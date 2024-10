Sara Ruiz, la madrileña que te hará ver tus series favoritas con 'detector rosa': de Star Wars a Succession

El cine se ha democratizado, ahora tenemos acceso a todo tipo de creaciones audiovisuales con un solo clic. En España, más de 21 millones de personas están suscritas a alguna plataforma de contenido online, entre ellas tú, yo y, por supuesto, Sara Ruiz. "Siempre llega antes la pasión por el cine, en mi caso fue viendo Troya", comenta sobre esta gran afición que se ha convertido en profesión.

A los 12 años, Sara Ruiz (@sararuizo_) comenzó a preguntarse cómo se hacía eso que veía en la pantalla y se metió en clases de interpretación. "De ahí nacieron el amor por el cine y las ganas de formar parte de él. Por eso elegí ser actriz". La soltura adquirida en las clases de interpretación sostienen la naturalidad y desenvoltura que demuestra delante de la cámara en las redes sociales.

Nos citamos en los cines Embajadores, accedo a través del bar, y entiendo el porqué del emplazamiento, Sara se siente como en casa. "Tengo un ciclo de cine que se llama 'Dramas y comedias', con Albanta Sanromán, y lo hacemos aquí", me explica. Y no es todo lo que hace: actúa, dirige, escribe y analiza el cine desde una exquisita visión feminista. Además, acaba de lanzar su pódcast Crímenes y Castigadas junto a Sandra Miret donde exploran como medios y cine han narrado las historias de los feminicidios.

Alma dramaturga

¿Qué sientes al actuar?

Muchísimas cosas, sobre todo en teatro. Estar delante del público es una sensación muy bonita y plena. Siento que estoy en el lugar correcto.

Ahora existe mucho intrusismo en la profesión...

No puede ser que todos entremos, creo que deberíamos salir desde la misma casilla, y no es así. El trabajo en redes sociales hace que tengas una plataforma y un público que, muchas veces, las actrices y actores que empiezan desde las escuelas no tienen.

Si de repente tienes la oportunidad de que te escuchen y de que tu voz sea escuchada, creo que debes tener una responsabilidad. En el caso de la interpretación, estaría genial que se formasen para, de alguna manera, mostrar el respeto que merece la profesión.

Aparte del cine y de la interpretación, ¿qué más te apasiona?

El cine forma una parte tan intensa de mi vida que a veces se me olvida que existen otras cosas. Estoy tan metida en esto que casi es lo único ¡y sé que no es nada sano!

Si tuviese que decir otra cosa, me encantan los musicales, el teatro ¡y las plantas! Me gusta mucho cuidar plantas, aunque desde que tengo gatas no puedo porque se las comen.

¡O todas son tóxicas!

Lo son. Y eso que hay páginas que te dicen cómo hacer, pero las mías parece que no quieren colaborar... al final, te enfadas con ellas y no es su culpa.

Sara Ruiz, en los cines Embajadores Nieves Díaz

Cámara, y acción

He buceado mucho en tu perfil, antes era más personal. ¿Cuándo decidiste lanzarte a la divulgación?

Hace un año, el 15 de noviembre, lo tengo muy presente porque el aniversario llega pronto. La divulgación era algo en lo que llevaba pensando mucho tiempo y dije: "ahora o nunca".

¿Por qué era ahora o nunca?

Como actriz, dramaturga y guionista, llevaba tiempo peleando en este mundillo para tener una profesión, un sueldo. El año pasado tuve un periodo en el que podía tener unos meses de paro y decidí centrarme en ver de qué manera podía hacer para dar un paso más.

¿Qué querías conseguir?

Poder dedicarme a hablar de cine, de representación, de feminismo. Por eso probé las redes sociales.

¿Cómo fue el lanzamiento?

Después de mucho trabajo, planificación y decidir cómo lo quería enfocar, dije "hala, adelante, que sea lo que sea".

¿Esperabas la buena acogida que ha tenido?

No me lo esperaba, estoy súper agradecida. Todavía, a veces, no me lo creo. Que estemos aquí nosotras, es impresionante. También estoy un poco expectante, a ver qué pasa.

¿Por qué crees que triunfas?

Quiero creer que es porque hay mucho trabajo, intento comunicar las cosas con amor y respeto.

