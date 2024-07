Ni abdominales ni planchas: este es el único ejercicio que debes hacer para afinar la cintura según una experta

El abdomen es una de las áreas del cuerpo donde más suele acumularse la grasa y al mismo tiempo, es la más resistente a los esfuerzos por eliminarla. Aunque practiques ejercicios que trabajen esta zona regularmente, es posible que los resultados no sean los esperados.

Intolerancias alimentarias, un maratoniano estilo de vida, comer deprisa, estreñimiento, falta de entrenamiento en tu rutina... Es evidente que para conseguir un vientre plano y reducir la grasa abdominal requiere un enfoque integral que combine una dieta saludable y una rutina de entrenamiento adecuado.

Una vez prestemos atención a nuestra alimentación, una dieta baja en calorías y alta en fibras, lo siguiente que debemos hacer es practicar un ejercicio que te hará trabajar toda la espalda y los hombros para conseguir ese efecto de 'triángulo invertido': el jalón abierto.

Así lo explica la entrenadora personal Priscila, una deportista que a través de sus redes sociales acumula más de 2,3 millones de seguidores. "Lo que tenemos que hacer es entrenar toda la espalda y los hombros para que visualmente se nos vea en triángulo invertido".

Con esta técnica, estaremos fortaleciendo la parte superior del cuerpo, además de mejorar la postura y, lo que más nos interesa en este caso, reducir la cintura, eliminando la grasa que se nos acumula en esta zona.

Cómo afinar la cintura

Pero para lucir un vientre plano debes tener muy presente que gran parte del éxito dependerá de la dieta que sigas. Debes reducir la ingesta de lácteos, las grasas trans, el azúcar, los refrescos, el alcohol o los carbohidratos refinados lo máximo posible.

Pero la entrenadora profesional, aboga además por un efectivo ejercicio, muy sencillo además, que trabaja hombros y espalda, consiguiendo ese efecto de 'cintura de avispa' que buscamos.

Se trata del jalón abierto. "Es sencillo, lo único que tienes que hacer es ponerte el peso que tú creas y llevar la barra entre la clavícula y el pecho. Si te das cuenta, los codos no se quedan abiertos. Me los llevo siempre hacia atrás. Siempre me hago grande, nunca me hago pequeña", aclara Priscila.

Consejos para reducir la grasa abdominal

Como te comentábamos en líneas anteriores, deshacernos de la grasa abdominal y conseguir afinar la cintura es una tarea conjunta de varios factores, pero también deberás adoptar una actitud paciente y constante para alcanzar tus objetivos de la mejor manera.

Controla el estrés . El estrés puede aumentar los niveles de cortisol, la hormona encargada de promover el almacenamiento de grasa en el abdomen. Practicar técnicas de relajación como la meditación, el yoga o la respiración profunda puede ser muy beneficioso para conseguir tu objetivo.

Hidrátate . Beber suficiente agua es esencial para mantener un metabolismo eficiente y reducir la retención de líquidos, incluido la disminución de la hinchazón abdominal.

Descansa adecuadamente . Dormir bien es crucial. La falta de sueño puede alterar el equilibrio hormonal y aumentar el apetito, llevando a un mayor consumo de calorías y acumulación de grasa.

Practica ejercicio de forma regular. Además de ejercicios específicos para los abdominales y la espalda, es importante incorporar actividad cardiovascular y de fuerza general para aumentar el gasto calórico y mejorar la composición corporal.

Cada cuerpo es diferente y lo que funciona para unos puede no ser igual para otros, así que escucha a tu cuerpo y ajusta tu plan según tus necesidades específicas. Lo más efectivo siempre es llevar un estilo de vida saludable que te ayude a conseguir el físico que deseas y la salud que mereces.