Todos los secretos sobre Kate Middleton que revela la foto del Día del Padre que los Príncipes de Gales han publicado

Unas horas después de su gran reaparición en el desfile 'Trooping the colour' que ha sido portada en los medios más importantes de la prensa británica e internacional, este domingo 16 de junio volvemos a tener noticias de Kate Middleton. Es la fecha en la que se celebra el Día del Padre en Inglaterra, y los Príncipes de Gales han publicado una significativa foto para felicitar a Guillermo. La imagen inédita, en la que aparece el heredero con sus tres hijos de espaldas, revela algunos secretos de la Princesa.

Un análisis concienzudo de la publicación permite saber cómo han sido estos meses durante los que ha estado totalmente alejada de la vida pública siguiendo tratamiento de quimioterapia contra el cáncer. Y continúa en ellos, aunque haciendo grandes avances. Es consciente de que "lo peor aún no ha pasado" como dijo en su comunicado más reciente pero la mejoría es evidente.

Su aparición en el cumpleaños oficial del rey Carlos III, visiblemente más delgada, pero radiante y con un dulce sonrisa parece confirmar que las cosas avanzan por buen camino. El hermetismo en estos meses ha sido casi total, pero la nueva foto publicada en sus redes sociales oficiales arrojan un poco de luz.

Como puede observarse, la familia al completo se encuentra en la playa y el Príncipe, Charlotte, Louis y George, posan mirando al mar. La fecha que se espefica en el texto que acompaña la instantánea es 2024. Eso quiere decir que Kate, su marido y sus hijos, han hecho algún viaje buscando paz y descanso, fuera de su residencia de Adelaide Cottage, en los terrenos del Castillo de Windsor. Y lo han encontrado en Nortfolk, a unos 160 kilómetros de distancia, donde tienen otra residencia, Anner Hall.

Es el lugar donde los Príncipes de Gales y sus hijos suelen pasar sus vacaciones y también ha sido el refugio de Middleton durante parte de su convalecencia. De estilo gregoriano, grandes dimensiones y en plena naturaleza, la casa es perfecta para mantener esa privacidad que tanto deseaban. De hecho, la zona está protegida helicópteros o drones que puedan tomar imágenes desde el cielo.

Según la prensa inglesa, la foto fue tomada el mes pasado. Y la autora es precisamente la futura reina británica, como muchas otras que la pareja ha compartido en los últimos tiempos. Esto deja claro que ha seguido practicando una de sus aficiones favoritas en esta baja médica, además de mantener pequeñas reuniones de trabajo telemáticas.

No solo eso, llama la atención el mensaje de la publicación en redes: "Te amamos, papá. Feliz día del padre". Escriben papá en castellano, no en inglés. Además, Guillermo ha querido que su esposa sea parte de la felicitación especificando que ha sido ella la autora de tan familiar estampa. Las reacciones no se han hecho esperar: muchos seguidores le han felicitado, incluido Edoardo Mapelli, marido de Beatriz de York.