Taraneh Alidoosti, la gran estrella de cine de Irán: encerrada en la 'prisión de las torturas' sin medicina

Taraneh Alidoosti es la última mujer represaliada por el régimen autocrático iraní desde que hace tres meses comenzaran las protestas por la muerte de Mahsa Amini, la joven asesinada por la Policía de la moral por llevar el velo mal colocado. La actriz, una de las mayores estrellas de cine de Irán, fue detenida el sábado por denunciar en sus redes sociales los ahorcamientos de los dos jóvenes manifestantes Mohsen Shekari y Majidreza Rahnavard, quienes participaron en las protestas y fueron acusados –en un proceso de dudosa legalidad– de herir a un miliciano islámico o basij, en el primer caso, y de matar a dos paramilitares, en el segundo.

Alidoosti también compartió en su cuenta de Instagram un vídeo en el que aparecía sin velo y sosteniendo una pancarta con el lema de las protestas, "Mujer, Vida, Libertad", uno de los eslóganes más vistos en las movilizaciones. En el post condenó abiertamente la ejecución de Shekari, de 23 años, y escribió: "Tu silencio significa que apoyas a la tiranía y a los tiranos". Según señaló la agencia de noticias IRNA, afín a la teocracia de Alí Jamenei, la artista fue encarcelada por "publicar contenido falso y distorsionado, incitar disturbios y apoyar movimientos anti-iraníes".

El padre de Alidoosti, Hamid Alidoosti, ha confirmado que su hija ha sido encerrada en la sección 209 de la prisión de Evin, que ha sido objeto de denuncia de organizaciones pro derechos humanos por someter a sus presos a torturas y en la que hace dos meses hubo un motín que se cobró la vida de ocho reos. Además, la estrella de El visitante habría entrado en el calabozo privada de sus medicinas, tal y como señala su progenitor, que ha solicitado que le permitan tenerlas consigo. Algunas personalidades de la cultura iraní, como el actor, guionista y director Peyman Moaadi, protagonista de la oscarizada Nader y Simin, una separación, acudieron al centro penitenciario para conocer el estado de salud de la actriz.

Fotografía promocional de la película 'El viajante' de Asghar Farhadi Imagen promocional

"Las mujeres están siendo detenidas y arrestadas en Irán por negarse a utilizar el hijab obligatorio, y eso incluye a actrices como Taraneh Alidoosti", denunció el Centro por los Derechos Humanos de Irán (CHRI), cuya sede se encuentra en Nueva York. "Todo porque el poder de las mujeres aterra a los dirigentes de la República Islámica".

El interrogatorio y arresto de personalidades públicas como Alidoosti, las actrices Hengameh Ghaziani y Katayoun Riahi, ambas por quitarse el velo en público, o la escaladora Elnaz Rekabi, cuyo atrevido gesto de quitarse el velo en una competición en Seúl se hizo viral, se enmarcan en una estrategia de amedrentación y derribo de los perfiles más mediáticos e influyentes de la cultura.

[Irán derriba la casa de Elnaz Rekabi, la escaladora que compitió sin hiyab]

Alidoosti, por ejemplo, superaba los 8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, lo que la convertía en un perfil peligroso para el régimen de los ayatolás. Es una de las razones por las que las autoridades del país islámico procedieron a borrar de forma inmediata su cuenta tras su ingreso en prisión, en un plan desesperado por censurar cualquier contenido "revolucionario" que contradiga la visión oficial.

En respuesta, las actrices iraníes Hanieh Tavassoli y Parinaz Izadyar publicaron mensajes en redes sociales pidiendo la liberación de la protagonista de la La viajante. El historiador de cine y documentalista británico Mark Cousins también denunció la situación desde Reino Unido: "Ha sido arrestada por denunciar a un estado asesino. Acabo de hacer una película sobre Mussolini. Esto es fascismo iraní. Es un régimen como el de las Camisas Negras. Qué vergüenza de misoginia". Hasta la banda musical Pet Shop Boys se pronunció en Twitter tachando de "fascista" a las autoridades del país islámico.

Taraneh Alidoosti en una escena de 'A propósito de Elly'

El actor Shahab Hosseini, estrella de El viajante, Nader y Simin: una separación y El viaje de Elly, quien coincidió con Alidoosti en varios proyectos cinematográficos, ha solicitado también su libertad inmediata, pero con cautela y sin criticar directamente al régimen iraní: "En lugar de tratarla con violecia, escuchen lo que tiene que decir esta popular artista. Liberadla y devolvedla a los brazos de su hija pequeña".

Alidoosti, la actriz rebelde

Alidoosti es una de las actrices más reputadas de Irán. Nació en Teherán en 1984 y es hija del primer futbolista en jugar en una liga extranjera, Hamid Alidoosti. La actriz ha participado en decenas de películas de éxito dentro y fuera de su país. Su título más conocido es El viajante, de 2016, dirigida por el cineasta Asghar Farhadi, que ganó el premio Óscar a mejor película de habla no inglesa en 2017 y fue nominada a los Globos de Oro en la misma categoría. También trabajó bajo las órdenes de Farhadi en A propósito de Elly, Fireworks Wednesday y Beautiful City y con el legendario Abbas Kiarostami en Shirin, donde compartió pantalla con Juliette Binoche.

Como actriz comprometida con el feminismo y los derechos humanos, llamó a boicotear los Óscar de 2017 tras conocer la decisión de Donald Trump de levantar severas restricciones de viaje contra ciudadanos de países islámicos, entre ellos los iraníes. La artista calificó la medida de "racista". "Tanto si esa medida incluye eventos culturales o no, no asistiré a los premios de la Academia de 2017 en señal de protesta", compartió en Twitter hace cinco años.

Alidoosti también ha afirmado en varias ocasiones que no abandonará Irán a pesar de las presiones y la persecución. Ella escribió: "No tengo pasaporte ni residencia en ningún otro lugar que no sea Irán. Me quedaré y os miraré firmemente a los ojos cuando luche por mis derechos, igual que hacen el resto de personas normales de este país. He heredado este valor de las mujeres de mi tierra. Durante años he vivido sus vidas, siempre resistiendo. Y me quedaré. No desistiré. Apoyaré a las familias de los prisioneros y los asesinados y reclamaré sus derechos. Lucharé por mi hogar. Pagaré lo que haya que pagar por defender mis derechos y, lo más importante, creeré en lo que, unidas, estamos construyendo hoy".

Tras tres meses de movilizaciones, más de 400 muertos y miles de detenidos, y a pesar de haber suprimido la conocida como 'policía de la moral', las autoridades del país islámico han comenzado a ejecutar a manifestantes para tratar de controlar unas movilizaciones protagonizadas sobre todo por jóvenes y mujeres, que piden más libertades.

Sigue los temas que te interesan