Había un hueco, una necesidad de hablar de la mujer en el cine. Muchas personas me escriben y me dicen que llevan pensando X cosas un montón de tiempo sin conseguir ponerle palabras. Ahora estamos consiguiendo poner palabras a sentimientos que antes no las tenían.

"Con mucho curro y un poquito de suerte puedes vivir de las redes sociales"

Empezaste el proyecto buscando estabilidad, ¿se puede vivir de las redes sociales?

De momento no tengo la suerte, pero creo que con mucho curro y un poquito de suerte puedes vivir de las redes sociales. Tengo muchos compañeros que lo hacen, no solo de eso, sino de lo que sale después de las redes sociales, o en consecuencia.

¿Qué viene después de las redes sociales y de un proyecto así?

Cuando me planteo mi trabajo en redes sociales intento que sean un medio, es decir, que me conduzcan a donde quiero estar yo. Me encanta hablar de cine, analizar las películas con una perspectiva de género y me gustaría que las redes sociales me diesen la oportunidad y el espacio de hacerlo.

Lo que espero que venga después es un espacio donde, a través producciones propias, guiones, espacios de tertulia y conversación, pueda hablar de esto.

¿Prefieres crear en solitario o acompañada?

Una sola cabeza piensa menos que dos. Aunque es muy guay hacer vídeos y tener tus guiones, trabajar con gente es muy bonito.

Tengo la suerte de colaborar con creadoras muy especiales que ya son amigas, como Albanta Sanromán con quien hago el ciclo de cine; y Sandra Miret, con quien hacemos videos geniales.

Esto te abre otro mundo de posibilidades, otra visión. Puedes discutir y dialogar las visiones hasta llegar a un punto común. Es muy bonito.

"Somos todas unas tías muy cinéfilas en el perfil"

¿Qué es lo mejor de estar en redes sociales?

Subir un vídeo y poder hablar durante horas con personas sobre cine, sobre qué les parece a ellos, qué piensan y cómo se sienten identificadas es lo mejor.

Puede parecer un poco naíf, pero es igual que tener un montón de amigas con las que hablar de cine. Somos todas unas tías muy cinéfilas en el perfil.

"Me han llegado a decir 'ojalá te suicides'"

Es muy bonito crear comunidad, pero el cine y el feminismo levantan ampollas en algunas personas con la piel fina, ¿cómo llevas el hate?

Complicado, no me lo imaginaba. Te lo te lo cuentan o lo ves en otras cuentas, pero no eres consciente de la gravedad.

No es algo frívolo para decir "hay que aguantarlo y punto" porque hay verdadero odio en las redes sociales, más aún cuando eres mujer y hablas de cine. Yo no lo llevo bien y no deberíamos permitirlo aunque seamos perfiles públicos.

Podemos abrir un espacio de diálogo y tú puedes pensar una cosa y yo la contraria. Se puede llegar a un acuerdo, aunque este sea que no estamos de acuerdo, eso es interesante. Pero no puedes verte con el derecho de llegar a cualquier perfil de una creadora e insultar a su padre, desearle cosas terribles... Me han llegado a decir "ojalá te suicides mañana por la mañana". Horroroso.

De primeras, al ver tu perfil tan blanco y luminoso, no esperaría una sección de comentarios así. ¿Tienes alguna herramienta para no te pesen demasiado?

Cuando estoy en fase premenstrual no puedo leer ningún comentario, porque me afecta muchísimo, estoy más débil y si leo esto me afecta. Entonces aparto los comentarios. Si estoy en plena fase ovulatoria, pues a tope con todo. Intento contestar y generar diálogo, pero esa gente no quiere reflexionar. Al menos dejo una respuesta que invite a reflexionar, pero mi consejo es que no leas comentarios, no sirven de nada.

Sara Ruiz Nieves Díaz

¿Cómo lidias con el síndrome de la impostora, o Sara no tiene de eso? Se te ve muy segura.

Me encanta transmitir eso porque muchas veces no es para nada así. Trato de no mirar a los lados, confiar en el trabajo que hay detrás, la investigación y horas de estudio.

Soy actriz, me he formado como guionista, dramaturga, directora y tengo mucha información del sector. Lo importante para luchar con ese síndrome de la impostora es confiar en que detrás de esto hay mogollón de curro, de estudio y de horas de lectura.

