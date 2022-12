Irán detiene a Taraneh Alidoosti, la famosa actriz que llamó "racista" a Trump y boicoteó los Óscar

La actriz Taraneh Alidoosti, una de las más reputadas intérpretes de Irán, ha sido detenida por las autoridades del país tras ser acusada de "incitar" disturbios, "publicar contenido falso y distorsionado" y apoyar "movimientos anti-iraníes". Su detención se produce en el marco de las protestas de mujeres y jóvenes contra el régimen de la República Islámica del Líder Supremo Alí Jamenei tras el asesinato de Mahsa Amini, de 19 años, a manos de Policía de la moral por no llevar el velo bien puesto.

Tras tres meses de protestas, las autoridades iraníes, cada vez más exaltadas ante las revueltas sociales, están empezando a cargar contra figuras públicas –como periodistas y artistas– que introducen o defienden valores occidentales o que apoyan directamente las movilizaciones, en lo que parece una estrategia de amedrentación de las influyentes élites culturales del país.

Alidoosti había condenado abiertamente en sus redes sociales el ahorcamiento público de dos manifestantes que habían acudido a las marchas. También había publicado en su cuenta de Instagram una fotografía en la que no llevaba el hijab y en la que sostenía una pancarta en la que se leía: "Mujer, vida, libertad", uno de los principales eslóganes que encabezan las protestas.

Taraneh Alidoosti posa con una pancarta en sus redes sociales Redes sociales

En uno de sus post de Instagram más provocativos, Taraneh Alidoosti compartió una imagen con el siguiente mensaje: "Su nombre era Mohsen Shekari. Cada organización internacional que esté viendo este baño de sangre y no esté tomando acción es una desgracia para la humanidad".

Se refería al primer manifestante ejecutado en Irán por participar en las manifestaciones. Sobre él pesaba la acusación de haber atacado y herido a un paramilitar. Apareció ahorcado el 8 de diciembre. Hace cinco días, un segundo joven, Majidreza Rahnavard, amaneció colgado de una grúa con los brazos a la espalda en Mashhad tras ser acusado de matar a dos miembros de la Guardia Revolucionaria y herir a otras cuatro personas, en lo que algunas organizaciones pro derechos humanos han tachado de "juicio sin garantías"

[Irán suprime la Policía de la Moral pero no aplaca las protestas y se enfrenta a tres días de huelga]

Alidoosti es una de las actrices más reputadas y conocidas de Irán. Nació en Teherán en 1984 y es hija del primer futbolista en jugar en una liga extranjera, Hamid Alidoosti. La actriz ha participado en decenas de películas de éxito. La más reputada fue El viajante, de 2016, dirigida por el cineasta Asghar Farhadi, que ganó el premio Óscar a mejor película de habla no inglesa en 2017 y fue nominada a los Globos de Oro en la misma categoría. También trabajó bajo las órdenes de Farhadi en A propósito de Elly, Fireworks Wednesday y Beautiful City y con el legendario Abbas Kiarostami en Shirin, donde compartió pantalla con Juliette Binoche.

Como actriz comprometida con los derechos humanos, llamó a boicotear los Óscar de 2017 tras conocer la decisión de Donald Trump de levantar severas restricciones de viaje contra ciudadanos de países islámicos, entre ellos los iraníes, lo que la artista consideró una decisión "racista". En protesta, no acudió a la gala de la Academia.

Alidoosti también ha afirmado en varias ocasiones que no abandonará Irán. Ella escribió: "No tengo pasaporte ni residencia en ningún otro lugar que no sea Irán. Me quedaré y os miraré firmemente a los ojos cuando luche por mis derechos, igual que hacen el resto de personas normales de este país. He heredado este valor de las mujeres de mi tierra. Durante años he vivido sus vidas, siempre resistiendo. Y me quedaré. No desistiré. Apoyaré a las familias de los prisioneros y los asesinados y reclamaré sus derechos. Lucharé por mi hogar. Pagaré lo que haya que pagar por defender mis derechos y, lo más importante, creeré en lo que, unidas, estamos construyendo hoy".

Sigue los temas que te interesan