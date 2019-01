Así será la nueva votación del 'brexit': ¿la última oportunidad de May?

Theresa May se examinará este martes ante la Cámara de los Comunes por tercera vez sobre la salida de Reino Unido de la UE. La primera ministra británica, que ya presentó el 'plan B' el pasado lunes 21, se vuelve a someter al Parlamento para la que podría ser la votación definitiva.

El debate comienza a las 19 horas local (20 horas en España) y está previsto que dure una hora y media. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir en esta sesión?

Votación definitiva

A principios de enero, la Cámara de los Comunes rechazó el acuerdo al que May había llegado con la UE, que para los parlamentarios británicos reflejaba un desencanto por el proceso de salida y no era el trato más óptimo: ellos no habían votado en 2016 para esto.

Por eso la votación de de este martes es tan decisiva, ya que marcará un punto de inflexión en la manera en la que Reino Unido podría salir de la UE: con acuerdo o sin acuerdo. La fecha máxima es el 29 de marzo. Ese viernes, Reino Unido ya no podría estar en la UE, pero podría enfrentarse a la deriva del 'no-deal'.

Los parlamentarios quieren evitar ese escenario a toda costa. Por ello, la diputada Yvette Cooper ha presentado una enmienda al trato de May para evitar una salida sin acuerdo, que podría resultar desastrosa para el país.

Esta enmienda obligaría a May a buscar una extensión del artículo 50, que podría ampliar -si la UE quiere- el margen de salida, aunque la Comisión Europea ha insistido en que el actual acuerdo "no está abierto para la renegociación".

Las enmiendas presentadas por algunos parlamentarios han cobrado gran importancia, ya que algunas de ellas empoderarían a la Cámara de los Comunes sobre el ejecutivo de May, quienes podrían tomar las riendas de la Cámara.

Un segundo referéndum

En una carta remitida al diario británico The Times, más de 130 empresarios pidieron a Theresa May y al líder laborista Jeremy Corbyn que apoyasen la convocatoria de un segundo referéndum europeo para superar la actual crisis del 'brexit'.

Los esfuerzos de los empresarios en esta carta pretenden lo mismo que la mayoría de los diputados británicos: evitar una salida sin acuerdo. Y aunque May sabe que nadie quiere salir así, no se descarta esa posibilidad.

Un segundo referéndum podría revertir una situación que se alarga ahora casi tres años y mantener a Reino Unido dentro de la UE. Aunque es una opción respaldada por el partido de la oposición y gran parte de los británicos, un aliado de Corbyn cree que repetir la consulta podría "dañar" la relación entre políticos y ciudadanos.

May podría dimitir

Existen dos grandes escenarios para el martes: que el acuerdo de May salga adelante, y entonces Reino Unido se marche de la UE con el acuerdo que firmó con la UE; o que el 'plan B' sea rechazado, en cuyo caso podría ampliarse el plazo de salida para negociar o convocar un segundo referéndum, pues la salida sin acuerdo parece quedar blindada con las enmiendas presentadas por varios comunes.

Pero también podría darse una situación inédita: que May dimita y deje de liderar el 'brexit'. Esta situación podría darse desde dos caminos: que la primera ministra deje su cargo directamente y se convoquen elecciones, o que se vuelva a presentar una moción de censura y ésta prospere, apartando forzosamente a la primera ministra.

En ese escenario, el nuevo Gobierno británico que saliera de la moción podría intentar renegociar con Bruselas o convocar un nuevo referéndum que viese truncados los planes de los más conservadores.