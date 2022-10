Rusia deporta a miles de niños ucranianos a su país para ser adoptados: el otro botín de guerra de Putin

Desde el inicio de la guerra las autoridades rusas han trasladado a su país a decenas de miles de niños ucranianos para darlos en adopción a familias rusas y convertirlos en sus ciudadanos. Así lo denunció el Institute for the Study of War (ISW) en agosto basándose en un informe del Kremlin que indicaba que se habían movilizado a la fuerza a más de 1.000 menores ucranianos. Asimismo, Naciones Unidas emitió un comunicado en septiembre donde aseguraba tener "acusaciones creíbles" de esas deportaciones masivas.