Decir "puedes hablar de cine y además hacerlo desde una perspectiva de género que es necesario y es guay", repetirlo todas las mañanas en el espejo. Te lo escribes y lo lees. Ya está.

Feminismo visual

Confiesa, ¿te sabes el nombre de todas las actrices y actores o los buscas para hacer los vídeos?

Hay actores de los que, obviamente, te sabes el nombre. Todas conocemos a Angelina Jolie, pero es todo un tema. Hay muchos nombres que no sé cómo se pronuncian, y haces una búsqueda.

Me pasó con Auli'i Cravalho, la chica que pone voz a Moana, y tuve que buscar entrevistas para ver si ella pronunciaba su nombre. Investigo mucho.

¿Qué debe tener para ti una película para decir es feminista?

Es una pregunta muy amplia. Para que una peli se pueda denominar feminista, tiene que estar protagonizada, escrita, producida y dirigida por mujeres.

Hasta ahora el cine ha estado dirigido, escrito y producido por hombres, este cambio es importante para que haya una igualdad. No quiere decir que una película producida o escrita por hombres no va a tener un mensaje feminista pero hay una necesidad de autoría que tiene que estar presente a la hora de la creación.

"Llegará el momento en el que Ridley Scott pueda hacer una peli que yo diga 'oye, qué bien has plasmado los personajes femeninos'"

¿Es posible que todo el contenido sea feminista, aunque también haya hombres detrás de él?

¡Claro! El feminismo parte con una conquista de privilegios por parte de las mujeres y una pérdida de privilegios por parte de los hombres hasta llegar a un punto intermedio en el que nos encontremos en una igualdad, entonces sí, por supuesto.

Llegará el momento en el que Ridley Scott pueda hacer una peli que yo diga "oye, tío, qué bien has plasmado los personajes femeninos". De momento no ha pasado, pero llegará, estoy segura.

¿Cuál es el mayor problema, o traba, que se da para que el cine no sea tan feminista como debería? ¿Los papeles, la representación...?

Hay un grandísimo problema de cantidad de personajes femeninos que hace que no esté bien representada la mujer en este caso. Cuántas hay, cuál es la profundidad del personaje, qué historias tienen las mujeres, qué roles solemos desempeñar con el personaje masculino...

Puedes ver una película representada por una mujer pero no quiere decir que esté bien escrito o representado. Falta de cantidad de personajes femeninos y de calidad en los personajes femeninos. Esto viene porque la mayoría están hechas y producidas por hombres y por una industria que necesita perpetuar estos roles.

¿Qué responsabilidad tiene la industria audiovisual en educar a la sociedad?

Muchísima. Cuando nos formamos como seres humanos, tenemos muchas cosas de las que cogemos el conocimiento y una de ellas es la ficción, el sentirse representado. Lo que tú ves en la pantalla hace que te comportes y que veas el mundo de una determinada manera.

La ficción tiene la obligación de transmitir unos valores y unas enseñanzas acordes a la sociedad, y no siempre lo hace.

"Lo que ha habido hasta ahora es una exclusión forzada"

Hay quien habla de una inclusión forzada en los contenidos de hoy...

La inclusión forzada es un término que está mal utilizado y lo que ha habido hasta ahora es una exclusión forzada. Que aparezcan personajes diversos en las películas no quiere decir que lo estés incluyendo forzosamente, lo que hace ver es que hasta ahora los estabas excluyendo. Saltan las alarmas."¿Por qué yo, hombre cis hetero normativo no soy el único representado?"

La industria mainstream, y las grandes productoras hollywoodienses tienen mucha responsabilidad en hacer estos productos de una manera acorde a la calidad que se tiene que tener.

Hay que decirle al público que se tiene que acostumbrar. Las productoras y creadoras tenemos la obligación de no dar un paso atrás. Esto es así y va a seguir siéndolo.

Sara Ruiz, en cines Embajadores Nieves Díaz

¿Eres capaz de separar la obra del autor?

Voy a parafrasear a mi amiga Sandra Miret, que ella siempre habla de esto. "Es imposible separar la obra del artista. Solo es posible cuando tú desconoces la vida del artista".

