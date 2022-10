Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Miembros del Partido Demócrata instan a Biden a buscar una solución diplomática para Ucrania

Desde el inicio de la guerra las autoridades rusas han trasladado a su país a decenas de miles de niños ucranianos para darlos en adopción a familias rusas y convertirlos en sus ciudadanos. Así lo denunció el Institute for the Study of War (ISW) en agosto basándose en un informe del Kremlin que indicaba que se habían movilizado a la fuerza a más de 1.000 menores ucranianos. Asimismo, Naciones Unidas emitió un comunicado en septiembre donde aseguraba tener "acusaciones creíbles" de esas deportaciones masivas.

Lejos de negarlo, el representante ruso ante Naciones Unidas en Ginebra, Gennady Gatilov, aseguró la semana pasada que Rusia había recibido a "niños de la guerra" que "habían perdido a sus padres o que estaban en una situación grave" con el objetivo de "cuidar de ellos". Negó, eso sí, que se tratasen de "secuestros". Sin embargo, lo que Moscú considera un acto de "humanidad" es en realidad un potencial crimen de guerra, según el derecho internacional humanitario, que prohíbe explícitamente "la deportación dentro de un territorio ocupado o desde un territorio ocupado al territorio de la potencia ocupante". Reuters LEER AQUÍ