Guerra Rusia - Ucrania, en directo | Moscú advierte: el envío de armas a Kiev conducirá a una "catástrofe global"

La Inteligencia ucraniana asegura que todos los preparativos están listos para recibir los esperados tanques Leopard pero reconoce que aún existen dudas entre los aliados internacionales sobre cómo efectuar el envío.

Por primera vez, Alemania ha dado luz verde a que otros países envíen estos tanques de fabricación alemana. La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ha asegurado que Alemania "no se opondrá" si países como Polonia tienen intención de entregar estos carros de combate después de varias semanas negándose a ello.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha confirmado que "no descarta" la posibilidad de enviar carros de combate Leclerc a Ucrania. La decisión, ha explicado, se tomará en base a tres criterios. La primera, "que no sea una escalada", la segunda, "que pueda brindar un apoyo real y efectivo" a Ucrania y la tercera, que no debilite "nuestras propias capacidades de defensa". EEUU estaría también dispuesto a enviar tanques Abrams para que Alemania desbloquee por completo los Leopard.

Por su parte, el presidente de la Duma Estatal de Rusia, Viacheslav Volodin, ha advertido que entregar armas ofensivas a Kiev conducirá a una "catástrofe global".

Además, Volodin ha advertido de que si Washington y los países miembros de la OTAN suministran armas "que se utilizarán para atacar ciudades pacíficas e intentar apoderarse de nuestros territorios" ello conllevará a una "represalia con armas más potentes".

