La llave del bienestar: lo que está a nuestro alcance para preservar la salud mental y física

¿El estrés crónico es la enfermedad de nuestro tiempo? Todo apunta a que sí: nos resta salud mental y física, por lo que supone una merma en la calidad de vida. Pero, además, la ciencia ha constatado que acelera el envejecimiento, que puede generar enfermedades crónicas y acortar nuestra esperanza de vida. ¿Es porque vamos con el piloto automático puesto?

"Precisamos una pausa", sostiene el italiano Daniel Lumera, experto internacionalmente reconocido en ciencias del bienestar y calidad de vida, considerado un "guía espiritual". Lo que casi nadie pone en duda ya es que "nuestro estilo de vida, nuestros comportamientos y decisiones inciden en nuestra salud", tanto para bien como para mal, tal y como asegura la estadounidense Immaculata de Vivo, científica de la Harvard Medical School, especialista en el estudio y explicación del reloj biológico, profesora de Epidemiología y una de las mayores expertas mundiales en la investigación de la genética del cáncer.

Este episodio de La Semanal conversa con ambos, coautores de Biología de la Gentileza (Editorial Diana), sobre las medicinas y recursos de salud que, aunque no consideramos como tal, tenemos a nuestro alcance. Y no, no va de alimentación y ejercicio físico: por irrisorio que parezca, va de entrenar nuestros "músculos espirituales" y de invertir en nuestro bienestar desde la raíz del problema.

Escucha La Semanal en tu plataforma favorita:



Spotify | Ivoox | Apple | Google | Spreaker | Amazon

Sigue los temas que te interesan