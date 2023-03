Trump asegura que su libro de cartas mostrará cómo Isabel II o Diana de Gales le "besaron el culo"

"Los conocía a todos, y cada uno de ellos me besó el culo. Ahora ya solo tengo a la mitad besándomelo". En concreto, los besucones aludidos no son cualquiera: la reina Isabel II, Richard Nixon, Oprah Winfrey, Hillary Clinton o la princesa Diana de Gales entre quienes pusieron sus labios metafóricos en las posaderas de Donald Trump. Al menos, esto es lo que dice el expresidente de Estados Unidos. Asegura, además, que puede demostrarlo: en su próximo libro, 'Cartas a Trump', estarán las supuestas pruebas.

No se puede negar que Trump nunca ha destacado por su elegancia. Él mismo se encarga de disipar cualquier duda y este acto de promoción de su libro no ha sido excepción. Dicha obra constará de 150 cartas que personalidades como Kim Jong-un, Michael Jackson, Clint Eastwood, Shaquille O'Neal, Barack Obama, Bill Clinton o George W. Bush, John F. Kennedy Jr. o Ronald Reagan le mandaron en distintas épocas.

Trump tiene previsto publicar su 'Cartas a Trump' (su segundo libro, tras 'Nuestro viaje juntos', desde que perdió las elecciones de 2021) el 25 de abril a través de la editorial Winning Team Publishing. Su hijo mayor, Donald Trump Jr., ha arrojado más leña al fuego al afirmar que todas estas celebridades cambiaron su manera de dirigirse a su padre y dejaron de adorarlo cuando se presentó a la presidencia del país. "El libro arrojará luz sobre cuán falsas son estas personas", ha sentenciado.

En la misma línea, Trump ha dicho que "solo la mitad sigue besándome el trasero", en referencia a que la mitad ha dejado de quererlo. "Creo que van a ver una vida fascinante", añadió este martes al diario Breitbart News, asociado a la ultraderecha, sobre lo que pueden esperar los lectores.

Reacciones entre los aludidos

Algunas personas de esta lista, que convertirían el trasero de Trump en un lugar comúnmente adorado por la flor y nata de la cultura, la política y el deporte del siglo XX, han cargado contra el expresidente. Algunos, incluso, han afirmado que al publicar estas cartas estaría incurriendo en un delito penal.

El famoso presentador y humorista estadounidense Jay Leno, cuya carta a Trump aparecerá en el libro, ha dicho que nunca le ha dado permiso a Trump para hacer pública su misiva: "Jay no publicó ni autorizó el uso de ninguna carta al señor Trump", ha afirmado su representante.

Oprah Winfrey, por su parte, habría escrito a Trump en 2020 una carta donde decía "¡qué pena que no nos presentemos a las elecciones, menudo equipo!". En declaraciones a CBS, Winfrey matizó: "Creo que ha escrito un libro donde dice que quería que yo fuera su compañera de estrategia si decidía postularse. Una cosa es intentar vivir una vida íntegra y otra que gente como tu se dé cuenta".

"Cuando escuché que esta carta ahora será parte de un libro, pensé, 'Oh, yo no fui tan amable para escribir también un artículo sobre ello'. Eso es lo que pensé, porque siempre digo: 'Oh, debería escribir algo. La persona hizo esto, yo debería escribir también'. Podría haberlo pensado entonces, podría haberlo pensado hace 23 años, pero no lo estoy pensando hoy", añadió.

Winfrey agradeció los cumplidos, pero quiso zanjar que ella y Trump no forman un equipo. "Tristemente, una vez que anuncié mi candidatura a la presidencia, ella nunca volvió a hablarme", corrobora Trump.

En la Casa Real británica tampoco ha sentado bien el anuncio. Richard Fitzwilliams, experto cercano a la realeza, ha dicho en Newsweek que el propósito de Trump sería avergonzar a Carlos III, que estuvo casado con Diana entre 1981 y 1996. Habría sido a partir del divorcio, y hasta su fallecimiento en agosto de 1997, cuando Trump habría intentado acercarse a Diana.

"Es posible que la carta pueda contener material vergonzoso, aunque es muy poco probable que contenta algo verdaderamente comprometedor ya que Diana, aparentemente, siempre lo vio con desdén", ha avanzado Fitzwilliams.

La difunta reina Isabel II, además, tenía fama de haberse burlado de Trump durante años a través de las vestimentas que lucía en sus encuentros protocolarios con el presidente estadounidense. En 2018, de hecho, recibió a Trump y la primera dama Melania en Windsor con un broche de Obama.

Recuerdo a Kennedy

Trump aún no ha anunciado el esperado acuerdo para escribir unas memorias tradicionales donde narre su visión acerca de su derrota contra Biden en 2020 y el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Pese a todo, no se espera ni que este libro ni unas futuras memorias consigan mejorar la reputación de Trump.

No obstante, en 'Cartas a Trump' el expresidente comparte cartas de alguien muy querido por el pueblo estadounidense: John F. Kennedy Jr., fallecido en un accidente de avioneta en 1999. En la misiva, el entonces editor de revista Kennedy Jr. agradecía a Trump haberlo visitado para "disertar sobre política, Nueva York, hombres y mujeres".

"Era mi amigo, aunque tuviésemos ideología diferente", dijo Trump a Breitbart News. "Creo que se habría presentado al Senado y que habría sido presidente algún día. Era un tipo guapo, un tipo fantástico. Tenía ese factor diferencial y habría llegado a lo más alto de la familia Kennedy", añadió.

