Guerra Rusia - Ucrania, en directo | Zelenski cesa al ministro de Defensa, que se niega a aceptar la cartera de Industria

El exprimer ministro israelí Naftali Bennett ha asegurado que, durante su breve papel como mediador en la guerra de Ucrania, el presidente ruso, Vladimir Putin, le dio garantías de que no tenía intención de matar a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

En una larga entrevista concedida este sábado al Canal 12 de la televisión israel, Bennett -primer ministro israelí durante solo un año, hasta junio de 2022- explicó que intentó presentarse como un mediador internacional dados los lazos comunitarios que vinculan al Estado hebreo con ambos países en conflicto, con poco éxito.

Bennett recuerda que Putin rechazó cualquier tipo de reunión con Zelenski durante los primeros meses de la guerra. "(Putin) Era la persona más amable del mundo hasta ese momento, de repente me miró con frialdad y dijo: 'Son nazis, son belicistas, no me reuniré con él", explicó el ex primer ministro.