Turquía veta a Suecia en la OTAN por la quema de un Corán y Finlandia ya estudia unirse en solitario

"No habrá ningún apoyo de Turquía a Suecia para su entrada en la OTAN". Así de contundente se ha mostrado el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sobre la adhesión de Suecia en la Alianza Atlántica tras la quema de un ejemplar del Corán frente a la embajada turca en Estocolmo.

Este veto de Turquía a Suecia ha hecho que, por primera vez, Finlandia valore la posibilidad de adherirse a la OTAN sin su socio nórdico a pesar de pedir su entrada a la Alianza a la vez.

Si bien Turquía ya ha mostrado en los últimos meses su reticencia a la adhesión de Suecia y Finlandia, esta es la primera vez que Erdogan habla de veto de forma tan clara sobre uno de estos dos países. La decisión de dar luz verde a la entrada de nuevos países debe tomarse por unanimidad, según los estatutos de la Alianza Atlántica, por lo que en el caso de Suecia su integración podría descartarse.

[Rusia avisa de que la derrota en Ucrania podría desencadenar una guerra mundial nuclear]

"Los causantes de que se haya vivido tal ignominia frente a nuestra embajada no pueden esperar ninguna buena disposición de nuestra parte en su solicitud de adherirse a la OTAN", ha afirmado Erdogan en un discurso televisado.

El motivo de este rechazo total viene derivado de lo ocurrido este fin de semana. El ultraderechista sueco-danés Rasmus Paludan quemó un ejemplar del Corán ante la embajada turca bajo la protección de la policía sueca, un acto que Erdogan describió como "una traición, una vulgaridad, una canallada y un deshonor".

"El Gobierno sueco no hace falta que hable de derechos y libertades. Si tanto os importan, primero debéis mostrar respeto a la República de Turquía y a la fe de los musulmanes. Si no mostráis respeto, de nuestra parte no tendréis ningún apoyo en el asunto de la OTAN", insistió el presidente turco, que insistió en su 'no'.

[¿Adiós a la autonomía estratégica? La UE reconoce a la OTAN como pilar central de su defensa]

Erdogan ha recordado a Suecia que si Estocolmo quiere ingresar en la OTAN debe impedir los actos políticos en contra la fe musulmana y sus libros sagrados, según se acoerdó en la reunión de la OTAN que se celebró el pasado mes de junio en Madrid.

El presidente turco también ha criticado las manifestaciones celebradas en Suecia por grupos contrarios a la política kurda de Turquía. "Si tanto os gusta y tanto defendéis a los miembros de organizaciones terroristas y los enemigos del Islam, pues os recomendamos que también deleguéis en ellos la defensa de vuestros países", ha añadido.

Las autoridades turcas han exigido a las de los países nórdicos más compromisos en la persecución de grupos kurdos catalogados de terroristas por Ankara.

Finlandia, ¿en solitario?

Tras las drásticas declaraciones de Erdogan sobre el veto a la entrada de Suecia en la OTAN, Finlandia se ha mostrado, por primera vez, abierta a unirse a la alianza en solitario.

El ministro de Exteriores finlandés, Pekka Haavisto, ha indicado que ambos países deben replantearse la estrategia de avanzar juntos si fuera necesario. "Tenemos que estar preparados para revaluar la situación", ha manifestado en declaraciones a la cadena de televisión pública finlandesa, Yle.

Suecia y Finlandia dependen del visto bueno de los 30 estados miembro de la Alianza Atlántica para incorporarse, pero por ahora sólo disponen del de 28 -además de Turquía falta también Hungría por completar los trámites-.

"Están preparadas para ingresar"

Las palabras de Erdogan y del ministro finlandés llegan poco después de que el portavoz del Departamento de Estado estadounidense Ned Price, señalara que "Finlandia y Suecia están preparadas para ingresar en la Alianza".

"Lo están por sus capacidades militares y por la larga asociación en materia de seguridad que mantenemos (...) desde hace décadas. Son democracias muy desarrolladas", ha afirmado Price.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan