La reina Mary de Dinamarca, atropellada en Groenlandia: la impactante escena en vídeo y otros momento de su viaje

La visita de Estado de Federico X de Dinamarca a Groenlandia finaliza este sábado 6 de julio después de una intensa semana. Tanto el soberano como su esposa han disfrutado de estos días, acompañados en algunos momentos por sus hijos pequeños, Josephine y Vincent. Paseos en barco, visitas a pintorescas localidades, recepciones de todo tipo y hasta un vestido de gala: todo ha salido a la perfección, salvo un aparatoso incidente que sufría la reina Mary en la capital del país, Nuuk.

Todo sucedió cuando se encontraban en plena calle, rodeados de gente que les saludaba con cariño. Todo eran sonrisas e intercambio de bonitos palabras en esta esperada aparición que casi ponía fin al tour, lo que nadie imaginaba es lo que iba a suceder. Sorprende un fallo de seguridad de estas características, aunque no hubo que lamentar males mayores.

En el vídeo publicado por el diario Ekstra Bladet se ve cómo de repente, Mary de Dinamarca hace una mueca de dolor y está a punto de caerse. Lo que había sucedido es que una scooter que circulaba en medio del gentío chocaba contra ella por la espalda. Enseguida los agentes se acercan al conductor y le exigen explicaciones al tiempo que le piden que retroceda. Él se disculpa: "No sé lo que pasó".

🔴 | La reina Mary “atropellada” en Groenlandia este jueves.



El incidente se produjo cuando la Reina, el Rey, la Princesa Josefina y el Príncipe Vicente llegaban a la capital de Groenlandia, Nuuk. pic.twitter.com/vyxyaXM7Bg — Jose Moreno (@Josemn1_) July 5, 2024

Pese al impacto inicial, Mary de Dinamarca no sufrió ningún daño salvo el susto, tal y como confirmó el departamento de comunicación de la Casa Real. Finalmente, todo se quedó en una anécdota, aunque no ha sido la única que ha vivido durante la semana que ha durado la visita a Groenlandia.

Entre los looks que ha lucido la Reina, no ha faltado el colorido traje tradicional del país, que fue el que llevaba el día del accidente, pero tampoco un precioso vestido de gala. Lo llevó en la cena oficial de Naalakkersuisut en Nuuk, donde estrenó un diseño hecho especialmente para ella de la firma Teri Jon By Rickie Freeman, de aire camisero confeccionado en tela brocada con detalles dorados. Sin tiara, pero con la Cruz de Gran Comendador prendida en el vestido.

Durante otra de sus visitas, la pareja real se mostró más cariñosa que nunca paseando por el pequeño asentamiento de Igaliku, donde pasaron la noche. No solo eso, también se ha podido ver a Mary pescando, rodeada de montañas e icebergs, en un viaje en velero por el Fiordo Eterno. Vestida con ropa en color verde campaña y un gorro de lana burdeos para protegerse del frío, la Reina disfrutó enormemente de la jornada, donde estaba acompañada de sus hijos.

Dos momentos de la visita de los Reyes. Casa Real danesa.

El discurso que pronunció Federico X en uno de sus actos deja claro su felicidad: "Sí, puedo confirmarlo, Groenlandia tiene un significado muy especial para mi familia y para mí. Por lo tanto, la reina María y yo estamos increíblemente felices de estar aquí junto con el príncipe Vincent Minik y la princesa Josephine Ivalo·, dijo.