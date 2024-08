Los delitos de odio por motivos ideológicos en redes sociales crecieron un 71% en el último año

En el año 2023, los delitos de odio en las redes sociales crecieron en un 32% respecto al año anterior. Las amenazas, injurias y la incitación pública al odio fueron los "hechos delictivos" que más se repiten, según el informe sobre evaluación de delitos de odio en España del Ministerio del Interior.

Entre los "hechos conocidos" relativos a los "delitos de discurso de odio" que se han cometido en las redes hay dos ámbitos que muestran una mayor incidencia en 2023. Los delitos por cuestión ideológica han aumentado un 71%, y aquellos relacionados con la "orientación sexual e identidad de género" se han incrementado en un 35%, en comparación con los datos del año anterior.

Desde que se tienen registros sobre este tipo de ilícito en las redes sociales e internet, este pasado año 2023 ha sido en el que más han crecido los delitos por ideología.

También hay que destacar que el "antigitanismo" presenta una variación reseñable: en 2021 se registraron dos "hechos conocidos", en 2022 ninguno y en el último año un crecimiento de 17, lo que supone un 1.700% más.

Sobre los "tipos de hecho", o los formatos más comunes en los que se suelen desarrollar estos crímenes de odio se encuentran, en primer lugar, las amenazas, seguidas de la incitación al odio, las injurias y el acoso contra la libertad.

Una "tendencia alcista"

La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) entiende que los delitos de odio se caracterizan por ser "cualquier delito contra las personas y/o propiedades, donde la víctima u objeto de la infracción sea elegida por su real o percibida, pertenencia, simpatía, filiación u apoyo a determinados grupos o colectivos."

"Estos grupos están basados en una característica común entre sus miembros, como la raza, origen nacional o étnico, sexo o género, edad, orientación sexual, religión o discapacidad".

Los datos del Ministerio de Interior revelan que en el año 2023 el total de los crímenes de odio registrados es de un 21.35% más que el año anterior, por lo que se confirma la "tendencia alcista" de este tipo de infracciones.

El ámbito donde se registra un mayor número de delitos es el de "racismo/xenofobia", habiendo ascendido un 13,38% respecto al año 2022, seguido del ámbito de "orientación sexual e identidad de género" e "ideología".

Cabe destacar que, según el informe, las cifras han aumentado en todos los ámbitos con respecto al año 2022, a excepción de "discriminación por razón de enfermedad", que se mantiene uniforme.

El perfil del delincuente

Del total de los delitos de odio cometidos en España en 2023, casi un tercio no se esclarece, un 31,88%. Esto supone que no se ha detenido o identificado plenamente al autor, o bien no existe una confesión verificada de los hechos o, en último caso, cuando la investigación revela que no hubo infracción.

El perfil de los investigados o detenidos que se desglosa de este informe explica que principalmente se trata de hombres (78%). Además, el rango de edad con mayor número de autores es entre los 26 y los 40 años.

Además, la mayoría de las detenciones e investigaciones por estos crímenes son a personas de nacionalidad española (78,73%). Entre las nacionalidades extranjeras destacan personas de Marruecos, Colombia y Rumanía, según el documento.

Por otra parte, destacan que los meses donde se registran mayores delitos de odio son mayo, junio y julio, por este orden.

Recursos y protocolos

Desde la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD) se ofrece un listado de recursos para atender a las víctimas por provincias. Existen nueve organismos a los que se puede acudir tras denunciar este tipo de crimen.

Además, consta de un apartado donde se explica cómo denunciar estos delitos, y una serie de protocolos de actuación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, buenas prácticas o cómo combatir la discriminación.