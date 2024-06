Aitor Martínez, abogado de Assange: "No es una cesión, es el fin de un proceso que nunca debió suceder"

Julian Assange es libre. Tras un viacrucis judicial de 14 años, el hombre que dividió al mundo entre los que pensaban que era un héroe por liberar información contra el poder y los que creían que era un hacker sin escrúpulos se librará de la cárcel y podrá volver a Australia, su país natal, con su familia. El periodista ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.



Assange, el fundador de WikiLeaks que enarboló la bandera del derecho de la información, se declara culpable de espionaje dejando un debate social y periodístico. ¿Han merecido la pena todos estos años para acabar pactando o es un acto por la verdadera libertad?

En el capítulo de hoy hablamos con su abogado mientras que Assange viaja a las Islas Marianas, ubicadas en El Pacífico, para que el juez ratifique el acuerdo. Aitor Martínez nos cuenta los detalles de un acuerdo del que se muestra satisfecho. “No es una cesión, se pone fin a un larguísimo proceso judicial que nunca debería haber sucedido”, comenta.



Edith Rodríguez, vicepresidentad e Reporteros Sin Fronteras, la única organización que ha tenido acceso a la cárcel británica de alta seguridad donde Assange ha pasado los últimos cinco años de su vida.

Hace dos semanas falleció, a causa de un cáncer, uno de los principales apoyos de Assange en su causa, Christophe Deloire, el secretario general de RSF. En conversación con este pódcast, Rodríguez relata que Stella Assange acudió al homenaje celebrado en París y lamentó que no estuviera vivo para ver al fundador de WikiLeaks en libertad. "Pensamos, a ver si esto está en ciernes". La vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras cree que su liberación no es una mala noticia para el periodismo. “Pensar que Estados Unidos iba a retirar los cargos no sería realista” y lo enmarca dentro de un contexto que incluye un periodo electoral wn Estados Unidos próximamente.