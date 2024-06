La primera imagen de Kate Middleton en su reaparición: de blanco, símbolo de calma, pero con semblante serio

Este 2024 el desfile Trooping the colour, que sirve además de segunda celebración del cumpleaños del Rey como marca la tradición, resulta muy especial. La absoluta protagonista, con permiso de Carlos III, es Kate Middleton que ha reaparecido este sábado 15 de junio, después de casi seis meses alejada del foco público debido al cáncer que padece. Aunque sigue en tratamiento, su recuperación va avanzando y no ha querido faltar a una de las grandes citas de la Casa Real británica.

La expectación por ver a la Princesa de Gales era máxima desde primera hora de la mañana. Ha salido de su residencia, puntual, acompañada del príncipe Guillermo y sus tres hijos. Vestida de blanco, con un diseño con lazada, tocado y sus pendientes de perlas favoritos, la expresión de su rostro era serena, pero también excesivamente seria. Durante el trayecto, mirada al infinito y pocas sonrisas, el gesto preocupado ha llamado mucho la atención.

Quizá ha tenido uno de esos "malos días" a los que aludía en el comunicado emitido el viernes 14 para anunciar su inesperada presencia en el destile. "Estoy deseando asistir al Trooping the Colour este fin de semana con mi familia y espero unirme a algunos compromisos públicos durante el verano, pero también sabiendo que aún no estoy fuera de peligro", decía dejando claro que la batalla contra la enfermedad continúa.

Los Príncipes de Gales, con sus tres hijos. Gtres

Esta vuelta a la esfera pública no quiere decir que vaya a retomar su agenda al 100% como ella misma ha precisado; la lucha continúa y es normal que en esta reaparición estuviera especialmente sensible. "Mi tratamiento está en curso y lo será por unos meses más. En los días que me siento lo suficientemente bien, es una alegría comprometerme con la vida escolar, dedicar tiempo personal a las cosas que me dan energía y positividad, además de empezar a trabajar un poco desde casa", aseguraba en su comunicado.

Sus palabras sirven para acabar con los insistentes rumores sobre su estado de salud que vienen copando los titulares de prensa durante las últimas semanas. Se dijo que estaba acudiendo a un centro oncológico de Houston, hecho que fue desmentido por Buckingham Palace. Ahora es Kate quien da los detalles: "Estoy progresando bien, pero, como cualquiera que esté pasando por quimioterapia sabrá, hay días buenos y días malos. En esos días malos te sientes débil, cansado y tienes que ceder ante tu cuerpo reposando. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo para sentirte bien".