Un ejemplo es Picasso. Puedes ver el Guernica como lo estás viendo hasta ahora, pero cuando conoces qué hizo y cómo se comportó con las mujeres, no puedes separar la obra del artista. ¿Quiere decir que no tengas que seguir viendo el Guernica? No, pero tienes que jugar con toda la información. Tienes que tener todas las cartas en tu mano y decidir cómo quieres jugarlas, pero no puedes separarlo.

¿Quién es tu icono feminista en el mundo audiovisual?

Si nos vamos al cine más mainstream, Greta Gerwig me parece brillante. Es una tía que hace cine político, dice y hace lo que quiere de una manera muy chula con la intención de hacer la sociedad mejor.

Vuelve Princesa por sorpresa, una alegría para todas las niñas de los 90 y 2000. ¿Es una película feminista? ¿La "apruebas"?

Cuando hablamos de nuestro cine, el de las chicas de los 90, no podemos mirarlo con los ojos de ahora y tampoco podemos odiarlo.

Princesa por sorpresa es mi película favorita y lo será siempre. La apruebo y la defiendo, tiene cosas muy buenas. Habla de relaciones familiares sin que haya ningún hombre presente, son mujeres hablando de mujeres, sobre cosas que no tienen nada que ver con hombres y eso no es lo normal en el cine.

Trata cosas como la violencia estética de una manera muy banal, pero la relación entre las mujeres es algo que no se acostumbra a ver en el cine y que Princesa por sorpresa sí que lo tiene. Puede parecer una película de adolescentes, algo rosita, pero son mujeres en posiciones de poder, en este caso monárquicas, cómplices.

¿Qué esperas de esta tercera parte?

¡Espero que salga Julie Andrews! Quiero que la confirmen ya. También espero que sigan reforzando a las mujeres en situaciones de poder, como hicieron con la imposición de tener un marido para reinar y cómo Mía reniega.

Ahora me gustaría ver un salto generacional, igual que vimos a Hathaway seguir los pasos de Andrews, y que se atrevan a hacer una película un mensaje altamente feminista. La elección de la directora creo que va por ahí.

En La idea de tenerte, Anne Hathaway se descubre maravillosa a sus 40 como protagonista. ¿Se está abriendo la veda a papeles más plurales y de todas las edades?

Hay un cambio muy significativo que se ve gráficamente en cómo retratamos a las mujeres de 60 años ahora y como lo hacíamos 20 o 30 años atrás.

Las Chicas de Oro, era una serie de los años 70 con mujeres de 60 años, que habla de la amistad entre mujeres. Increíble cómo se retratan esas mujeres y cómo vemos ahora a las mujeres de 60. El ejemplo más importante es Just Like That.

¿Qué quieres decir?

Tenemos una concepción de la mujer en un rango mucho más amplio que antes, estaban las de 20 y las abuelas. Vamos en muy buena dirección para representar a mujeres de todas las edades, de todos los tipos.

Una lucha muy importante que tenemos dentro del feminismo es la violencia estética y como todavía está esa necesidad de las mujeres de vernos infinitamente más jóvenes que nuestros compañeros. Me apena.

¿Qué sería un éxito en el cine feminista?

Aunque los premios no digan nada acerca de la calidad, un triunfo hacia el público general sería que un año todas las películas nominadas a mejor dirección fueran de mujeres. Y no porque estén forzando la inclusión, si no porque realmente lo sean a nivel calidad y promoción.

Sara Ruiz, en cines Embajadores Nieves Díaz

¿Qué opinas de lo que pasó con Barbie?

Greta Gerwig es una directora muy política y abre temas serios e importantes dentro de la sociedad, sobre todo en Estados Unidos. La academia lo sabe, entonces no la premia y la quiere silenciar. Es una intención deliberada por hacer callar a una mujer que habla abiertamente, no solo en Barbie, también en Lady Bird, de temas como la mentira del sueño americano.

Hay una intención muy grande de silenciarla, y más con una película abiertamente feminista que habla sobre teoría feminista que es Barbie a toda aquella mujer o persona.

¿Cómo elegir una película feminista?

Por suerte, en todas las plataformas podemos encontrar grandes títulos que hagan una buena representación de la mujer. Los hombres, cuando tengan que escoger y piensen "esta película es de chicas, no es para mí", que razonen y vean esa película.

El cine "de hombres" es para todos, pero el protagonizado, dirigido y escrito por mujeres, parece que solo es para las chicas. Hay que hacer ese cambio.