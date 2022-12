Musk reaparece en Qatar junto al yerno de Trump tras quejarse de haber sido rastreado por periodistas

Elon Musk reapareció públicamente en la final del Mundial de Qatar celebrada este domingo junto al yerno de Donald Trump, Jared Kushner, en un 'posado' que no estuvo exento de polémica. Hace apenas cuatro días, el magnate norteamericano había suspendido las cuentas de varios periodistas de Estados Unidos por, entre otras razones, hacer seguimiento y, posteriormente, publicar la ubicación de Musk o los movimientos de su jet privado.

Esta situación, que el propio dueño de Twitter se encargó de denunciar asegurando que ponía en riesgo a su familia, se ha vuelto en su contra. Antes de que comenzase el partido, el propio Musk se encargó de publicar en redes sociales su ubicación exacta en el estadio donde se celebraba el encuentro, hecho que ha motivado las críticas de un amplio espectro de usuarios. "Te has doxeado (revelado tu ubicación) tu mismo… suspensión", ironizaba uno de los tweets con mayor repercusión la citada red sociales.

El elenco de periodistas que Musk suspendió esta pasada semana no es ni mucho menos escueto y comprende a profesionales de los principales rotativos de Estados Unidos como son The Washington Post o The New York Times. Fue el propio mandatario de la red social quien cambió las condiciones de uso de la aplicación y prohibió compartir la ubicación de personas en tiempo real. "Criticarme todo el día no supone ningún problema, pero revelar mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia sí", explicó Musk.

At World Cup right now pic.twitter.com/CG7zMMxSjE — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Junto a Musk, que incluso estampó su rúbrica en la camiseta del hijo de un jeque, en la zona más reservada del estadio se encontraba Jared Kushner, yerno del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dueño de una importante cartera inmobiliaria y de la editorial que publica The New York Observer.

Kushner, que fue una figura clave en las elecciones de 2016 -dirigió parte de la controvertida campaña digital de Trump que a la postre le brindó la Casa Blanca al partido republicano. Así, con solo 35 años, se convirtió en una de las personas más influyentes de su staff, llegando a ser uno de los pocos que era capaz de asesorar a Trump antes de un debate y ser escuchado, publicó la prensa americana.

Esta no es la primera vez que el yerno de Trump capta las cámaras durante este Mundial en Qatar. Durante el partido del grupo G a la selección de Brasil contra el combinado de Serbia, tanto Ivanka Trump como Jared Kushner presenciaron el partido junto con el primer ministro de Qatar. De igual modo, acudieron en persona a ver el último partido de la selección norteamericana en el mundial, los octavos de final ante Inglaterra.

Contra Facebook y Mastodon

Twitter anunció este domingo que eliminará las cuentas creadas con el único propósito de promocionar otras plataformas sociales y cuyo contenido contenga enlaces o nombres que conduzcan a su página web.

La medida afectaría a los contenidos de plataformas de medios sociales como Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr y Post. En este sentido, el exconsejero delegado de Twitter, Jack Dorsey, que recientemente invirtió en la plataforma de medios sociales Nostr, respondió al mensaje de la cuenta de soporte de Twitter con una escueta contestación: "¿Por qué?".

La plataforma de vídeos cortos TikTok, propiedad de la china ByteDance Ltd, no estaba incluida en la lista.

La semana pasada, Twitter disolvió su Consejo de Confianza y Seguridad, un grupo de voluntarios formado en 2016 para asesorar a la plataforma de medios sociales sobre las decisiones de la aplicación.

