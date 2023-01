Ucrania recibirá unos 450 tanques de 10 países pero necesitará meses para poder usarlos en combate

Las semanas de tira y afloja político entre los aliados occidentales por armar a Ucrania con tanques de batalla avanzados parecen estar llegando a su fin. Este miércoles Alemania ha confirmado oficialmente que no sólo cederá 14 de sus blindados Leopard 2, sino que permitirá que otros países hagan lo mismo. Un movimiento al que Estados Unidos ha respondido con el despliegue de sus sofisticados M1-Abrams. De esta manera, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski tendrá el armamento que tanto tiempo lleva reclamando.

El problema es que una vez cerrada la disputa diplomática comenzará lo más difícil: llevar los pesados carros de combate al campo de batalla a tiempo para hacer frente a la ofensiva que Rusia prepara para la primavera (o antes). Hasta el momento, el envío de material militar a la línea de frente ha sido uno de los secretos mejor guardados de la guerra. No se sabe con certeza cómo se ha llevado a cabo o si el ejército ruso ha logrado en alguna ocasión atacar con éxito un convoy con armas de los aliados.

A una operación ya compleja de por sí se le suma ahora la dificultad de trasladar casi 400 tanques de grandes dimensiones que al menos diez países se han comprometido a dar. El caso más significativo es el de las 31 unidades de M1-Abrams que cederá la Administración Biden. Cada uno de estos blindados pesa más de 60 toneladas, lo que lo convierte en uno de los sistemas de este tipo menos ligeros.

"Llevará tiempo"

No obstante, este no es el mayor desafío al que se enfrentan las Fuerzas Armadas ucranianas. La entrega de estos vehículos "llevará tiempo", según advirtió el presidente de EEUU. Un tiempo que podría significar "meses, no semanas", de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca consultado por la agencia Reuters. Este retraso se debe a que los soldados de Zelenski deberán recibir adiestramiento para manejar una maquinaria tan sofisticada. Por eso numerosos países se han pronunciado sobre la necesidad de formar a los militares en el uso y mantenimiento de los tanques modernos.

España y Portugal, que esta misma semana anunciaron el envío de un número limitado de Leopard 2, son algunos de ellos. Tal y como explicaba Brais Cedeira en este periódico, fuentes del Ministerio de Defensa y del Ejército de Tierra español señalan que la instrucción es imposible realizarla "en menos de cuatro semanas".

Polonia, que además de los 240 tanques T-72B que ya ha enviado aspira a donar 14 de estos acorazados tras el desbloqueo de Alemania, no se ha referido explícitamente al asunto ni ha confirmado si participará o no en la capacitación de las tropas. Es, sin embargo, una de las principales preocupaciones que comparten los aliados. Pero no es la única.

Mal estado de los tanques

En algunos países, el mal estado de ciertos tipos de carros de combate también augura un retraso en su despliegue a Kiev. En noviembre, por ejemplo, el Gobierno de Estados Unidos, el de Países Bajos y el de República Checa anunciaron que reacondicionarían y repararían 90 tanques T-72B para mandarlos a Ucrania. Un acuerdo trilateral para modernizar tanque de la época Unión Soviética. El mismo modelo que la veintena que Marruecos ha renovado y transferido recientemente a Ucrania.

Los Leopard 2 son más avanzados que los de fabricación soviética, pero no por ello son menos propensos a romperse. De acuerdo con diversos expertos consultados por este diario, en el caso español, estos sistemas de última generación tendrán que someterse a una reparación integral y completa antes de ser cedidos.

La propia ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dejado caer a la agencia Efe este miércoles que los Leopard 2 tendrían que pasar por el 4º escalón. Eso significa, de acuerdo con las fuentes consultadas, que precisan de una reforma estructural, casi como si pasaran de nuevo por la fábrica.

Por el momento, Noruega, Finlandia y Suecia no han confirmado el envío de tanques Leopard 2, aunque sí han reconocido que es una posibilidad que está sobre la mesa. Todos ellos han mostrado cautela. Finlandia, por ejemplo, ha señalado que mandará "un número pequeño", porque comparte frontera con Rusia, que podría responder con un ataque directo, y porque todavía no es oficialmente miembro de la OTAN.

