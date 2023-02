El calvario del prisionero de guerra inglés John Harding: los rusos lo torturaron durante meses tras capturarlo en Ucrania

El "estoy hasta las narices" de Margallo a Pablo Iglesias: "Me planteé no volver...

Han pasado algo más de cuatro meses desde que los rusos liberaron al prisionero inglés de guerra John Harding, voluntario de 59 años del Regimiento Azov, y todavía acude cada semana a la consulta de un psicólogo para recibir terapia por estrés postraumático. Es un hecho probado que las convenciones de Ginebra y las leyes de la guerra son papeles mojados para las tropas a las órdenes de Putin. Al igual que muchos otros, John salió deshecho de su cautiverio, con 20 kilos menos, severas lesiones neurológicas en una de sus manos, costillas fracturadas, heridas en el esternón y daños en el coxis sobre el que bailaron sus carceleros del Donetsk. El viejo veterano Harding acaparó en el mundo anglosajón decenas de titulares de periódico tras su liberación aunque, como suele suceder, fue inmediatamente relegado al olvido, tan pronto como pasó su efímero minuto de gloria y el interés por conocer las condiciones de su cautiverio.

John trajo consigo, sin embargo, algo más que las secuelas físicas de su paso por varios penales rusos situados en los territorios ucranianos ocupados. El hombre que volvió en septiembre a Luton ya no era la persona que viajó a Ucrania en 2018 para enrolarse en una unidad médica de combate. No podía ser de otra manera. Había muerto varias veces antes de regresar como Lázaro resucitado. “A veces me frustro cuando escucho a la gente quejarse de que la máquina de la cafetería no funciona y que no pudieron tomarse su café skinny con leche de arroz por la mañana”, dice a EL ESPAÑOL | Porfolio. “No es que me moleste, pero necesariamente te preguntas cómo se las arreglarían sin teléfono. ¿Sabes? Al final, tiendo a evitar a las personas que hablan sobre cuestiones acerca de las cuales no tienen una experiencia real. Por ejemplo, a quienes me dicen con absoluta confianza cómo es la vida en Ucrania o a aquellas cuya idea de aventura es volar en clase económica”.

La idea de aventura de Harding —conocido entre sus camaradas como Pops— es, por supuesto, algo más sofisticada. Muchos de los voluntarios internacionales que, al igual que él, se unieron a los ucranianos antes incluso de que los rusos cruzaran la frontera en febrero del pasado año habían combatido con los kurdos en el norte y el este de Siria. Rojava fue una especie de “nodo mundial” donde confluyeron milicianos de todos los países y todas las ideologías, y entre ellos, cientos de españoles. Les conectaba una especie de pulsión quijotesca contra la injusticia, un afecto no disimulado por la camaradería militar y una especie de congénita alergia a sus existencias rutinarias de civiles en Europa. No pocos procedían de situaciones complicadas. Otros, los menos, habían renunciado a existencias privilegiadas para arriesgar la vida luchando contra los yihadistas del Daesh. Algunos les llamaban malintencionadamente mercenarios, pese a que no vendieron nunca su arma.