles balísticos
La Guardia Revolucionaria Iraní ha asegurado, a través de medios estatales, haber lanzado cuatro misiles balísticos contra el portaaviones estadounidense Lincoln, desplegado en la región bajo mando de la Armada de los Estados Unidos.
-
Sube a 9 el número de muertos tras el ataque de Irán sobre Beit Shemesh (Jerusalén)
Un misil iraní ha impacto contra una zona residencial y ha destruido una sinagoga en Beit Shemesh, localidad cercana a Jersulén.
Al menos hay 9 muertos y una veintena de personas heridas, según informa The Times of Israel.
-
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aparece en público por primera vez tras bombardeos de EEUU e Israel
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, apareció este domingo en público por primera vez después de las especulaciones sobre su estado tras los bombardeos de ayer de Estados Unidos e Israel, en los que murió el líder supremo, Ali Jamenei.
En una declaración en la televisión estatal, Pezeshkian ofreció sus condolencias a los iraníes por la muerte de Jameneí, lo que calificó como “una gran tragedia” para Irán.
El mandatario iraní confirmó también que, de acuerdo con el artículo 111 de la Constitución, el Consejo de Liderazgo, conformado por él; el jefe del Poder Judicial, Golam Hosein Mohseni Eyei, y Alireza Arafi, miembro del Consejo de Guardianes, ha iniciado este domingo su labor.
Pezeshkian aseguró además que las Fuerzas Armadas continuarán con “firmeza” sus ataques contra bases estadounidenses en Oriente Medio, así como contra objetivos en Israel.
-
Emiratos anuncia la muerte de 3 personas y el derribo de 167 misiles y 541 drones iraníes
Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este domingo la muerte de 3 personas en los ataques iraníes contra el país, así como que 58 personas han sufrido heridas leves y que sus defensas han logrado interceptar 165 misiles balísticos, 2 misiles de crucero y 541 drones iraníes.
Según un comunicado del Ministerio de Defensa emiratí en X, la Fuerza Aérea y las Fuerzas de Defensa Aérea de EAU informaron de que, desde el inicio del ataque iraní del 28 de febrero, destruyeron 20 misiles balísticos, de los cuales 8 cayeron al mar.
-
Reza Pahlavi pide a los funcionarios iraníes que se "rindan" y le "declaren su lealtad"
El hijo mayor y heredero del sah iraní depuesto en 1979 por la Revolución Islámica, Reza Pahlaví, pidió este domingo a los funcionarios que aún quedan en el régimen de los ayatolás que se "rindan" y le "declaren su lealtad", en su afán por liderar el país.
Pahlaví, que vive en Estados Unidos, prometió que los iraníes derrocarán al "régimen demoníaco" de la República Islámica, que a su juicio "está dando sus últimos suspiros" después de que Estados Unidos e Israel mataran al líder supremo iraní, ayatolá Ali Jameneí.
"Mi mensaje a los funcionarios que quedan en esta república del terror es el siguiente: Ríndanse a la nación iraní. Declaren su lealtad a mi programa y al sistema de transición. Y entreguen el gobierno sin más derramamiento de sangre", afirmó en un vídeo y un largo comunicado publicado en X.
هممیهنانم،— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) March 1, 2026
علی خامنهای، ضحاک زمانه، اهریمنی که چند هفته پیش فرمان کشتار دهها هزار تن از بهترین فرزندان ایران را صادر کرده بود، از بین رفته است.
با مرگ خفتبار او و بسیاری از منصوبان و وابستگانش، جمهوری اسلامی نفسهای پایانی خود را میکشد. با اراده و دلاوری شما، بهزودی به… pic.twitter.com/KqKhzpoZnC
-
Las últimas horas de Jamenei: el ataque relámpago de EEUU e Israel que le hizo caer junto a su hija, yerno y nieto
No fue un enjambre de aviones militares el que redujo a escombros la residencia oficial del ya exlíder supremo de Irán, Alí Jamenei. Pero eso no significa que no se tratara de una operación calculada al milímetro.
La muerte de Jamenei llegó tras un plan trazado por Estados Unidos e Israel ideado hacía semanas.
La bautizada por Tel Aviv como Operación Rugido de León comenzó a las 06:00 horas de Irán, en torno a las 03:30 horas de España.
-
Sube a 9 el número de muertos tras el ataque de Irán sobre Israel
Ha subido a 9 el número de personas que han fallecido en la localidad israelí de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, y al menos 20 han resultado heridas tras el ataque con misiles iraníes.
-
Ataque a Irán, en directo | Miles de iraníes toman las calles para llorar al ayatolá Jamenei
Miles de personas han salido este domingo a las calles de las principales ciudades iraníes para lamentar la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, muerto el sábado en el inicio de la campaña de bombardeos estadounidense e israelí sobre Irán.
En la capital, Teherán, miles de personas han tomado la plaza de la Revolución (Enghelab), la mayoría vestidas de negro y ondeando banderas iraníes y fotografías de Jamenei a pesar de los bombardeos, que continúan por segundo día consecutivo.
-
Irán defiende que no ataca a los países vecinos, sino a las bases de EEUU en ellos
El Ejército iraní no tiene intención de agredir a los países vecinos y sólo ataca a las bases que tiene Estados Unidos en esos países, defendió este domingo el secretario de Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani.
"A los países de la región: No tenemos intención de agredirlos, pero cuando se utilizan bases en sus países contra nosotros y Estados Unidos opera en la región con esas mismas fuerzas, nosotros las atacaremos", dijo Larijani en un mensaje en la red social X.
"Esas bases no son territorio de esos países, son territorio de Estados Unidos", aclaró el responsable del Consejo de Seguridad Nacional del país persa.
إلى دولِ المنطقة: لسنا بصدد الاعتداء عليكم. لكن حين تُستَخدَم القواعدُ الموجودة في بلدكم ضدّنا، وحين تُنفِّذ الولاياتُ المتحدة عملياتٍ في المنطقة اعتمادًا على قواتها هذه، فإننا سنستهدف تلك القواعد. فهذه القواعد ليست من أرض تلك الدول، بل هي أرضٌ أمريكية.— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 1, 2026