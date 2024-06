El look de Kate Middleton al detalle: toque marinero a juego con su hija Charlotte y pendientes de perlas

Era una de las incógnitas de este 15 de junio, fecha de la celebración del desfile Trooping the Colour y de la esperadísima reaparición de la Princesa de Gales. Todos los ojos iban a estar puestos en ella, por lo que el look elegido era importante. Kate Middleton no ha defraudado: al bajar del carruaje a su llegada al Palacio de Buckingham hemos podido verlo con detalle. En blanco, símbolo de paz, calma y crecimiento personal, con detalles en negro de aire marinero, con una gran lazada de rayas al cuello y cintura marcada.

No es la primera vez que elige esta tonalidad para este importante evento, pero en 2024 cobra aún más significado. La esposa de Guillermo ha combinado su vestido de largo midi con un gran tocado bicolor, zapatos de tacón y cartera de mano. Por fin la hemos visto sonreír, quizá ya pasados los nervios, y realmente estaba radiante.

Ha recurrido a una de sus diseñadoras favoritas, que elige recurrentemente para grandes ocasiones, y ha acertado de lleno. Se trata de Jenny Packham. Una de las cosas que ha llamado la atención es que la princesa Charlotte iba a juego con su madre, con un vestido bicolor también de aire navy con lazada al cuello. Nuevamente, la pequeña ha acaparado muchas miradas.

La Princesa, con un look en blanco y negro. Gtres

Como accesorios, la futura reina de los británicos ha preferido un perfil bajo, rescatando unos bonitos pendientes de perlas, que usa con bastante frecuencia. Son de la joyera Cassandra Goad y están realizados con perlas naturales en forma de flor sobre oro amarillo de 18 quilates, engastadas con diamantes.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.