Así es el Challenger 2, el tanque imbatido que Reino Unido enviará a Ucrania y atemoriza a Putin

Los primeros tanques occidentales modernos ya están de camino a Ucrania. Los acontecimientos se han precipitado desde que la pasada semana Francia, EEUU y Alemania anunciaron la cesión de los primeros blindados ligeros y Polonia confirmara su intención de enviar los Leopard 2 a tierras ucranianas. Ahora es Reino Unido el que ha anunciado, como estaba previsto, que enviará como refuerzo un número indeterminado de sus tanques Challenger 2, que jamás han sufrido una baja.

Fue el propio primer ministro británico, Rishi Sunak, quien ha confirmado a Volodímir Zelenski esta histórica decisión. Aunque el número de unidades no ha sido revelado, la cifra más probable es de 12 y la urgencia es máxima: cuatro se entregarían de inmediato y otros ocho de manera progresiva en los próximos meses, según fuentes militares citadas por The Guardian y The Sun. La embajada rusa en Reino Unido no ha tardado en denunciar la maniobra, al considerar que puede propiciar una "escalada en el conflicto".

Serán los primeros de los 300 tanques occidentales que Ucrania ha solicitado a los países de la OTAN, que pueden inclinar la balanza en los frentes del sur y del este, donde Rusia ha dedicado las últimas semanas a fortificar fuertemente sus posiciones. La entrada en juego de tanques occidentales modernos puede suponer un antes y un después en una guerra que está dejando las existencias del arsenal ruso muy diezmadas. Entre las pérdidas cuenta con más de 1.000 tanques destruidos, lo que puede inclinar la balanza del lado ucraniano.

Un tanque sin bajas

Desarrollado durante los años 80, el blindado Challenger 2, a pesar de sus décadas de antigüedad, será el más moderno de los que ha utilizado Ucrania desde el inicio del conflicto en febrero del año pasado. Fue construido por Vickers Defense Systems, ahora conocido como BAE Systems, uno de los principales fabricantes mundiales de armamento y vehículos pesados.

Desde que entró en servicio en julio de 1994 como sustituto del Challenger 1, se ha convertido en el tanque de batalla principal del ejército británico y desde entonces no ha sufrido ninguna baja, pese a su participación intensiva en operaciones militares tanto en los Balcanes como en Irak. El Reino Unido cuenta con 227 unidades en servicio, repartidas en cuatro regimientos, que con las sucesivas actualizaciones han ampliado su ciclo de vida hasta más allá de 2030.

Su fortaleza principal es su alta protección contra armas de fuego directo y su eficacia frente a otros tanques, ya que cuenta con un abundante y grueso blindaje compuesto Chobham de segunda generación. Además, puede equiparse con un kit de blindaje reactivo explosivo para mejorar aún más la protección. Todo eso conlleva una velocidad algo menor que otros carros de combate similares (59 km/h) y un mayor peso, que alcanza las 62,5 toneladas y llega a las 75 en su configuración de combate por los módulos de blindaje adicionales.

La propulsión corre a cargo de un motor diésel turboalimentado Perkins CV12 TCA, muy similar al del Challenger 1, que desarrolla 1.200 caballos de potencia. Otra de sus principales características es su fiabilidad mecánica y su adaptación a todo tipo de terrenos gracias a una suspensión mejorada gracias a un pretensor hidráulico de orugas. En cuanto a la autonomía, llega a los 500 km fuera de carretera.

Armamento

En cuanto al armamento, tampoco se queda atrás. Su arma principal es un cañón estriado L30E4 de 120 mm. Es capaz de disparar una amplia variedad de municiones de tanque de 120 mm estándar de la OTAN. Se carga manualmente y su alcance efectivo con munición perforante supera los 3 km. De hecho, tiene un récord: la destrucción más lejana de un tanque, ya que durante la Guerra del Golfo acabó con otro blindado iraquí a una distancia de 4 km.

El cañón, aislado con una camisa térmica, dispone de un sistema de referencia de boca y un extractor de humos, y está controlado por un sistema de control y estabilización totalmente eléctrico. La torreta tiene un tiempo de rotación de 9 segundos para cubrir 360 grados. En su interior guarda 49 proyectiles de armamento principal, una mezcla de proyectiles L27A1 APFSDS (también denominados CHARM 3), L31 HESH y L34 de humo de fósforo blanco, dependiendo de la situación.

Su armamento secundario consiste en dos ametralladoras de 7,62 mm, una de ellas montada coaxialmente con el cañón principal y la otra situada en la parte superior. Para operarlo, el vehículo necesita una tripulación de cuatro personas: comandante, artillero, cargador y conductor.

Para mejorar las prestaciones del Challenger 1, este modelo superior se diseñó con un nuevo sistema de control de tiro, que tiene una alta probabilidad de impacto tanto contra objetivos fijos como móviles. En eso y en otros componentes se asemeja mucho con el M1A1 Abrams estadounidense, que también está sobre la mesa de Zelenski y puede ser uno de los próximos refuerzos del ejército ucraniano.

Variantes

El ejército británico dispone de hasta 4 variantes del Challenger 2. Titan, operado por el cuerpo de Royal Engineers del ejército británico, está diseñado para transportar puentes blindados de hasta 26 metros de longitud o dos puentes de 12 metros para superar distintos accidentes geográficos. También puede equiparse con una pala excavadora para retirar obstáculos o destruir trincheras.

Por su parte, el Trojan Armoured Vehicle Royal Engineers (AVRE) utiliza el chasis del Challenger 2 pero en lugar de cañón dispone de un brazo articulado de excavadora, una hoja dózer y raíles de enganche para fascinas, elementos que sirven para reforzar diques, puentes u otras construcciones temporales.

El Challenger 2E, probablemente las unidades que llegarán a Ucrania, es la versión de exportación del carro de combate británico. Dispone de un nuevo sistema integrado de control de armas y gestión del campo de batalla, que incluye una mira panorámica giroscópica SAGEM MVS 580 diurna/térmica para el comandante y una mira giroscópica SAGEM SAVAN 15 diurna/térmica para el artillero, ambas con telémetro láser.

Por último, el Challenger Armoured Repair and Recovery Vehicle (CRARRV) es un vehículo blindado diseñado para reparar y recuperar otros tanques dañados en el campo de batalla. El Ejército británico encargó 80 vehículos en 1985 y cuatro de ellos fueron comprados por Omán para complementar su adquisición de tanques Challenger 2.

